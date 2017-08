Rytmus prekvapuje pokračovaním Rapíkov starej matere. Vychutnaj si naživo a bez efektov jeho slohu na legendárnej skladbe Čo? od Miky Moru

Rytmus nám v závere roku 2015 prestavil debutový diel svojej série s názvom Rapíky starej matere. Vtedy ešte len málokto tušil, o čo vlastne pôjde. Celý koncept bol pri tom založený na interpretácii vlastných a poväčšine starších textov v novom šate, a to všetko prakticky naživo a bez akýchkoľvek štúdiových úprav. Aby toho nebolo málo, celú túto sériu sprevádzali aj luxusné autá, ktoré mal člen Kontrafaktu samozrejme len požičané, čo je v konečnom dôsledku potrebné pripomínať fanúšikom do dnešného dňa. Časom sa z Rapíkov stala skôr vzácnosť a zvykli sme si aj na netradičné spracovanie, ktoré po odrapovaní skladby ponúkne dávku zábavy, čo sa našťastie darí až do dnešného dňa.

Teraz máme možnosť sledovať už sedemnáste pokračovanie, pričom sme sa tentokrát dočkali živého prevedenia skladby Čo? z roku 2006 a albumu Moratón z dielne Miky Moru. Ten prednedávnom vydal po dlhšej odmlke vlastný projekt, no určite je na mieste oceniť aj výber skladby a samotné spracovanie od Rytmusa. Čo sa týka vizuálu, o ten sa už tradične postaral Sule Dsgn. Dosť bolo zbytočných slov, pohodlne sa usaďte a vychutnajte si nálož rapu v podaní toho najpovolanejšieho v obore.