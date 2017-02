Čínsky farmár študoval 16 rokov právo, aby podal žalobu na chemickú továreň. Po dlhom čase mu svitla nádej na úspech

Čína, krajina kde žije vyše miliarda ľudí, je známa okrem iného aj pre svoje znečistenie. Asi najznámejšou ukážkou býva pravidelný smog v tamojších veľkomestách, no ku slovu sa častokrát hlásia aj najrôznejšie podniky a továrne. Na okolité životné prostredie dokážu silne pôsobiť objekty, kde sa pracuje s chemickými látkami, a práve to je alfou a omegou nášho aktuálneho príbehu týkajúceho sa jedného, vyše 60-ročného čínskeho farmára s menom Wang Enlin z mestečka Yushutun. Práve on má nemalý problém so štátnou chemickou spoločnosťou Qihua Group, ktorá mu znečisťuje jeho pôdu, kvôli čomu nemôže on ani jeho susedia pestovať zdravé plodiny. Keď mu došla trpezlivosť, rozhodol sa voči nej začať bojovať. Wang nanešťastie disponoval iba trojročným vzdelaním, a tak musel začať naberať právnické poznatky, aby s ním nevybabrali.

Jeho neľahký boj sa začal ešte v roku 2001, kedy mu v období osláv nového čínskeho roka vypustená znečistená voda zaliala dom i poľnohospodárske políčka. Všetku neplechu mala na svedomí spomenutá spoločnosť. K výraznému zlepšeniu ale neprišlo a ku kontamináciám dochádzalo aj počas dlhých nasledujúcich rokov a obyvatelia závislí na poľnohospodárskej činnosti začali mať nemalé problémy. Podnik zameraný na výrobu polyvinylchloridu každoročne vyprodukoval 15 000 až 20 000 ton chemického odpadu, kvôli čomu vznikla 71-akrová toxicky znečistená pustatina.

Pán Wang preto začal konať a obehávať miestne úrady, kde od neho žiadali dôkazy o poškodení jeho pôdy. Sám vedel, že je určite v práve, no netušil, aké konkrétne zákony a pravidlá Qihua Group porušuje. A preto sa rozhodol na vlastnú päsť zvýšiť si svoje právnické vedomie. Človek, čo skončil v treťom ročníku základnej školy, začal postupom rokov študovať mnohé právnické knihy. Nemal peniaze na ich kúpu, a preto trávil veľa času v miestnych kníhkupectvách, kde si mnohé poznatky ručne opisoval a snažil sa ich dôkladne pochopiť. Aby mal dostatok času na ich študovanie a prepisovanie, dával tamojším predavačom na oplátku jeho ručne vypestovanú kukuricu.

Výrazná zmena sa odohrala v roku 2007, kedy čínska právnická organizácia špecializujúca sa na problémy so znečistením poskytla Wangovi a jeho susedom bezplatné právne poradenstvo, vďaka čomu následne spísali a podali sťažnosť už aj na súd. Ten sa však ich prípadom začal zaoberať až v roku 2015 a vďaka dôkazom, ktoré Wang zozbieral za 16 rokov, sa zdá, že mu svitá nádej, pretože sa rozhodlo, že ako prvé musí daná chemická spoločnosť zaplatiť poškodeným rodinám náhradu vo výške 96 000 amerických dolárov. Qihua Group sa ale odvolala a aktuálne prebieha ďalšie konanie, no Wang verí, že všetko dopadne po dlhom čase úspešne. A ak nie, je spolu so susedmi odhodlaný v boji aj naďalej pokračovať.