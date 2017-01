Ignorantskí mladí ľudia predstavujú v spojení s pamätníkmi holokaustu katastrofu. Upozorňuje na to projekt Yolocaust

Nacisti vybudovali sieť koncentračných a likvidačných táborov po celej (prevažne však východnej) Európe. Počas konferencie vo Wannsee z 20. januára 1942 (viedol ju Reinhard Heydrich) sa dôležití nacistickí pohlavári dohodli, že tzv. židovskú otázku v Európe je možné vyriešiť iba priemyselnou genocídou. Toto bol začiatok tzv. konečného vyriešenia židovskej otázky. Najznámejším a najväčším centrom riešenia bol Auschwitz-Bierkenau, v ktorom našlo smrť viac než 3 milióny väzňov. Auschwitz-Birkenau však nebol jediný tábor, v ktorom našli smrť nielen Židia, ale tiež príslušníci ostatných európskych národov. Na ne sme sa pozreli podrobnejšie v tomto článku.

Holokaust, teda systematické, štátom vykonávané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie etnických, náboženských či politických skupín počas druhej svetovej vojny, si vyžiadal milióny ľudských životov a aby sa história nemusela opakovať, bolo postavených niekoľko pamätníkov. Jeden nájdeme napríklad v Berlíne, hlavnom meste Nemecka, no niekedy to vyzerá, že ľudia si neuvedomujú, na akom mieste sa nachádzajú. Izraelčan Shapak Shapira preto spustil online projekt s názvom Yolocaust, ktorý reflektuje správanie niektorých návštevníkov tejto berlínskej pamiatky. Shapira pozbieral z Instagramu a ďalších sociálnych sietí neúctivé fotografie návštevníkov pamätníku a následne ich situoval do prostredia koncentračných táborov, ku ktorým sa toto miesto vzťahuje. Pri pôvodných fotografiách taktiež necháva ich popisy a lajky. Ak by sa však niekto našiel v tomto projekte a Shapirovi napísal, okamžite ho odtiaľ odstráni. Pôvodné fotografie nájdete na stránke Yolocaustu.