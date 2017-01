Dokonalá hra farieb a geometrických tvarov na vyše 40-ročnej stavbe, ktorá dokáže nadchnúť aj v súčasnosti

V období, kedy na našom území panoval socializmus naši krajania ani len nesnívali o stavbách, aké žali úspech v zahraničí. Ako jasný príklad vám dnes bližšie ukážeme nehnuteľnosť, ktorá dokáže upútať pozornosť aj po vyše štyridsiatich rokoch od svojho postavenia. Áno, čítate správne, obrovská usadlosť nachádzajúca sa na španielskom pobreží v mestečku Calpe bola dokončená ešte v roku 1973, ale na kráse jej to rozhodne neuberá.

La Muralla Roja alebo v preklade Červená stena, je projektom rodáka z Barcelony menom Ricardo Boffil, pričom jeho realizácia trvala staviteľom celých päť rokov. Architekt preslávený najmä svojimi postmodernými dielami, sa doslova vybláznil na danej stavbe pripomínajúcej obrovskú pevnosť. Vertikálna mozaika zostavená z rôznych tvarov a odtieňov v nás evokuje už od prvého okamžiku pocit bezpečia a príjemnej atmosféry. Istú dávku zásluhy má na uvedených faktoch určite aj nádherné prostredie plné skál v regione Alicante na úpätí Stredozemného mora. Táto megalomanská stavba však nie je len náhodným výsledkom myšlienok španielského tvorcu, ale bola navrhnutá podľa jasne stanovených geometrických plánov.

Tie sú postavené na systéme takzvaných "Gréckych krížov" s presne päť metrov dlhými ramenami, ktoré sú zoskúpené v rôznych spôsoboch a dominujú im vzpriamené veže. Možno to znie príliš zložito, ale skrz zábery umiestnené pod textom vám bude všetko jasné. 44 rokov staré dielo disponuje taktiež navzájom poprepájanými terasami s prístupom do takmer päťdesiatich bytových jednotiek, ale aj rozsiahlými bazénmi či saunami. Celé veľdielo najlepšie vyjadruje slovíčko dokonalosť, keďže za obdobný projekt by sa určite nemuseli hanbiť ani dnešní architekti a dizajnéri. Viac vám už ale samozrejme napovedia spomínané snímky, z ktorých dýcha krásna nostalgia a sú prácou priamo od samotného Ricarda. Vychutnajte si toľko ospevovanú krásu...

