Dočkáme sa zbraní na heslo? Mladý Američan chce zvýšiť bezpečnosť pri ich neoprávnenom používaní

Zbrane bývajú častokrát symbolom vojen a krviprelievania, no v dnešnej dobre ich nevlastnia len armádne či policajné oddiely, ale aj obyčajní ľudia. Používajú sa aj pri rôznych športoch a dopustiť na ne nedajú ani milovníci airsoftu. Ono, mať doma zbraň nie je nikdy na škodu, no častokrát sme svedkami mnohých vrážd a nešťastných úmrtí len preto, lebo sa zbrane dotkne niekto, kto nemá. Určite si spomeniete na prípady, kedy v Spojených štátoch amerických príde chalan do školy a vystrieľa polovicu triedy či malé dieťa nájde v otcovej zásuvke nabitú devinu a strelí oboch rodičov rovno do hlavy a nenávratne ich tak pošle na druhý svet. Nič príjemné.

Kai počas práce na jeho zbrani:

Ako však podobným prípadom predísť? Jedno z riešení sa snaží ponúknuť mladík Kai Kloepfer z Massachusetts Institute of Technology pracujúci na vývoji inteligentnej zbrani. Orientujme sa primárne na Spojené štáty americké, kde zbraň vlastní veľa ľudí. Väčšinou majú svojich "spoločníkov" ukrytých kdesi v skriniach, povalách či iných ťažšie prístupných miestach, no akonáhle sa niekto k nim dostane, získava smrtiaci nástroj. Kai sa teda rozhodol zhotoviť zabezpečovací systém, ktorý umožní strieľať zo zbrane len jej jedinému majiteľovi. Všetko by malo fungovať na princípe ako dnešné smartfóny. Každý si do nich môže zadať vlastné heslá, vzory, PIN kódy, odtlačky prstov či odomknutie tvárou, aby mal prístup k informáciám a materiálom v mobile len samotný užívateľ.

19-ročný Kai chce niečo podobné zaviesť aj zbraniam. Dlhú dobu chce umožniť, aby sa na rukoväti pištole nachádzalo špeciálne zariadenie, ktoré dokáže snímať odtlačky prstov, vďaka čomu z nej bude môcť reálne strieľať len jedna poverená osoba a nie hocikto cudzí. Čiže, akonáhle sa k nej dostane nejaké dieťa alebo iná osoba pokúšajúca sa (napríklad) spáchať samovraždu, bude mať smolu, pretože pištoľ sa "zamkne" a nevystrelí ani jeden jediný náboj schopný niekoho zraniť či zabiť.

Veľa výhod v tom ale nevidia vojaci, pretože práve oni častokrát strieľajú v rukaviciach a kým by odomkli svoju zbraň, už by bolo dávno po nich. Aj keď by jeho navrhovaná pištoľ armáde bohvieako nepomohla, stále môže nájsť využitie medzi civilistami. Diskutuje sa aj o spoľahlivosti zariadenia, pretože ak by došlo k reálnej akcii a bolo by nutné napr. zastreliť zlodeja v dome či nejakého násilníka, snímanie odtlačku prstu môže zlyhať a zbraň bude nanič, poprípade trvať cenné sekundy. Kai potrebuje ešte veľa času na zdokonalenie svojho prototypu a možno o pár rokov sa jeho výrobok dostane na svetlo sveta a môže urobiť malú revolúciu v zbrojárskom priemysle.