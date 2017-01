Na trhu v USA je momentálne najdrahší dom, aký sa tam kedy predával. Honosná vila v štvrti Bel Air dostala cenovku 250 miliónov dolárov

Nepredpokladáme, že máš na sporiacom účte len tak oddychujúcich niekoľko stoviek miliónov eur, ale človek predsa nemusí byť milionárom na to, aby sa pokochal architektonickou krásou z amerického Los Angeles, konkrétne zo štvrte Bel Air. Na trh sa totiž len nedávno dostala vôbec najdrahšia vila, aká bola kedy v Spojených štátoch amerických ponúknutá na predaj a prezerať si jej exteriér a interiér budeš zrejme s otvorenými ústami. Určite ťa po takomto pohľade neprekvapí, že titul najdrahšieho domu na trhu v USA si nehnuteľnosť musí zaslúžiť závratnou cenovkou, ktorá sa v tomto prípade zastavila na čiastke 250 miliónov dolárov, takže 235 miliónov eur.

Vila obsahuje dvomi obrovskými spáľňami, ďalších 10 spální je pre prípadných hostí a nezaostávajú ani kúpeľne, ktorých je celkovo až 21. Samozrejmosťou sú aj tri kuchyne a päť barov v rôznych častiach vily, takže nepochybujeme o tom, že človek by sa v nej nemal problém stratiť. Nevieme síce, komu by sa takýto obrovský a rozľahlý dom mohol hodiť, keďže niekto nevie využiť ani dvojizbový byt, ale určite sa nájde extravagantný milionár či miliardár s balíkom peňazí a vidinou fenomenálneho výhľadu na Los Angeles. O dizajn domu sa postaral Bruce Makowsky a na ploche 3500 metrov štvorcových nájdeš aj garáž s automobilmi v hodnote 30 miliónov dolárov, ktoré ti Bruce pridá k domu. Po celom interiéri sa nachádzajú rôzne sochy, zariadenie na sladkosti a na terase dokonca helikoptéra, z ktorej je vraj perfektný výhľad na západ slnka. Na pohovkách a kreslách sa tiež povaľujú špeciálne vankúšiky a prikrývky od značky Hermès, takže budúc majiteľ bude mať okolo seba všetko tak, ako by si to miliardár mohol želať.