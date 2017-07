Z chlapčenských záchodov vybudoval 15-ročný Nathan impérium s tržbou 50-tisíc eur ročne. Objednávky od spolužiakov prijíma cez Snapchat

Žiaci a študenti túžiaci po aspoň minimálnej finančnej nezávislosti od svojich rodičov neustále skúšajú získať jednorazovú prácu či dlhodobejšiu brigádu, aby si prilepšili. Už od mladého veku to chápal aj Nathan John-Baptiste, ktorý zistil, že jeho rodičia nie sú nekonečným zdrojom financií, a preto ešte pred dovŕšením 15 rokov obchádzal rôzne firmy s otázkou, či by ho nezamestnali. Nanešťastie, všade ho poslali preč so slovami, že keď bude starší, má sa prísť znovu ukázať a potom mu dajú šancu. Vek jednoducho neoklameš, ale môžeš s ním aspoň vybabrať ako Nathan, ktorého odmietnutia motivovali k tomu, aby rozbehol svoj biznis priamo v škole.

Tínedžer zistil, že v škole existuje veľmi široká klientela ochotná zaplatiť za sladkosti priamo v aréali bez toho, aby museli odchádzať niekam do supermarketu, a tak sa to rozhodol využiť vo svoj prospech. Nathan si dnes spomína na to, ako sa v siedmej triede dostal na zlú koľaj, prestal sa sústrediť na školu a svoj čas trávil v nesprávnej partii, čo zmenil až príchod spolužiaka, ktorý mu okamžite začal imponovať a povedal si, že chce byť ako on. Hneď na druhý deň preto zobral svojich 5 libier a na záchodoch vo svojej škole spustil predaj sladkostí či nápojov, o ktoré bol enormný záujem. Onedlho sa jeho biznis rozrástol natoľko, že za týždeň dosahoval obrat vo výške 1150 libier, čiže 230 libier každučký deň a rýchlo si získal aj trefnú prezývku Wolf of Walthamstow inšpirovanú Vlkom z Wall Street. Pri tržbe 230 libier za deň by pritom za rok mohol zarobiť až viac ako 50-tisíc libier (56-tisíc eur), aj keď medzi tržbou a čistým ziskom je ešte veľký rozdiel.

Na pomoc si po niekoľkých dňoch prizval svojho dobrého kamaráta, s ktorým mu išli distribúcia a predaj sladkostí ešte o čosi hladšie, a do svojich podnikateľských aktivít zapojil aj moderné technológie, pretože každé ráno ohlásil svojim zákazníkom, čo je dnes k dispozícii prostredníctvom Snapchatu. Mnohí študenti si potom svoje produkty objednali práve cez Snapchat a cez prestávku si ich len prišli vyzdvihnúť, takže čakacie doby boli skutočne minimálne a dopyt obrovský. Záujem dosiahol až takú mieru, že z jedného kolegu sa odrazu stali 11 študentskí zamestnanci, ktorých si Nathan osobne povyberal a následne im platil polovicu z toho, čo za deň predali, takže väčšinou okolo 5 až 10 libier.

Nanešťastie, o veľkolepom podnikateľskom pláne sa napokon dozvedeli aj zástupcovia školy, Nathana potrestali a zakázali mu predávať sladkosti svojim spolužiakom, čím mu urobili dosť veľký škrt cez rozpočet, ale postupne sa cez to preniesol a zobral to športovo. Uvedomil si, že celý život nebude môcť predávať sladkosti svojim kamarátom v škole, a tak sa začal obzerať po rôznych ďalších príležitostiach, kam by mohli prúdiť jeho našetrené peniaze. Priznal sa, že svoje získané bohatstvo najradšej míňa v tých najprepychovejších častiach Londýna, kde si chodí vychutnať exkluzívne jedlo a dodal, že ani s väčším množstvom peňazí sa naňho jeho kamaráti nezačali pozerať rozdielne. Niektorým z nich predsa ponúkol prácu a ani jeden sa nepokúsil poškodiť jeho biznis. Nathan má v súčasnosti veľmi jednoduchý plán, pretože o niekoľko rokov by sa chcel stať milionárom. Z predaja sladkostí v škole si dokázal našetriť 5-tisíc libier, ktoré sa chystá investovať do akcií na burze a nehnuteľností, a zároveň vie, že bez tvrdej práce k nemu peniaze nebudú prichádzať len tak samé od seba.

Už pred pár dňami dokonca vo svojich 15 rokoch získal dvojtýždňovú stáž v spoločnosti venujúcej sa podomovému predaju, kde sa chce zdokonaľovať vo svojich argumentačných technikách a zapôsobiť na ľudí, ktorí ho nepoznajú zo školy. Samotná škola, do ktorej chodil, ho síce potrestala, ale neskôr si ho pozvala na prednášku pre svojich žiakov a požiadala ho, aby im porozprával čosi viac o podnikaní a o tom, čo ho motivovalo k zarábaniu peňazí už v takom mladom veku. Na margo podnikateľských úspechov svojho syna sa už stihla vyjadriť aj Nathanova mama, ktorá oceňuje to, že si zarába legitímnou cestou a nezačal namiesto sladkostí predávať drogy, čo je obrovský strašiak pre väčšinu rodičov aj zástupcov školy.