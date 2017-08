Delik: Moja reč už nebude fungovať nikdy. Aspoň nie za mojej účasti (Rozhovor)

Rozhovory s interpretmi rapového žánru nie sú u nás žiadnou raritou a väčšina plnohodnotných členov našej milovanej scény už na Refresheri zopárkrát priestor dostala. Spravidla máme vo zvyku oslovovať ich pri nejakej tej špeciálnej príležitosti, pričom najčastejšie ide o obdobie po, prípadne pred vydaním albumu. Občas však život prinesie aj menej príjemné udalosti, no a keďže rap ako taký má na Slovensku mnoho fanúšikov, ktorí sa o dianie zaujímajú, je na mieste postaviť sa všetkému čelom a nenechať ich v nevedomosti.

Ako už iste väčšina z vás vie, handlovskí Dobrí chlapci sa rozhodli ako skupina ukončiť svoje pôsobenie. Moja Reč ako taká nefunguje zopár mesiacov, a tak sme sa rozhodli vyspovedať Delika, ktorý na celú situáciu vniesol svoj pohľad. Z rozhovoru sa teda dozviete, čo všetko mohlo byť dôvodom rozpadu aj zopár názorov a skutočností, ktoré budú určite zaujímať aj hlavných aktérov, teda Supu a Jožiša Engerera. Delik zároveň chystá ďalší sólový album, k čomu sme sa tiež dostali. Tak teda poďme na to.

Čau, Delik. Dnes sa síce stretávame pri rozhovore aj o nepríjemných témach, no tie k životu rovnako patria a my sme radi, že ťa tu máme. Prezraď nám, ako sa momentálne máš a čo ťa najviac zamestnáva?

Ahoj, zdravím všetkých. Momentálne dovolenkové letné výlety, koncerty, žena, kupujem dom a robím album.

Už zopár mesiacov riešia slovenskí rapoví fanúšikovia otázku, čo sa vlastne deje s Mojou rečou. Priblíž nám, prosím, aktuálnu situáciu, resp. vzťah medzi tebou, Supom a Jožišom. Vieš, alebo aspoň tušíš, kedy sa vytratila tá chémia, ktorú sme z vás cítili prakticky od Dema až po Dobrých chlapcov 3?

Celé sa to vytrácalo a následne zase vracalo už nejaký čas. Myslím, že je to aj celkom prirodzené, keď s niekým robíš takú dlhú dobu, aj keď som nečakal, že to príde až do tohto bodu. Môj vzťah s Jozefom a Vladom momentálne nie je žiadny.

Dlhšiu chvíľu si sólovo pôsobil aj v labeli ILPP. Myslíš si, že mohlo mať toto tvoje rozhodnutie vplyv na dianie v Mojej reči?

Všetko so všetkým súvisí. Určite, ale nemyslím, že to malo s tým niečo spoločné.

Predsa len, v slovenských rapových kuloároch sa hovorí všeličo a sám Supa v jednom z rozhovorov povedal, že na podobnú otázku radšej odpovedať nebude. Môžeš nám aj prezradiť, čo sa vlastne medzi tebou a Yakshom stalo?

To je úplne iná téma, Yakshis robí svoje veci a ja som s ním zažil super čas a prajem mu, nech sa mu darí. A myslím, že aj on mne.

Moja reč ako taká fungovala viac ako desať rokov. Ako ste riešili nezrovnalosti a rôzne pohľady na vec vtedy a prečo sa to podľa teba nedá vyriešiť aj teraz?

Veci dospeli do bodu, kedy to už riešit nejde. Aspoň z mojej strany určite nie. Ja znesiem všetko možné, aj som schopný odpustiť všetko možném ale niekde je hranica a keď sa prekročí tak… ako sme mali tú skladbu? Cesty niet.

Prípadne, rozprávali ste sa o tejto kríze a ukončili ste to vzájomnou dohodou a určením si podmienok, ako to od rozpadu bude, alebo to skončilo tak nejak samo?

Mne Jozef zrazu oznámil, že už so mnou nebude robiť, lebo to robím pre peniaze a nechodím do štúdia. Ale že keď bude treba niečo robiť na Moju reč, tak že to nejak dá. To už ale samozrejme pre mňa znamenalo, že nie je možná akákolvek ďalšia spolupráca.

Skús pomenovať aspoň základné dôvody, prečo sa vlastne Moja reč rozpadla. Teda, z tvojho pohľadu.

Ja to vraj robím pre prachy, prídem, nahrám a nechám slohu na album tak. Bez toho, aby som ju 20-krát prerábal. Myslím len na seba, nepamatám si veci, moc chlastám… toto mi bolo tak nejak povedané.

Viem, veľmi hypotetická otázka, ale musím. Vedel by si si predstaviť, že by ste ešte niekedy mohli ako kapela fungovať opäť?

Nie, Moja Reč už nebude fungovať nikdy, aspon nie za mojej účasti.

Zaujímalo by ma, ako berie všetky tieto skutočnosti zvyšok vašich kolegov na scéne. Rozdelili sa na dva tábory a jedni stoja za tebou a druhí za Supom, alebo si zmeny nezaregistroval?

Jasné, že každý sa pýta a tak, ale to sú naše veci. Ja som sa nechcel k tomu vyjadrovať. Aj tento rozhovor ti posielam po koľkých mesiacoch, dvoch?

Tak nejak. Oddelene hráte aj na rovnakých festivaloch. Nemáš pocit, že ste tak trochu rozdelili aj fanúšikov Mojej reči na dve skupinky?

Zatiaľ som mal na festivaloch skvelé ohlasy, takže neviem. Určite to ani pre mňa ani pre chalanov nie je ideálne, keďže sme mali našu fanúšikovskú základňu a tá je teraz preč, takže tak nejak začíname odznova. Aj keď nie úplne od nuly.

Do akej miery je sloha z Alessinej skladby Rešpektujem venovaná Supovi?

Vôbec, prisahám. Môže to potvrdiť Grimo aj Aless. Tá sloha bola nahratá dávno predtým. Keby sa k tomu vyjadrím, tak by si sa nemusel pýtať, do akej miery je čo komu venované. Možno to spravím na albume.

Rozumiem, spravil by si to podstatne priamočiarejšie. No, predpokladám, že si počul aj tú Vladanovu na Paulieho veci Loyalty. Viem, že nie je jednoduché sa k tomuto vyjadrovať, no ak sa na to cítiš, tak prosím, odpovedz. Našiel si sa v nej? Resp. ako si ju celú vnímal?

Keď to tak cíti… Ja sa v tom nevidím. To len Vladko má pocit, že do všetkého vidí a všetko vie, ale bohužial, možno sa on videl v tej Rešpektujem skladbe a cítil sa, že sa musí vyjadriť. Neviem, raz som si to pustil, uškrnul sa a nechal to tak. MR lojálny :) nech mi vráti cash radšej, správňák.

Ešte by som sa chcel chvíľku venovať albumu Offline z roku 2016. Keďže to podľa slov Supu nebolo ideálne už vtedy, ako prebiehala tvorba albumu?

Každý to máme trochu inak. Niekto príde, spraví, čo má a ide domov za rodinou a niekto nemá čo na práci a kvasí v štúdiu celú noc. Ja som v tom štúdiu strávil okrem Jozefa najviac času za tú dobu, čo tam sme. To sa nedá nijak odškriepiť. Ale vtedy to bolo očividne celé inak. Jebať, ono to je nadlho.

Myslíš si, že sa vaše vzájomne vzťahy a nálada v skupine podpísala aj na konečnom výsledku? Cítiš teda v porovnaní s napríklad Dobrými chlapcami podstatný rozdiel?

Myslím, že offline je super album.

Prejdime ešte k príjemnejším témam. Prezraď nám, čo v blízkej budúcnosti chystáš a na čo z tvojej dielne sa môžeme tešiť.

Robím na albume a momentálne mám zatiaľ nejakých 7 vecí. Pracovný názov je MVP, akože Mám v piči. A tak to aj beriem. Je tam zatiaľ rôzny sound, rôzne bpm, rôzne témy. Proste robím, čo ma baví, cítim sa fajn a myslím, že to bude veľký album.

Určite sa tešíme a samozrejme u nás fans nájdu aj všetky aktuality, ktoré sa ho budú týkať. Stále si si išiel knihy, filmy aj seriály. Čo kvalitné si v poslednej dobe zaregistroval a mohol by si nám to odporučiť?

Klasika, GOT, Rick and Morty, viac mi netreba.

A čo konzoly? Ešte to dávaš? Prípadne, ako momentálne tráviš voľný čas.

Konzoly vôbec, idem knihy, píšem texty a som v štúdiu, zase raz celý čas.

Tento rozhovor sa s určitosťou dostane aj k Supovi a Jožišovi. Máš teda možnosť im niečo na záver odkázať. Prípadne, ak nemáš záujem sa k tomu ďalej vyjadrovať, pokojne využi tento priestor na odkaz fanúšikom.

Chalanom prajem, nech sa im darí. A zdravím fans, čo sú so mnou, poťahajte ma za triko na fesťáku niekde a dáme panáka, piss out.

