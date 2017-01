Mayweather aj McGregor dostali od prezidenta UFC ponuku za 25 miliónov pre každého. Zápas titanov už môže stroskotať len na detailoch

O tom, či sa pobije Floyd Mayweather s Conorom McGregorom rozhodne okrem samotných aktérov súboja aj Dana White. Prezident organizácie UFC, s ktorou je Conor zmluvne viazaný, musí írskemu bojovníkovi samozrejme povoliť nezvyčajný boxerský súboj s neporazeným šampiónom Mayweatherom a zdá sa, že Dana je tomu viac než naklonený. Len pred pár dňami sa objavili informácie, že Floyd oficiálne ponúkol Conorovi 15 miliónov za to, že sa súboja zúčastní, ale Dana White to stihol v šou The Herd na americkej stanici Fox Sports vyvrátiť a rovno zakontrovať skutočnou ponukou.

Dana tvrdí, že Floyd Írovi priamo neponúkol žiadnych 15 miliónov, a tak sa prezident UFC rozhodol zobrať situáciu do vlastných rúk a obom aktérom povedať zopár hrejivých slov. White obrazne oslovil Mayweathera so slovami, že má preňho skutočnú ponuku a práve on je mužom, ktorý túto ponuku môže vysloviť a aj ju skutočne posiela do éteru. Ako Floydovi, tak aj Conorovi ponúkol po 25 miliónov dolárov len za účasť v súboji s tým, že o následnom podiele z vysielacích práv sa porozprávajú neskôr a dotiahnu všetky detaily. Po Mayweatherovej výzve, aby Dana White a Conor McGregor spojili svoje sily a dali dokopy základ jedného z najočakávanejších zápasov súčasnosti sa teda ľady pohli a na stole leží ozajstá ponuka od samotného prezidenta UFC. Uvidíme, ako zareaguje Mayweather, ale čím ďalej, tým viac to vyzerá tak, že v blízkej budúcnosti sa zápas uskutoční.