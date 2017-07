Legendárna hra Runescape oficiálne prichádza na mobily a tablety! Výrobca vydá aj nostalgickú old-school verziu

Ak si sa narodil na prelome 80. a 90. rokov, pravdepodobne si hromadu času od roku 2001 strávil hraním hry Runescape. Návyková MMORPG klasika sa dlhé roky potichu rozvíjala a aj keď o nej na verejnosti možno nebolo až tak počuť, jej tvorcovia zo spoločnosti Jagex si pre verných fanúšikov pripravili veľkú novinu. Na svojom účte na Twitteri ohlásili, že Runescape sa konečne dostane aj na mobilné telefóny a tablety, lenže to ani zďaleka nie je všetko. Jagex bude hráčom umožňovať aj takzvané cross-platformové hranie, takže v tom, čo budeš robiť na svojom mobile, môžeš o pár minút neskôr pokračovať na tablete či dokonca aj počítači.

Skvelou správou je aj informácia o tom, že spoločnosť Jagex postupne vydá ako modernú, tak aj old-school verziu hry, takže ak si vyrastal práve na tej old-schoolovej, čo je viac než pravdepodobné, už o pár mesiacov sa ti koncom tohto roku splní menší nostalgický sen. Old-school verzia by sa na mobily mala dostať už v zime a v roku 2018 potom príde rad aj na modernejšie upravenú hru. Komunita Runescape nikdy hru neopustila, veď len v minulom roku zaznamenalo populárne MMORPG 250 miliónov zaregistrovaných účtov od svojho počiatku a Guinnessová kniha rekordov ho odmenila aj titulom za neustále aktualizovanie herného obsahu. Výrobcovia zrejme dobre vedeli, čo robia, pretože s príchodom mobilnej verzie sa do kolotoča Runescape určite množstvo fanúšikov vráti. Do BETA testovania sa mimochodom môžeš zapojiť na tomto odkaze.

RuneScape is coming to Mobile devices in 2018! Your game, your character, anywhere.#RSMobile #TheAnnouncement pic.twitter.com/JC1qGenahJ — RuneScape (@RuneScape) 17. července 2017

Your Game Anywhere – announcing Old School Mobile. Register for the beta now! #OSRSMobile https://t.co/rVgb8pt3Wp pic.twitter.com/7znX8FDM5n — Old School RuneScape (@OldSchoolRS) 17. července 2017