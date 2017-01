F*CK THEM predstavuje ONE WEEK z NYC a tiež premiéru skladby Exodia od Tekashiho a floridského rapera J $tash

Chalani z F*CK THEM sa pred pár mesiacmi uvideli predstavením singlu, na ktorom hosťovalo veľké zahraničné meno - French Montana. Dnes pokračujú s ďalšou spoluprácou s veľkým menom spoza mláky a tentokrát tiež s vizuálom. Jedná sa o spoluprácu Tekashiho a floridského rapera J $tash, ktorého pred rokom upísal pod svoj label Rich The Kid. Singel dostáva názov EXODIA a úvodná scéna videa poukazuje na prostredie z ktorého Tekashi pochádza. Tekashi vyrastal v štvrti, kde nielen jeho susedia, ale aj niektorí členovia rodiny boli závyslí na heroíne, preto sa rozhodol ukázať svetu skutočnú tvár Bushwicku a problém tejto štvrti z ktorej sa stáva postupne atraktívna časť New Yorku pre bohatých a nižšie vrstvy sú tak vytlačované na okraj Brooklynu. No a okrem spomínanej skladby nám F*CK THEM predstavuje aj video z tripu do New Yorku, ktorý členovia absolvovali ešte na prelome októbra a novembra 2016.

