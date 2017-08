Rytmus: Prvý nápad na koncert so symfonickým orchestrom bol v roku 2009, no až teraz mám pocit, že som na to pripravený (Rozhovor)

Pred pár dňami sme vás informovali o tom, že Rytmus chystá pre svojich fanúšikov jedinečný koncert so symfonickým orchestrom. Sme samozrejme zvyknutí, že práve tretina Kontrafaktu má vo zvyku posúvať hranice a otvárať nové dvere na miesta, kam sa zatiaľ jeho kolegovia neodvážili vstúpiť. Prvé videoklipy v televízii, skladby v rádiách, koncerty so živou kapelou aj miešanie klasického rapu s inými štýlmi má na svedomí práve on. Teraz však opäť dvíha latku a v závere roka, teda 26. decembra 2017 si skúsi vystúpenie obrovských rozmerov v bratislavskej Incheba Expo Aréne, kde predvedie nacvičenú show so známym hudobným telesom ochestrálneho charakteru.

Už teraz je snáď každému jasné, že sa dočkáme jedinečného vystupenia, ktoré bude prepisovať históriu a bude sa naň spomínať ešte veľmi dlho. Pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili aj krátky rozhovor, keďže sme Rytmusa zachytili počas dovolenky. Dozviete sa teda viac o aj samotnom vystúpení, jeho pozadí a zodpovie vám dôležitú organizačnú otázku ohľadne dresscode. Ako už iste viete, viac ako polovica obrovského priestoru v Inchebe je už vypredaná, a tak odporúčame zabezpečiť si lístok na ticketportal.sk čo najskôr.

Čau, Paťo. Momentálne si užívaš leto mimo Slovenska, no sme radi, že si si našiel čas aspoň na pár otázok. Čo ťa v tomto období okrem oddychu zamestnáva najviac?

Hlavne koncerty a box.

Ešte predtým, ako sa dostaneme k tej obrovskej udalosti sa mi nedá neopýtať. Na Oktagone si sa nezúčastnil, no predpokladám, že si si pozrel zápasy aspoň zo záznamu. Čo hovoríš na výkony Attilu či Miroslava Štrbáka?

Na to, že mal Attila zápal stredného ucha a bral antibiotiká, tak velmi dobre. Miro Štrbák, krása.

Pred pár dňami si nebojím sa povedať šokoval Slovensko plagátom, z ktorého sme sa dozvedeli, že sa chystáš odohrať obrovský symfonický koncert. Koho to bol vlastne nápad?

Prvý nápad bol v roku 2009, v období, keď vyšiel album Kral. Bol to prirodzený vývoj po všetkých tých tour s hudobnou špičkou. V roku 2011 som mal dokonca rozrobený projekt so symfonickým orchestrom. Projekt sa nakonec neuskutočnil a dnes som tomu rád. V tej dobe som na to nebol pripravený. Od tej doby som mal pravidelne podobné ponuky, ale až teraz v týchto súvislostiach a obsadení mám pocit, že je to to pravé.

Máš už aspoň približnú predstavu ako by mal tento netradičný koncert prebiehať? Myslíš si teda, že to sa to bude dat prirovnať ku koncertu so živou kapelou alebo to bude niečo diametrálne odlišné?

55 členný orchester a moja hudba napísaná v notách. Úplne niečo diametrálne odlišné. #Skap

V komentároch sa často objavujú otázky, či sa bude treba aj nejako špeciálne obliecť, alebo sa akceptujú aj tepláky, tichošlapky, sultánovky a kaliopky?

Termoprádlo a tie jeblé tenisky, čo sú na podporu psíkov.

Vieš nám už teraz prezradiť aspoň zopár skladieb, ktoré určite zaznejú?

Nechcem prezrádzať. Bol by som rád, aby ľudia do poslednej chvíle nevedeli, čo majú čakať.

Kedy začnú prípravy aj samotné nacvičovanie a za ako dlho to podľa teba celé zvladneš?

Po úspešnom mega koncerte v Hant Aréna 2016, ktorý sme robili s Agenturou Evency, sme na tom vlastne začali hneď pracovať. Takéto projekty sa nerobia mesiac pred uskutočnením. Do decembra sme stopercentne pripravení.

Sám tvrdíš, že ide koncert, na ktorý si musel dospieť. Vedel by si nám k tomuto povedať niečo viac?

Myslím, že na takýto druh koncertu musí raper dospieť. Nestačí jeden uspešný album. Treba ich spraviť minimálne päť, v mojom prípade sedem. Musíš mať minulosť, odkoncertované a samozrejme kvalitný repertoár.