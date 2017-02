Dve vily, obrovská záhrada, bazén a možnosť diaľkového ovládania. Súbor nehnuteľností neďaleko Prahy v hodnote 2 miliónov eur vás dostane

Súbor dvoch nehnuteľností, o ktorých sa písalo aj v známom denníku New York Times a svojou funkčnou architektúrou či luxusným zariadením dostanú možno aj vás. Presne taká je jedna z najnovších ponúk exkluzívnej realitnej kancelárie Svoboda & Williams so sídlom v Prahe aj v Brne. Veľkolepý projekt, ktorého realizácia bola ukončená ešte v roku 2009, bol v danom období nominovaný aj na cenu Grand Prix architektů a v súčasnosti je na predaj za 49 900 000 korún českých, respektíve 1 846 780 €. Stojí však za to?

Určite áno a dôvodov je nespočetne veľa, a to od lokality, výmery pozemku, veľkosti obytnej plochy, zaujímavosti stavby, zariadenia, moderného technologického ovládania a tak ďalej. Začnime ale pekne od začiatku. Komplex s pracovným názvom "K Dýmači", sa nachádza v Cholupiciach spadajúcich pod obvod Praha 4, pričom však novým majiteľom nebude hroziť strata súkromia alebo ruch navôkol. Celková rozloha sa pohybuje na hranici 3200 metrov štvorcových, z čoho až vyše 2000 metrov tvorí záhrada plná stromov a zelene. Pre lepšiu predstavu upresníme, že to činí priblížne 1/5 futbalového ihriska a to veru nie je málo ani pre viacpočetnú rodinu. Ak spočítame obytnú plochu oboch rezidencií, výsledok bude blízky číslu 900, pričom v danej výmere je započítaný už aj záhradný domček s ďalšími 136 metrami. Ohromujúce čísla sú ešte výrazne podčiarknuté krásou samotných stavieb, ku ktorým patrí aj bazén či japonske jazierko plné Koi kapríkov. Medzi ďalšie určite nadštandardné vymoženosti patrí garáž pre 10 automobilov, vínna pivnica ukrytá v podzemnej časti, krbový komplex s dvomi grilmi, pecou na pizzu a taktiež udiarňou alebo možnosť ovládať takmer všetky prvky pomôcou diaľkového ovládania. Výhoda, ktorá musí byť v mnohých prípadoch naozaj na nezaplatenie...

Väčšia z víl (BARA) sa dokonca môže pýšiť aj vlastnou wellnes zónou a až trojicou luxusne zariadených kúpeľní, zatiaľ čo menšia (VERA) disponuje "len" dvomi. A to všetko len cca 25 minút cesty autom od samotného centra hlavného mesta našich bratov. V prípade, že disponujete vyššie uvedenou čiastkou, neváhajte a ponuku si detailnejšie prezrite tu.

