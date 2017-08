Half-Life je definitívne na konci. Scenárista zverejnil príbeh ku tretej epizóde, ktorá nikdy neuzrela svetlo sveta

Half-Life. Kult sám o sebe. Okej, netreba ho asi nikomu predstavovať, jedna z najlegendárnejších strieľačiek v histórií počítačových hier, vďaka ktorej zažili zrod hry ako Counter-Strike či Team Fortress, je asi na konci. Bohužiaľ.

Po dlhých špekuláciách, rôznych fámach, uniknutých dátach a ďalších informáciách sa rozhodol Marc Laidlaw, človek zodpovedný za príbehy oboch Half-Lifeov, zverejniť plot tretej epizódy druhého pokračovania na svojom blogu. Gabe Newell, sám veľký boss Valve, nikdy nebol ochotný prezradiť, či sa hra vôbec vyvíja. Mlčal. 10 rokov po druhej epizóde sa veľa zmenilo. Prišiel druhý Portal, obe časti Left 4 Dead, druhá Dota, Counter-Strike sa dočkal pokračovania v podobe Global Offensive, Dota 2 prešla na Source 2 engine, pár dní dozadu bol predstavený Artifact ako nová kartová hra od Valve... ale o Half-Life ani jedna poriadna zmienka, čo by stála za to.

Dva roky dozadu sa našiel odvážlivec, ktorý Marca síce priamo kontaktoval, ale ten mu odvetil v dvoch mailoch, že "anonymné zdroje vždy informujú o niečom, čo sa tvári ako interná informácia z Valve a to od doby, kedy prvý Half-Life zažil svoj odklad v roku 1997". Rovnako objasnil aj scenár. "Scenár neexistuje len tak sám o sebe. Je robený počas vývoja a hlavne s prihliadnutím na to, ako sa dajú najlepšie využiť prvky enginu tak, aby hra bola zábavná. Príbeh je súčasťou hry, nie je odovzdaný herným dizajnérom s príkladmi, ako vyriešiť nejakú záhadu, ako vyriešiť tzv. puzzle situáciu. Príbeh Half-Lifu dáva zmysel a je skvelý až vtedy, ak si ho vieš zahrať priamo v podobe hry."

Malý spoiler alert: Celý tím sa vyberie na Antarktídu za loďou Borealis, pretože verili, že loď môže v sebe skrývať, voľne preložené, "silu úspechu". Alyx obvinila Judith Mossmanovú zo smrti jej otca, neskôr príbeh končí tak, že Borealis vybuchne a Alyx nasleduje G-Mana do stratena po rôznych peripetiách. "Nasleduj ma, čakájú nás ešte neprebádané miesta a nepreskúmané veci". Veľa fanúšikov o tomto príbehu hovorí ako o srdcervúcom konci, no v konečnom dôsledku je to opäť len cliffhanger, tak ako predošlé diely a epizódy. Keďže príbeh bol vydaný pred pár hodinami, ani komunita a ani ja neviem s istotou ihneď prelúskať úplne všetky veci v príbehu detailne. Bude tomu venovaný ďalší, obsiahlejší článok, hneď po tom, ako sa vyjasnia ďalšie fakty.

Marc, ktorý už nejakú chvíľu vo Valve nepracuje, odkázal fanúšikom o svojom odchode z firmy: "Bola to kľukatá cesta k súši, ktorú som kedysi poznal, ale je prekvapujúce, ako sa terén zmenil. Prešlo už veľa času, a tak si na mňa spomínajú už len niektorí, rovnako ako na to, čo som hovoril, alebo na to, čo sme chceli dosiahnuť. Všetci pôvodní členovia "výskumného tímu" sa odmlčali alebo padli v boji a nikoho z nich už nespoznávam, aj keď verím, že duch rebélie (najskôr v zmysle "chuť pokračovať", pozn.) v nás stále pretrváva. Myslím, že vy sami lepšie poznáte postup, ktorým chcete, aby sa to uberalo, takže to ponechávam tak. S výnimkou žiadnej ďalšej korešpondencie z mojej strany o týchto záležitostiach, je táto epizóda mojou poslednou. S nekonečne konečnou úctou, Gordon Freeman, Ph.D."

Môžeme sa len domnievať, aká bola situácia vo Valve za posledných 10 rokov, no skalným je asi jasné, že firma zmenila svoju tvár. Ak by som to mal povedať ako Marc, tak z Valve sa stali tí, proti ktorým sme v Half-Life kedysi bojovali. Combine sú už oni sami. Kolonizovaní vojaci, ktorí žijú z mikrotransakcií v Dote či Counter-Striku, miesto toho, aby predostreli fanúšikom niečo, o čom snívajú večnosť. Aby som nezabudol - mená postáv v pôvodnom poste na blogu sú obmenené z autorských, licenčných, či interných dôvodov, ale hádam je každému jasné, o koho ide. Príbeh so správnymi menami nájdeš na tomto linku.

Ako by povedal klasik, neplač, že to skončilo. Buď rád, že sa to vôbec stalo. Ak si chceš pripomenúť niečo o Half-Life, prečítaj si moje články o prvom Half-Life a jeho druhom pokračovaní.