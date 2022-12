Najbizarnejšie outfity z červeného koberca v roku 2022: Cara Delevingne so zlatými prsiami či Lizzo v obrovskom vreci na odpadky

Odovzdávanie hudobných či filmových cien, módne prehliadky alebo prestížne galavečery, ako je napríklad Met Gala, sú ideálnou príležitosťou na to, aby celebrity predviedli outfity, v ktorých ohúria módnych kritikov aj verejnosť.

Bohužiaľ, túto úlohu nezvládnu vždy podľa predstáv, a to aj vinou stylistov, ktorí sa netrafia do vkusu klienta či udalosti. Dôkazom sú najbizarnejšie outfity z červeného koberca v roku 2022, medzi ktorými nájdeš modelku a aktivistku Caru Delevingne so zlatými náplasťami na prsiach či hudobnú latino hviezdu Bad Bunnyho ako inšpektora Gadgeta.

Fredrik Robertsson v striebornosivých šatách z budúcnosti

Zberateľ haute couture modelov a kreatívny riaditeľ značky Björn Axén patrí medzi najvýraznejšie tváre na každej udalosti, na ktorú dostane pozvánku. Inak to nebolo ani na tohtoročnom Met Gala v New Yorku, na ktorý Fredrik Robertsson prišiel oblečený v extravagantných striebornosivých šatách z budúcnosti spod rúk holandskej návrhárky Iris Van Herpen.

Samotné umelecké dielo s množstvom detailných prvkov vyzerá zaujímavo, ale určite by vyniklo viac na ženskom tele.

Zdroj: Getty Images/John Shearer

Cara Delevingne so zlatými náplasťami cez prsia

Britská modelka Cara Delevingne patrí medzi hlavné tváre značky Dior a v outfite z dielní francúzskeho módneho domu prišla aj do priestorov Metropolitného múzea v New Yorku na Met Gala.

Na červený koberec predstúpila pred desiatky fotografov najprv v nenápadnom červenom kostýme, pod ktorým ukrývala prekvapenie v podobe zlatých náplastí na prsiach a množstva retiazok. Na prvý pohľad atraktívna voľba, avšak nie vhodná na podobnú udalosť – minimálne z nášho pohľadu.

Zdroj: Getty Images/Gotham

Nevesta so šiltovkou Kylie Jenner

Kylie Jenner je inšpiráciou pre desiatky miliónov žien z celého sveta, ale kombináciou, v ktorej prišla na Met Gala, urobila krok vedľa. Napriek peknej myšlienke osláviť odkaz zosnulého návrhára Virgila Abloha musíme zaradiť tento outfit do kategórie bizarných.

Úspešná podnikateľka stavila na haute couture svadobné šaty POETRY DRESS® z kolekcie jeseň/zima 2022, ktoré tím krajčírov upravil podľa jej predstáv vrátane zdobenej šiltovky so závojom. Tento „cool“ faktor sa vôbec nehodí na podujatie s dress kódom z čias zlatého veku.

Zdroj: Getty Images/Gotham

Bad Bunny ako inšpektor Gadget

Najväčšia hudobná latino hviezda v posledných rokoch má za sebou bizarnú premiéru na červenom koberci prestížneho podujatia Met Gala. Bad Bunny sa pred fotografov postavil v na mieru vyrobenom outfite od návrhára Riccarda Tisciho.

Portorický spevák vyzeral ako inšpektor Gadget, keď mal oblečenú svetlohnedú vlnenú kombinézu s volánovými rukávmi a s odopínateľnou sukňou spolu s derby topánkami s brogue detailmi. Jeden z najhorších modelov od módneho domu Burberry, ktorý sme videli na červenom koberci.

P. S. Na konci článku nájdeš ešte jeden bizarný spoločenský outfit z dielní britskej módnej ikony.

Zdroj: Getty Images/Taylor Hill

Future v neproporčných modeloch Boss a s rúškom na tvári

Atlantský raper Future patrí medzi našich obľúbených interpretov, ale čo sa týka módy, len málokedy trafí do čierneho tak ako v nahrávacom štúdiu.

Dôkazom je outfit, v ktorom vystúpil na Met Gala. Autor desiatok platinových singlov prišiel zahalený v neproporčných modeloch z dielní značky Boss, ktorej jej ambasádorom. Future Hendrix mal oblečený dlhý čierny smoking s mozaikovým zdobením a s vyšívanou menovkou, k čomu sa vôbec nehodili šortky s dĺžkou na úrovni kolien. Čerešničkou na torte boli strieborné rukavice a čierne rúško s množstvom ozdobných kamienkov na tvári.

Zdroj: Getty Images/Jeff Kravitz/FilmMagic

Lizzo oblečená vo vreci na odpadky

Americká speváčka známa vďaka skladbám ako Juice alebo About Damn Time má sebavedomia na rozdávanie, čoho dôkazom sú desiatky fotografií s odhalenými krivkami na jej Instagrame. Lizzo v obdobnom štýle vystupuje aj vo svojich videoklipoch a na červenom koberci, pričom ako príklad sme vybrali outfit z tohtoročného odovzdávania cien VMAs.

Tridsaťštyriročná rodáčka z Detroitu predstúpila pred fotografov v dlhej čiernej róbe z ateliéru Jeana-Paula Gaultiera, ktorá pripomínala vrece na odpadky. Úprimne, nevieme, či by ktorákoľvek žena vyzerala dobre v tomto monumentálnom návrhu z ľahkých materiálov... Pochváliť však musíme skvelú vizáž.

Zdroj: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Lil Nas X na odovzdávaní cien VMAs

Spevák Lil Nas X je samostatnou kategóriou – jeho bizarné outfity z červeného koberca by stačili na samostatný článok. Kontroverzný umelec nás v roku 2022 najviac „ohúril“ v outfite spod rúk návrhárky Harris Reed, v ktorom vystúpil na odovzdávaní cien VMAs.

Queer ikona mala oblečenú siluetu číslo 8 z kolekcie 60 Years a Queen, ktorá je vyrobená z upcyklovaného peria a z čiernych flitrov.

Zdroj: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Machine Gun Kelly pokrytý ostňami

Raper Machine Gun Kelly patrí v posledných rokoch medzi najextravagantnejšie celebrity, čo potvrdil aj outfitom z dielní módneho domu Dolce & Gabbana na galavečere American Music Awards.

Tridsaťdvaročný interpret, ktorý tvorí pár s Megan Fox, sa obliekol do výrazného fialového obleku so stovkami kovových ostňov naprieč vrchným aj spodným dielom. Výsledný vzhľad doplnil o masívnu koženú obuv s cvokmi a my stále rozmýšľame nad tým, či celý večer stál osamote, aby neohrozil ostatných pozvaných hostí.

Zdroj: Taylor Hill/FilmMagic

Doja Cat s namaľovanou tvárou na prehliadke ateliéru Mônot

Neprehliadnuteľná bola aj speváčka Doja Cat počas prehliadky novej kolekcie značky Mônot, keď prišla s namaľovanou tvárou. O netradičnú vizáž sa postaral make-up umelec Laurel Charleston, ale finálny výsledok vyzeral naozaj zvláštne. Naopak, asymetrické šaty z dielní parížskeho ateliéru značky vyzerali božsky.

Zdroj: Getty Images/Edward Berthelot

Motorkárka Irina Shayk na Met Gala

Ruska Irina Shayk patrí medzi naše obľúbené tváre v modelingovom priemysle a pozitívne hodnotíme aj jej módny vkus, avšak outfitom, v ktorom prišla na tohtoročnú udalosť Met Gala, urobila krok vedľa.

Atraktívna tmavovláska stavila na kožený komplet z dielní módneho domu Burberry, ktorý navrhol Riccardo Tisci. Modelka vyzerala v koženej bunde aj v nohaviciach skvelo, ale z nášho pohľadu išlo o outfit vhodný na týždeň módy a nie na galavečer, ako je najsledovanejšia spoločenská udalosť v New Yorku.

Zdroj: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

