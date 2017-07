Obľúbené Horalky odteraz kúpiš aj v Nemecku. Krajina, ktorá vie oceniť kvalitu, ide aj po ďalších slovenských dobrotách

Typické slovenské produkty zvyknú v zahraničí vyvolávať väčšinou veľmi pozitívne ohlasy, no zohnať ich nám robí problém aj u väčšiny našich susedov. Včera však denník Trend prišiel s informácou, že sa na nemecký trh dostala slovenská firma, ktorej hlavným bodom záujmu je výroba a distribúcia obľúbenej pochúťky menom Horalky. Obľúbená arašidová cukrovinka sa odteraz bude predávať v nemeckej sieti spoločnosti Kaufland, ktorá ju zaradila do viac než 500 svojich predajní vo východnej časti. Postupne by sa však malo aj toto číslo ešte stúpať.

S týmto úspechom sú však spojené aj príjemné problémy. Spoločnosť by mala byť schopná produkovať 40 ton cukroviniek ročne a pri tejto príležitosti buduje v Seredi aj novú základňu, do ktorej investuje približne 60 miliónov eur. Do tejto chvíle bolo možné nájsť Horalky "len" u našich susedov v Maďarsku, Česku a Poľsku, no všetko nasvedčuje tomu, že už čoskoro bude v hre okrem Nemecka aj Rakúsko. Spolumajiteľ Pavol Jakubec zároveň pre Trend prezradil, že s Kauflandom rokuje aj o iných sladkostiach.

