Päťdesiat odtieňovej temnoty dostalo šteklivý klip k úvodnej piesni od Taylor Swift a Zayna. Erotická snímka nebude zaostávať ani po hudobnej stránke

Pokračovanie erotickej drámy Päťdesiat odtieňovej sivej sa už nezadržateľne blíži do kín a v rámci marketingovej kampane dostal svoje miesto aj videoklip k úvodnej skladbe. Už si zrejme zachytil, že sa o ňu postaral Zayn Malik v spolupráci s Taylor Swift a obom zdá sa skladba celkom sadla. Celý videoklip sa nesie v tmavej atmosfére hotela, ktorá zrejme reflektuje to, ako bude vyzerať samotný film a ak si čakal odhalenú Taylor či Zayna, potom ťa budeme musieť sklamať. Ani jeden z interpretov neukázal viac, než by bolo vhodné, ale aj tak sa im podarilo vo vzduchu zachovať akési tajomno, na ktoré sa môžeš v kine tešiť už 17. februára. Milionár Christian Gray tentoraz stratí všetky zábrany a film bude plný odviazaných sexuálnych scén, o čom sme ťa v rámci článku týkajúceho sa R-kového ratingu stihli informovať ešte minulý rok.

