Najúžasnejšie zábery totálneho zatmenia Slnka. Dychberúci úkaz uchvátil celý svet

Podobný úkaz naposledy nastal pred 99 rokmi, v roku 1918, je tak pochopiteľné, že kto ho mohol sledovať, tak spravil. Celé Spojené štáty americké vyšli do ulíc, aby pozorovali trajektóriu Slnka prekríženú Mesiacom od pobrežia k pobrežiu. Veľká časť ľudí videla obraz, v ktorom náš Mesiac dokonale zakrýval Slnko a bolo vidno len jeho žiaru, korónu. To sa nazýva totalita, stopercentné zatmenie. Iní ľudia zasa videli len čiastočné zatmenie, keďže mali nevýhodnú polohu. Počas zatmenia bola na Zemi tma, bolo vidno niekoľko zaujímavých astrofyzikálnych javov a celé to trvalo približne štyri hodiny.

Samozrejme, zatmenie našej materskej hviezdy ponúklo aj úžasnú príležitosť pre fotografov. Či už ide o amatérov, profesionálov alebo astronómov z NASA, vznikli úžasné fotky, ktoré by si ty mal vidieť. Nespornú výhodu však mali ľudia na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Tá totiž po obežnej dráhe putuje tak rýchlo, že astronauti videli zatmenie rovno trikrát. Celú Zem totiž obehne už za 90 minút.

Úplné zatmenie.

Zábery zatmenia z NASA.

Fotka z infračervenej kamery.

Príspevok, ktorý zdieľa ifyouhigh (@ifyouhigh), Aug 21, 2017 o 6:03 PDT

Now that's a view of the #Eclipse2016 from flight #870. Photo: Anchorage flight attendants Rachael C. & Sofia S. pic.twitter.com/Sa6qOUysRu — Alaska Airlines (@AlaskaAir) 9. marca 2016

Príspevok, ktorý zdieľa Rachel Feltman (@rafeltman), Aug 21, 2017 o 11:30 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Kimberly M (@facetedphoto), Aug 21, 2017 o 1:57 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Robert Anthony Byrne (@roan.pictures), Aug 21, 2017 o 1:30 PDT

Fotky z NASA: