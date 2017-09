Ako podľa experta lietať lacno? So správnymi trikmi dokážeš znížiť cenu letenky aj o stovky eur

Cestovať lietadlom za mimoriadne nízke sumy je často náročným orieškom, niekedy dokonca až umením. Medzi nami sú však aj ľudia, ktorí dokážu cestovať len za pár eur, a práve jeden z nich, Jack Sheldon, sa na internete podelil o svoje tipy na lacné lietanie. 90-tisíc ľudí je prihlásených na newsletter jeho portálu špecializovaného na vyhľadávanie lacných leteniek a medzi jeho veľké úspechy patrí napríklad let zo Spojeného kráľovstva na Belize za asi 21 eur. Na čo si dať pozor, ako lietať za minimum a aké triky použiť? Jack odhalil všetky svoje metódy.

Nenakupuj priamo u leteckých spoločností

Jednou z najväčších chýb, ktoré ľudia robia, je nakupovanie leteniek priamo na stránkach leteckých spoločností. V takýchto prípadoch je omnoho jednoduchšie let stornovať, presunúť či inak s ním manipulovať, no rozhodne nejde o najlacnejšiu možnosť. Tie najvýhodnejšie letenky často ponúkajú internetové cestovné kancelárie či zľavové portály. Niečo by sa ti však malo podariť uloviť aj na letenky porovnávajúcich webstránkach, jednou z najlepších je Google Flight.

Treba vedieť, kedy letenky kúpiť

Pravidlo čím skôr kúpiť letenku, tým lacnejšie neplatí vždy. Kupovať letenku príliš skoro či príliš neskoro alebo držanie sa len jednej aerolinky je častou chybou. Ak máš čas a vieš, že cestuješ až o šesť mesiacov, občas si nájdi čas a preskúmaj ceny leteniek na trhu, vďaka čomu môžeš ušetriť aj stovky eur. Napríklad, lietanie cez Vianoce je mimoriadne lacné, ak si to dobre naplánuješ. Pre letné cesty na dovolenky je zasa najvýhodnejšie nakupovať letenky v januári, februári a v máji či júni.

Načasovanie je dôležité

Obrovské aerolinky niekedy z marketingových dôvodov zhodia ceny leteniek na bizarne nízku cenu. Je dobré sledovať prúdy, ktoré o takýchto informáciách hlásajú a potom rýchlo klikať. Podobné akcie totiž poväčšine platia len niekoľko hodín alebo dní. Nedávno napríklad AeroMexico ponúkali spiatočnú cestu z Londýna na Kubu za asi 150 eur, teraz už lietajú za 600.

Využívaj chyby v systéme

Ceny leteniek pri obrovských spoločnostiach často miesto ľudí určujú mimoriadne zložité systémy, ktoré cenu vypočítavajú podľa mnohých parametrov. Niet divu, že sa sem-tam prihodí nejaká chyba a ceny padnú na minimálnu sumu. V takomto prípade treba letenky bez váhania kupovať, pretože ti ich aerolinka do pár dní stornuje a preplatí alebo si jednoducho zacestuješ za smiešne nízku cenu. Tie najprestížnejšie letecké spoločnosti sa ti dokonca môžu poďakovať nejakou pozornosťou, napríklad kilometrami zadarmo.

Preferuj odľahlé letiská

Ak letíš napríklad do Londýna, skús si porovnať ceny na Heathrow a na Stansted. Rozdiel môže byť v desiatkach eur a síce leží Stansted od mesta aj hodinu ďaleko, do Londýna z neho vedie kvalitná sieť hromadnej dopravy či taxíkov. Väčšina veľkých miest má viacero letísk a tie najväčšie od aeroliniek požadujú poriadne značné sumy za prenájom, čo sa vo finále prejaví aj na cene.