Slovenskí futbalisti herne prevýšili súpera zo Slovinska a zaslúžene vyhrali najtesnejším rozdielom

Po dlhých týždňoch čakania sa konečne začali najlepšie ligy sveta, no ako býva o takomto čase zvykom, nadšenie z ich štartu preruší reprezentačná prestávka, keďže boje o majstrovstvá sveta 2018 v Rusku sú v plnom prúde.

Našich chalanov dnes čakal náročný súper, keďže Slovinci to na nás vedia, čo potvrdili aj v prvom zápase na ich ihrisku po zisku troch bodov. Stalo sa tak v druhom kole kvalifikácie, po ktorom sme mali na konte nula bodov a vstup do kvalifikácie nám tak vôbec nevyšiel. Našťastie, odvtedy sa chalani vzchopili a postupne sa vyšvihli až na druhé miesto v skupine hneď za Anglicko a pred nášho dnešného súpera. Aj preto bol dnešný zápas pre nás poriadne dôležitý, keďže prípadná výhra by nás posunula až o štyri body pred Slovincov a minimálne druhé miesto by tak bolo s najväčšou pravdepodobnosťou ustrážené.

Úvodné zostavy:

Slovensko: Dúbravka – Pekarík, Gyömbér, Škriniar, Hubočan – Lobotka – Mak, Kucka, Hamšík, Weiss – Nemec.

Náhradníci: Novota, Polaček – Štetina, Sabo, Mihalík, Mazáň, Hrošovský, Rusnák, Greguš, Duda, Ďuriš.



Slovinsko: Oblak – Skubic, M. Mevlja, Cesar, Jokić – Krhin, Kurtić – Iličić, Birsa, Vetrih – Matavž.

Náhradníci: Belec, Koprivec – Bohar, Delamea Mlinar, Omladič, Repas, Širok, Rotman, Verbič, Viler, Šporar, Boben.

Náš súper sa mohol spoliehať hlavne na svoju najväčšiu hviezdu, brankára Oblaka z Atlética, o ktorého v lete prejavilo záujem aj PSG. A tento predpoklad sa hneď v úvodnom polčase naplnil. V ňom sme boli jednoznačne lepším tímom, loptu sme mali viac na našich kopačkách a taktiež sme Slovincov jasne prestrieľali. Celkovo sme v prvej 45-minútovke zaznamenali až 11 streleckých pokusov, z toho 5 na Oblaka, no ten potvrdzoval, prečo ho mnohí radia medzi najlepších troch brankárov na svete. Naopak, Slovinci nášho Dúbravku neohrozili ani jedinou strelou. Žiaľ, gól sme v úvodnom polčase nevideli, no za výkon sme sa hanbiť nemuseli.

Oblak stihol včas zareagovať

Aj proti šikovnému priamemu kopu Hamšíka

Aktívnejším tímom sme boli aj v druhom polčase, no nevedeli sme si vypracovať žiadnu väčšiu šancu, iskierka nádeje však mohla prísť v 70. minúte. Vtedy si Rusnák pekne vymenil loptu so spoluhráčom, už sa rútil do šestnástky, keď ho súper potiahol za dres, rozhodca ale faul nepískal. Kvôli podobným rozhodnutiam stúpala v zápase nervozita a čas na víťazný gól sa rýchlo krátil. Do konca zápasu už bolo len desať minút, no potom to prišlo! Strela Mareka Hamšíka síce skončila ešte len na brvne, no kanonier Adam Nemec sa stihol včas zorientovať a vďaka svojej bojovnosti dorazil loptu do poloodkrytej bránky. Bol to navyše jediný gól v zápase, a teda víťazný, nepríjemného súpera tak porážame 1:0 a v tabuľke sa mu vzďaľujeme na 4 body. Ďakujeme chalani!

Adam Nemec strieľa víťazný gól