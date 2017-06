Kofola sa opäť vracia s fantastickou reklamou. Keď sa ti kliešť zachytí v intímnych miestach, pomôcť ti niekedy musí aj nádejná frajerka

Ošiaľ okolo reklám od Kofoly začal ešte s Ftefanom, šušľavým psom, ku ktorému sa čoskoro pridal aj jeho parťák Meflón. Prešli sme si aj cez bezsamohláskových plyšových zvierat bojujúcich za dobrú vec a Kofola sa opäť blysla perfektnou reklamou. Tentokrát opustíme všetky známe postavy z reklám na Kofolu a presunieme sa do vidieckeho prostredia, sledujúc príbeh ryšavého muža. Ten si úspešne dohodne rande s jeho vysnenou, no doma zistí, že sa mu do intímnych miest dostal kliešť. Na stretnutie prísť nemôže, no keď sa dotrmáca k lekárovi, utrpí poriadny šok. Ďalej prezrádzať nebudeme, no reklama nám rozhodne vykúzlila úsmev na tvári a veríme, že tak tomu bude i v tvojom prípade.

