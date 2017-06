Nie, toto nie sú autá z hernej ságy GTA, ale najväčšie čínske kópie známych automobilov

Čínsky automobilový trh zaznamenáva posledné roky obrovský boom, a to v tak obrovskej miere, že už i tie najväčšie značky vo veľkom expandujú do ázijských častí a dokonca čoraz viac prispôsobujú jednotlivé modely pre vskutku špecifické potreby tamojšieho trhu (predĺžené verzie aj z malých áut). Kapitolou samou o sebe sú však domáce automobilky, ktoré vznikajú ako huby po daždi, ich modelové portfóliá však predstavujú neraz bizarné produkty. Pokiaľ ste navštívili minimálne raz jeden z popredných svetových autosalónov, určite sa vám pravdepodobne podarilo stretnúť návštevníkov z Číny, ktorí podrobne skúmali vystavené automobily a fotili si ich do posledného detailu. Výsledkom (nielen) tejto "špionáže" sú následne modely, ktoré tamojšie značky predávajú ako svoje nové vozidlá, ich tvary sa však neraz až podozrivo ponášajú na obdobné vozidlá známych značiek z celého sveta. Ba čo viac, z času na čas sa na čínskom trhu objavia automobily, ktoré sú svojím dizajnom do najmenších detailov zhodné s inými modelmi. Neraz tak môžeme hovoriť doslova o verných kópiách, alebo teda plagiátorstve, keďže pochopiteľne nejde o žiadne spolupráce s danými automobilkami, na ktoré sa jednotlivé modely ponášajú.

Samozrejme, vždy ide len o vec estetického návrhu, a teda pod onými plechmi sa nachádza diametrálne, až priepastne odlišná technika. Najmä za európskymi tvarmi úspešných modelov sa totiž v prípade čínskych počinov obyčajne schováva podstatne chabejšia a nekvalitnejšia technika. Navyše, obyčajne ide o podpriemerné spracovanie na čele s malými a slabými motormi, podvozkami zastaralých architektúr či chabými bezpečnostnými prvkami. Ako sa však hovorí, dizajn predáva a Číňania majú preto vo zvyku si budovanie úspechu a povesti skracovať všakovakými nie priam šťastnými skratkami. Inšpirácie zväčša preberajú od tých najlepších v obore, čo sa vo výsledku prejavuje práve na dizajnových návrhoch svojich modelov. Odstupom času sme tak svedkami slušného počtu kópii, a to občas až v takom rozsahu, že by to človek ani nečakal. Nielen preto sme vybrali hneď niekoľko tých najzaujímavejších a zároveň aj najšokujúcejších kópii, ktoré by možno laik ani nerozoznal od originálov. Ich spoločným znakom je pritom dobre známy dizajn skombinovaný s inak zapracovaným logom v pozmenenej maske, čím sa neraz neubránite dojmu, že sa pozeráte na akési nelicencované modely z konzolových hier.

Značka BAIC patrí k tým najznámejším v Číne, navyše jej portfólio je zároveň aj jedným z najrozsiahlejších. V rámci neho pritom nájdete už na prvý pohľad nejeden okopírovaný model. Prvým z nich je fejkový Mercedes-Benz triedy B najnovšej generácie. Ten spoznáte najmä podľa bočnej siluety, Číňania však zašli ešte ďalej a okrem štandardného karosárskeho variantu, aký poznáme v Európe, ponúkajú aj akýsi sedan.

Nedávnou novinkou v ponuke tejto automobilky je terénny model, ktorý sa veľmi nápadne podobá na ďalší známy Mercedes-Benz, tentokrát ikonickú triedu G. Respektíve BJ80-ka G-čku akoby z oka vypadla a jediným rozoznávajúcim znakom je predná maska a niekoľko menších detailov. Ak by ste však pod kapotou očakávali 4-litrový osemvalec, budete sklamaní.

Ďalším do partie je čínsky Jeep Wrangler, aj keď v tomto prípade nejde o úplne do bodky zhodný tvar nosnej konštrukcie. Veľkú inšpiráciu v legendárnom modeli však jednoznačne badať, o čom svedčí rovnako aj prítomnosť krátkej či dlhšej verzie. Navyše, automobilka predáva tento model aj pod samostatnou podznačkou, ktorej produkcia je zameraná len na SUV-čka, respektíve off-roady, neraz určené pre vojenské zložky.

Svoju premiéru si nedávno odkrútilo aj BMW X1 (predošlej generácie) z Ázie. Nebyť absencie povestných ľadviniek a angel eyes svetlometov, asi málokto by navonok V5-ku rozoznal od originálu. Po nastúpení do interiéru by sa však rozoznávanie značne uľahčilo, i keď na pomery tamojších modelov vnútrajšok nevyzerá až tak zle. Ktovie, ako je však na tom kvalita spracovania.

Je zrejmé, že pokiaľ chcete spraviť "modernú" podobu ikonického Hummeru H1, veľa možností po stránke dizajnu nemáte. Značka Dongfeng svoje plagiátorské schopnosti však predviedla v plnom znení, čoho výsledkom je odhliadnuc od predných svetiel prakticky totožný tvar karosérie. Otázkou však ostáva technika a terénne vlastnosti. Dovolím si tvrdiť, že tento počin v teréne nedokáže ani spolovice to, čo jeho pôvodný brat, i keď navonok vyzerajú úplne rovnako.

Síce nejde o úplne detailnú kópiu auta všetkých áut, zámer postaviť čínsky Rolls-Royce Phantom je okamžite zrejmý. Model GE je však o to paradoxnejší, ak zoberieme do úvahy, že klientela priahnúca po Rolls-Royce spadá do tých najmajetnejších kruhov na svete, preto je vskutku otázne, kto by si kupoval luxusnú limuzínu z Číny za účelom ušetrenia financií. Dopyt však očividne je a ostatne, navonok vyzerá vskutku slušne.

Najväčším súčasným okopírovaným hitom je čínsky model X7, ktorý žne úspech za úspechom, čomu sa nemožno ani čudovať. Ide totiž o dôkladnú kópiu modelu Range Rover Evoque, teda o kombináciu skutočne vydareného dizajnu a zároveň podstatne nižšej ceny. X7-ka síce ponúka trendy tvary, zďaleka však nejde o luxusný model s modernými technológiami a komfortnými prvkami, na aké sme zvyknutí v prípade modelov z dieľne Land Rover.

Nasledujúca časť patrí azda prvej najväčšej kópii z Číny. Tá totiž nielenže vo veľkom štýle okopírovala tvary prvej generácie BMW X5, ale dokonca mala značka Shuanghuan tú odvahu a zároveň drzosť, že s týmto modelom mala tendenciu expandovať aj do Európy. V tom momente už však pochopiteľne zasiahli vyššie mocnosti z Mníchova a súdnou cestou Číňanov vypoklonkovali. Chvíľkové pôsobenie v Európe aspoň vyvrcholilo v niekoľkých porovnávajúcich testoch, kde nemecké média poukázali, aký je priepastný rozdiel medzi originálom a čínskym, doslova, nepodarkom.

Mestský Smart ForTwo bol inšpiráciou hneď pre niekoľko ázijských automobiliek, jednou z najvernejších kópii je však model Noble. Veľa priestoru na odlíšenie dizajnu dizajnéri veruže nemali, čo sa v konečnom dôsledku aj odzrkadlilo na výsledku. Mimochodom, v tomto prípade je zrejmé, že medzi originálom a kópiou nie je po stránke pohonnej jednotky a výkonu veľký rozdiel, nakoľko iný ako troj- či štvorvalcový motor čakať v tomto aute ani nemôžeme.

Aj Audi Q5 prvej generácie spoznalo svojho fejkového brata, ktorý navyše kombinuje prvky z iných modelov. Výsledkom tohto SUV je tak základ v najúspešnejšom stredne veľkom SUV na svete, zatiaľ čo jeho predná časť zároveň očividne pripomína väčší Touareg druhej generácie.