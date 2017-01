Vedci vytvorili prvý hybrid človeka a prasaťa. Fascinujúce chiméry by v budúcnosti mohli vyriešiť problémy s darcovstvom orgánov

Vedci z organizácie Salk Institute pred pár dňami oznámili, že sa im podarilo dosiahnuť čosi, čo sa pred niekoľkými desaťročiami zdalo nemožné. V rámci experimentu vytvorili prvý hybrid zvieraťa a človeka, čo však nie je iba divokým pokusom bláznivých vedcov, pretože takýmto spôsobom možno v budúcnosti budeme vedieť vytvárať orgány určené na transplantáciu priamo v laboratóriách. Vedci teda vytvorili takzvanú chiméru, čiže jedinca s genetickým materiálom z dvoch rozdielnych druhov, vďaka tomu, že začali ešte na embryonálnej úrovni. V minulosti sme sa už pokúšali umiestniť fungujúci orgán do tela zvieraťa, čo bolo príliš riskantné z dôvodu, že imunitný systém mohol orgán odmietnuť a všetko by vyšlo nazmar.

First Human-Pig Chimera Is a Step Toward Custom Organs https://t.co/xZMVk1srja pic.twitter.com/u0PYo2W0jO — Daily Tech Today (@DailyTechToday) 26. ledna 2017

Práve preto sa zameranie vedcov zúžilo na spomínanú embryonálnu úroveň a keďže orgány prasiat sú ľudským celkom podobné, tento fakt zjednodušil výber konkrétneho zvieracieho druhu. Vedci museli presne načasovať to, kedy uvedú ľudské bunky do prasacieho embrya, aby ho potom mohli umiestniť do dospelého prasaťa a po niekoľkých týždňoch opäť vybrať a dôkladne preskúmať. Po analýze prišli na to, že prežilo až 186 jednotlivých embryonálnych chimér, lenže problém spočíval v nízkom počte ľudských buniek. Aj keď sú naše a prasacie orgány podobné, príliš nízky počet ľudských buniek v embryu, len približne 100-tisíc, a zároveň príliš vysoký počet prasacích buniek by znamenal, že by s orgánom malo naše telo problémy, čo si vedci nemôžu dovoliť riskovať. Je teda otázne, či sa vedcom podarí prísť na spôsob, ako zvýšiť počet ľudských buniek v prasacích embryách, vyvíjajúce sa kvôli ich prítomnosti zdanlivo oveľa pomalšie, ale aj tak ide o obrovský pokrok, vďaka ktorému by v budúcnosti ľudia nemuseli zomierať na to, že by sa nenašiel darca orgánov.