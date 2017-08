Rozoberanie záhad: Keď pri Roswelli havaroval neznámy objekt. Svetoznámy prípad sa dlho nedarilo objasniť

Mystériá lákajú ľudí už do dávnovekov. Každý si nájde svoje vlastné dôvody. Najväčším lákadlom bývajú práve prípady bez vysvetlenia v znení - "Áno, k určitej udalosti došlo, no nevieme vysvetliť ako, prečo a kto ju má na svedomí." Samozrejme narážame teraz na rôznorodé záhady. O nich sme popísali veľa, no nepravidelný seriál "rozoberanie záhad" sa snaží čo najtriezvejšie hodnotiť jednotlivé prípady. Máme za sebou vydaných už 13 častí, dnes pridáme ďalšiu. Pokúsime sa podrobnejšie pozrieť na zub snáď najznámejšiemu stretu s UFO-m. Nenarážame na žiadne videá z YouTube, rôzne "footages" ani nič podobné, ale na legendu medzi záhadami - Roswellský prípad.

Ako vždy, začneme chronologicky. Situácia vo svete je jasná (1947). Pomerne nedávno skončili posledné boje druhej svetovej vojny a dochádza k dekolonizácii, rozdeleniu povojnového sveta, vo východnejších častiach Európy sa rozširuje červená farba, začne narastať napätie medzi USA a ZSSR. Avšak, Spojené štáty americké zaknihovali úspech v nedávnom konflikte a okrem strát na životoch a technike sa bežná americká rutina nezmenila. V štáte Nové Mexiko ale dôjde k neobyčajnej situácii. Jej dejiskom sa stane mesto Roswell. Vzniklo len v druhej polovici 19. storočia a žijú v ňom desiatky tisíc ľudí. Na naše pomery veľké sídlo, no na tie americké akoby dedina. Čo sa týka súčasnosti, je domovom 50 000 obyvateľov a narodila sa tu Demi Moore a leží vo vysokej nadmorskej výške - nad 1000 metrov nad morom. Späť k minulosti.

Je 24. júna 1947 a letec Kenneth Arnold sa výrazne zapíše do kolobehu dejín. Stane sa prvým človekom na Zemi vôbec, ktorý nahlásil pozorovanie neidentifikovaného lietajúceho objektu (UFO) a svoj zážitok detailne popísal. V spomenutom čase letel neďaleko Mt. Rainier a uvidel 9 čudesných predmetov vo vzduchu. Boli hladké, zahnuté ako polmesiace... O jeho prípade by sa tiež dal napísať článok, ale o tom potom. Vtedy novinári ešte netušili, čo zaplní titulky o pár dní neskôr.

Kalendáre neúprosne ukazovali "2.6.1947". Bol podvečer a neďaleko mesta Roswell ľudia pozorovali UFO letiace severozápadným smerom. Väčšina by mávla rukou, no kontroverzia nastala až na ďalší deň ráno. Približne 130 kilometrov od mesta sa vydal poobzerať svoj ranč William Brazel. Na jeho veľké počudovanie objavil akési neznáme trosky a okamžite zalarmoval miestneho šerifa. Keď si obaja nevedeli dať rady s identifikáciou, zavolali armádu. Do prípadu sa tak zapojila 509. bombardovacia skupina. Miesto zaistili a začalo sa vyšetrovanie. Ľudia okamžite špekulovali, k čomu vôbec mohlo dôjsť. Medzi najčastejšie vysvetlenia zaraďovali mimozemské technológie a šírilo sa, že sa našli dokonca aj telá bytostí z iných častí vesmíru. Brazel ukazoval nájdené kúsky, išlo o kovy, tyčky a fóliu, ktorá aj po pokrčení opätovne získala svoj pôvodný tvar.

Trosky z incidentu:

V meste sa nachádzala letecká základňa Roswell Army Air Force Base, a preto presunuli trosky radšej do jej strážených útrob. Akúkoľvek senzáciu sa média snažili vyrobiť, armádne zložky sa snažili vysvetliť celý prípad nasledovným stanoviskom. Podľa nich pri Roswelli nehavaroval žiaden lietajúci tanier, ale výškový balón. Pre ľudí to bolo aj príliš jednoduché vysvetlenie, nie všetci mu verili. Roky po celej udalosti dochádza k rôznym analýzam od konšpirátorov a amatérov, no nič presvedčivé. O prípad sa následne začal zaujímať aj Stanton Friedman, nukleárny fyzik a známy ufológ. Rozprával sa s ľuďmi z Roswellu, pátral, snažil sa prísť na koreň veci. Nakoniec dospel k odhaleniu armádneho projektu s názvom Mogul. Išlo o prísne tajný projekt z dielne letectva USA, ktorý sa zaoberal využitím výškových balónov v rokoch 1947 až 1949. Ich úlohou mala byť detekcia vĺn vznikajúcich pri testoch sovietskych atómových bômb. Aby balóny dané zvukové vlny zachytili, museli vyletieť do veľkej výšky a zostať tam určitý čas. Využívali sa rôznorodé technológie, no projekt nebol veľmi úspešný.

Charles B. Moore s troskami jeho balónu:

Existenciu projektu Mogul potvrdila americká armáda až v roku 1994. Všetko po logickom uvážení nasvedčovalo faktu, že pri Roswelli havaroval jeden z balónov a nie mimozemské plavidlo. A čo telá? Tie majú taktiež svoje triviálne vysvetlenie. V danom čase, kedy k incidentu došlo, armáda testovala zoskoky figurín z veľkej nadmorskej výšky. Jednalo sa o tzv. "dummies", niečo ako imitácie ľudí pri testoch bezpečnosti áut, poznáte. Vyzerá to tak, že jednak padol balón a vzápätí sa neďaleko objavili aj figuríny. Možno náhoda, no keď sa pozriete na mapu USA, viete, že Roswell leží v oblasti, kde sa armáda vyžíva. Veď neďaleko je aj Area 51. Bohužiaľ, k oficiálnemu potvrdeniu testovaniu figurín letiacich z veľkej výšky došlo až v roku 1997. Medzičasom vznikli stovky konšpirácií a teórií. Avšak nečudo, že k odhaleniu prišlo neskoro, veď vo svete zúrila Studená vojna. Veľmi dôležitou sa stala osoba s menom Charles B. Moore. Išlo o významného fyzika a inžiniera, priameho účastníka projektu Mogul. Boli to práve pozostatky jeho stroskotaného balónu, ktorý spôsobil celý rozruch okolo Roswellu.



Podvod:

Na škodu milovníkov záhad neexistujú žiadne dôkazy týkajúce sa mimozemských telies. Aj známa videonahrávka, kde lekári skúmajú údajné telo bytosti z vesmíru v Area 51, je nič viac len podvod. O prípade medzičasom vznikli desiatky rôznorodých špekulácii, no ako najtriezvejšie vysvetlenie sa zdá to, že išlo len o balón a figuríny. Netreba za prípadom hľadať nič mysterióznejšie. Ak sa budete teda niekedy baviť s priateľmi aj na danú tému, vysvetlite im, ako všetko prebiehalo. Ak ale oficiálnemu vysvetleniu neveríte, je to váš postoj.