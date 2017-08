18-krát trestaný muž v ukradnutom aute pod vplyvom drog nereagoval na výzvy polície. Naháňačka sa skončila nehodou

Vďaka väčšiemu počtu kamier na palubách osobných vozidiel, vrátane tých policajných, sme posledné roky svedkami čoraz častejšieho počtu zaujímavých až šokujúcich videí a kuriozít. Dôkazom toho je aj najnovšie video z Česka, ktoré predstavuje naozaj slušné kombo. Pražská polícia totiž na internete uverejnila záznam z veľmi nebezpečnej naháňačky v Prahe, počas ktorej príslušníci policajného zboru začali prenasledovať podozrivé vozidlo. K prenasledovaniu malo dôjsť v stredu doobeda, kedy hliadka zistila, že ide o kradnuté vozidlo, vodič však nereagoval na výzvy a začal polícii vo vozidle unikať. Počas pár minútovej naháňačky vodič svojou nedisciplinovanou jazdou neraz vážne ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky, pričom štyrikrát došlo i k stretu s iným vozidlom. Prenasledovanie však skončilo v momente, kedy vodič na Citroëne nabúral do posádky na Focuse RS.

Našťastie, nič netušiaca rodina vo Forde zranená nebola, a to i napriek tomu, že vo vozidle sa nachádzalo malé dieťa. Ako uviedla polícia, zranený vodič prenasledovaného vozidla kládol odpor i po samotnej havárií, a preto boli príslušníci hliadky nútení použiť donucovanie prostriedky. To najšokujúcejšie na tom všetkom je ale skutočnosť, že ide o 35-ročného muža, ktorý bol až 18-krát trestaný, pričom do roku 2021 mal zákaz viesť motorové vozidlo. Ba čo viac, orientačný test na drogy ukázal prítomnosť amfetamínu, v ukradnutom vozidle bola navyše nájdená plynová pištoľ a náradie slúžiace k páchaniu trestnej činnosti.

Video z naháňačky nájdeš tu alebo po kliknutí na fotku.