80-ročná starenka znemožnila odlet svojho letu, pretože do motora lietadla nahádzala mince. Policajtom vysvetlila, že to urobila pre šťastie

Nikomu by sa nepáčilo, keby jeho let odrazu bez bližšieho vysvetlenia meškal až 5 hodín. Všetko vyzeralo tak, že let leteckej spoločnosti China Southern Airlines zo Šanghaja do mesta Kanton vzlietne načas a zaobíde sa bez akýchkoľvek problémov, avšak to by si naň nemohla kúpiť letenku aj jedna 80-ročná dôchodkyňa. Nemenovaná žena zrejme nebola nadšená z lietania, a preto si svoj bezpečný let chcela poistiť tým, že pri nastupovaní do lietadla na chvíľku zašla k jednému z jeho motorov a začala doň hádzať mince. Ostatní pasažieri aj zamestanci letiska si jej nepochopiteľné chovanie našťastie všimli a zabránili lietadlu vo vzlietnutí, a preto žena skončila v rukách polície, ktorej príslušníci len neveriacky krútili hlavami, keď im vysvetlila, že mince do motora vlastne hádzala pre šťastie. Dôchodkyni sa podarilo za krátky čas hodiť smerom k motoru až 9 mincí, lenže 8 z nich netrafilo svoj cieľ a dostala sa doň iba jedna z nich, čo technikom uľahčilo prácu. Let teda napokon meškal dlhých 5 hodín a ostatní pasažieri pochopiteľne nemali pre čin starenky veľké pochopenie.

China Southern Flight 380 was delayed at Shanghai Pudong Int'l Airport on Tues after an elderly woman threw coins into the engine for luck.. pic.twitter.com/wSSWJg9bcE — Flight (@flightorg) 27. června 2017