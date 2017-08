P.A.T. sa pred vydaním albumu pripomína očakávanou novinkou Machiavelli

Pouličný autor tónov pôsobiaci pod Pozor Records má v tomto roku ešte veľké plány. Po veľmi úspešných dvanástich mesiacoch, počas ktorých sa venoval primárne zoznamovaniu s rapovým prostredím, koncertovaniu a životu profesionálneho slovenského hudobník,a nezabúdal ani na album. Jeho debutové sólo by sa malo medzi fanúšikov dostať ešte do konca aktuálneho roka, čo nasvedčujú aj ukážky na sociálnych sieťach. P.A.T. pravidelne využíva funkciu živých videí, prostredníctvom ktorých odhaľuje čoraz viac a vyzerá to tak, že sa naozaj je na čo tešiť.

Dnes sa na verejnosť po dlhšom čakaní dostala aj skladba Machiavelli, ktorú hneď sprevádza aj reprezent vizuál, kde sa pochopiteľne objavujú všetci najbližší ľudia okolo Pouličného autora tónov vrátane Rytmusa. Hudobnú produkciu si sám autor už tradične ušil na mieru sám a tu je výsledok.