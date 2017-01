Legendárne písmo Comic Sans spôsobuje radosť i hnev. Kto za ním stojí a za akým účelom vzniklo?

Poznáme to všetci, píšeme prácu do školy, hráme sa vo Worde alebo upravujeme obrázky a videá s pridávaním textu. Pri daných činnostiach mávame častokrát veľkú dilemu s jeho úpravou, teda vybraním vhodného typu písma (respektíve fontu), ktorý sa nám pozdáva. K dnešnému dňu ich máme k dispozícií celé desiatky od výmyslu sveta, no iba veľmi málo z nich je populárnych tak ako Comic Sans (MS). Pre milióny ľudí dokonalá vec, no na druhej strane ho davy aj neznášajú. Ako už jeho názov napovedá, vytvorený bol predovšetkým za účelom jeho použitia v komiksových bublinách. No Comic Sans má aj charakter tzv. veselého písma využívajúceho sa pri príjemnejších a zábavnejších témach. Pozrime sa ale v rýchlosti na jeho históriu.

Comic Sans v celej svojej kráse:

Všetko začal zamestnanec Microsoftu s menom Vincent Connare v roku 1994, ktorý zhotovil typ písma určeného na neformálne záležitosti a do detských materiálov. Nepáčil sa mu totižto Times New Roman v spomenutých oblastiach, pretože bol podľa neho príliš formálny, a preto sa pustil do neľahkej roboty, ale s úspešným koncom. Prvýkrát bol Comic Sans uvedený vo Windowse 95 a vyzeralo to tak, že išlo o vynikajúci ťah. Avšak, čoskoro sa dostavili prvé problémy týkajúce sa jeho použitia, pretože ľudia akosi začali zabúdať na jeho pôvodný účel.

Pohreb nie je zrovna najšťastnejšou udalosťou a použitie spomenutého fontu je veľmi nemiestne:

Ani toto moc nevyšlo:

Postupom času sa začalo využívať aj inde, než iba v komiksoch a detských knižkách. Napríklad na rôznych tabuľkách upozorňujúcich na nepovolené nosenie zbraní či iných zákazoch alebo v internetových článkoch, ktoré sú už viac-menej formálnymi záležitosťami a nie zábavkou pre maloletých. A práve tu pramení nedobrý vzťah mnohých ľudí i dizajnérov, ktorí pri pohľade na Comic Sans majú chuť zabíjať. Avšak na svojom konte má aj vtipné udalosti. Napríklad keď LeBron James opúšťal Cleveland Cavaliers, sa k jeho odchodu vyjadril aj Dan Gilbert, známa osobnosť amerického basketbalu, no na jeho smolu bol jeho list napísaný vo fonte Comic Sans, za čo si vyslúžil výsmech od verejnosti. "Chyby" sa dopustili aj vo svetoznámom CERN-e, kedy pri objave Higgsovho bozónu talianska fyzička Fabiola Gianotti vo svojej správe o objave použila Comic Sans. Podobných prešľapov sa vo svete udiali tisíce, no legenda zostane navždy legendou.

Comic Sans sa dokonca dočkal aj vlastnej úpravy v roku 2011, kedy sa na svetlo sveta dostal Comic Sans Pro. Za jeho vznikom stojí zasa Terrance Weinzierl, ktorý zachoval pôvodný dizajn, no len ho trošku poupravoval.

