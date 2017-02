Audi to na autosalóne v Ženeve roztočí. Údajne spoznáme aj vyše 600-koňový model RS Q8

Automobilová udalosť roka, teda autosalón v Ženeve, nezadržateľne klope na dvere a my sa tak čoraz viac dozvedáme to, aké novinky môžeme s určitosťou očakávať. V prípade nemeckej prémiovej značky Audi pripadá toho do úvahy naozaj veľa, s istotou ale vieme, že okrem úplne novej generácie A/S5-ky (Sportback) a (S)Q5-ky uvidíme aj faceliftovanú RS3-ku. Okrem týchto modelov, ktoré nám automobilka už predčasom ukázala, prichádzajú do úvahy aj iné, podstatne atraktívnejšie novinky. Na luxusnú a už naozaj dlho očakávanú novú generáciu A8-čky si ešte chvíľu počkáme, podľa posledných zákulisných informácii ale pod žiarou reflektorov v Palexpe vôbec poprvýkrát uzrú svetlo sveta vrcholné modely RS5 Coupé a RS Q5. Lenže, aby toho nebolo málo, podľa všetkého dôjde aj k odhaleniu úplnej novinky - RS Q8! Áno, ak sa tak naozaj stane, pôjde "len" o koncepčnú podobu, ako sme vás ale už nedávno informovali, Q8-čka ako taká sa od doteraz predstaveného vyhotovenia bude líšiť navonok len minimálne. Zaujímavosťou však je, že doteraz sa síce otvorene hovorilo o športovej verzii SQ8, ktorá by po vzore SQ7-čky disponovala 435-koňovým naftovým osemvalcom, téma vrcholného modelu s plaketami RS ale doposiaľ otvorená nebola.

Na druhú stranu, šéf oddelenia Audi Sport Stephan Winkelmann sa nedávno nechal počuť, že v blízkej budúcnosti dôjde k značnému rozšíreniu palety RS-ových modelov, čo ide ruka v ruke s tým, že potvrdená je už aj verzia RS5 Sportback, ktorá doteraz neexistovala. Práve ženevský autosalón tak má byť miestom, kde ingolstadtská značka vyloží karty na stôl. Pokiaľ ide o SUV-čko RS Q8, pod jeho masívnou prednou kapotou má tróniť 4-litrová, dvakrát preplňovaná V8-čka s výkonom minimálne 600 koní, čím bude docielené, že Audi (konečne) postaví konkurenciu proti špičkovým modelom BMW X6 M a Mercedes-AMG GLE 63 Coupé. Povedať pritom treba, že príchod tohto monštra nepriamo naznačuje aj koncernové Lamborghini - chystaný Urus bude po stránke techniky v podstate prezlečenou RS Q8-čkou.

Tá má mimochodom dokázať akcelerovať na stovku pod 5 sekúnd a problém by jej robiť nemala ani maximálna rýchlosť cez 300 km/h. Samozrejme, chýbať nebude legendárny pohon quattro, zatiaľ čo o sprevodovanie sa bude starať 8-stupňová automatická prevodovka. Súčasťou výbavy bude dozaista aj športový zadný diferenciál či vektorovanie krútiaceho momentu. Po dizajnovej stránke môžeme v tejto chvíli o detailoch len špekulovať, s najväčšou pravdepodobnosťou sa ale dočkáme muskulatúrnych tvarov, až 23" diskov a Matrix-LED technológie. Máme sa rozhodne na čo tešiť, čo v konečnom dôsledku potvrdzuje aj počítačová vizualizácia zo strany známeho nezávislého automobilového grafika. X-Tomi nám teda prináša akú takú predstavu, čo máme asi očakávať. V každom prípade, ako ukázal samotný koncept Q8-čky v Detroite, Audi sa značnou mierou snaží nielen o rozšírenie portfólia, ale aj o zosadenie konkurencie v nových segmentoch.