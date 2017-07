Na Tomorrowlande začal horieť stage. Evakuovať museli až 22 000 ľudí

Viac než 22 000 fanúšikov bolo evakuovaných po tom, čo sa na pódiu počas obľúbeného festivalu Tomorrowland zjavil oheň. Tomorrowland sa okrem Bruselu koná napríklad i v španielskej Barcelone, no nie všetko ide podľa plánu. Požiar vypukol zo zatiaľ neznámych dôvodov, ktoré sú momentálne subjektom vyšetrovania. Požiar bol značnej veľkosti, no úspešne zlikvidovaný. Samotné pódium prežilo, no hrozí jeho kolaps a na žiadne vystúpenia sa už používať nebude. V okolí je takisto mnoho veľmi horúcich miest, na ktoré ľudia nemajú prístup. Nikto nezomrel, ani sa nezranil, za čo sa môže vďačiť predovšetkým záchranným jednotkám, ktoré návštevníkov akcie brilantne zorganizovali a evakuovali.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.