Kendrick Lamar bráni krásnu Rihannu pred útočiacim mužom vo videu ku LOYALTY.

Turné The Damn Tour je momentálne v plnom prúde, no Kendrick Lamar stíha fanúšikov tešiť aj inak než živými vystúpeniami. Už dávnejšie sa v hudobnom svete šepkalo, že americký raper natáčal videoklip na skladbu LOYALTY. z posledného albumu DAMN., ktorí padol do oka ako kritikom, tak laikom. Táto informácia sa napokon ukázala byť pravdivá, keďže K-Dot dnes video na onú pieseň vydal.

Po kvalite vizuálov na HUMBLE. či ELEMENT. bola latka nastavená naozaj vysoko, no režiséri Dave Meyers a The Little Homies kvalitu rozhodne neznížili a opäť priniesli klip, ktorý si oplatí prezrieť. Kendricka v ňom, rovnako ako na samotnom songu, sprevádza vždy pôvabná a krásna Rihanna. Spolu tvoria ladiace a lojálne duo. Popri záberoch, kde spolu ležia na streche alebo jazdia v drahom aute určite vynikne najmä ten, v ktorom raper z Comptonu bráni Barbadosanku pred útočiacim mužom. Klip ku LOYALTY. nájdeš nižšie.