Pagani má na účte ďalší husársky kúsok. Na cesty vypúšťa legendárnu Zondu, ktorú dalo už trikrát dokopy

Zonda je v automobilových kruhoch obrovským pojmom, i keď na druhú stranu, to je asi každý počin z dieľne talianskej značky Pagani. Keď však Horacio Pagani (už!) v roku 1999 ukázal svoj nový superšport, asi ani sám by nebol vtedy povedal, že model Zonda bude na scéne vo výsledku takmer 20 rokov (a možno aj viac). Ono je síce pravda, že jeho produkcia bola oficiálne ukončená dvanásť rokov na to, ako bola spustená, ešte niekoľko rokov na to sme boli svedkami všakovakých “posledných” verzií, ktoré mali ukončiť jednu kapitolu a nemalý úspech osláviť. Lenže my sme v posledných rokoch samotnej produkcie spoznali toľko špeciálnych edícií s dodatkom labutia pieseň, že už i laická verejnosť začala s posmeškami hovoriť o nesmrteľnom superšporte. No a čuduj sa svetu, píše sa rok 2017 a príbeh menom Zonda stále nepíše svoj koniec.

Na svete je totiž hneď niekoľko automobilových nadšencov, ktorí chcú aj za prítomnosti novšej Huayry dať prednosť práve legendárnej Zonde a nemajú problém zafinancovať vývoj či výrobu ďalšieho exemplára pomimo. Dokonca, nájdu sa aj takí, ktorí siahnu po kompletnej renovácii či prestavbe staršieho kúska, čoho výsledkom je v podstate do veľkej miery nové auto. Ako už iste tušíte, práve takýto príbeh je podstatou tohto článku. Pagani na svojich oficiálnych stránkach totiž uverejnilo fotografie jedinečného modelu pod názvom Zonda Fantasma Evo. Veľa informácií zatiaľ nemáme, ide však o kompletnú prestavbu staršieho exemplára, pričom podľa zákulisných informácií nejde zďaleka o prvý zásah do príslušného modelu.

Správy hovoria o tom, že ide o kúsok z roku 2005, kedy na ženevskom autosalóne Pagani predstavilo 25-kusový model Zonda F. Pod jeho karbónovým obalom vtedy trónil 7,3-litrový dvanásťvalec s výkonom 443 kW / 602 koní. Žiaľ, niekoľko rokov na to malo (prvé) F-ko v Hong Kongu veľkú haváriu, krátko na to však došlo ku kompletnej rekonštrukcii, avšak už do podoby vtedajšej verzie Zonda Fantasma. Tá sa svetu ukázala v roku 2013, pričom išlo o špecialitku odvodenú z vyhotovenia 706 - o pohon sa tak staral vylepšený dvanásťvalec s navýšeným výkonom na 559 kW / 760 koní. Model Fantasma disponoval špecifickým sfarbením exteriéru a spracovaním interiéru. Ani táto “prerábka” však nebola tou poslednou, nakoľko práve toto Pagani sa dočkalo na prianie zákazníka ďalšej veľkej modernizácie, ktorej výsledok môžeme vidieť na fotografiách nižšie.

Opäť tak Zonda dostala nové karosárske prvky a viacero detailov z posledných edícií (vrátane červeného karbónu). Zonda Fantasma Evo zároveň dostala úplne nové sedadlá, disky a zaujímavosťou je aj skutočnosť, že exemplár vymenil 7-stupňovú sekvenčnú prevodovku za 6-stupňový manuál, čím sa exkluzivita a raritnosť tohto počinu ešte podstatne zvýšila. Automobilka napokon hovorí o značnom úbytku hmotnosti, presnú hodnotu vrátane výkonnostných a rýchlostných parametrov nepoznáme. V každom prípade, daná Zonda z výrobnej linky Pagani zišla už po tretíkrát.

Zobraziť galériu 7