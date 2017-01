Luxusné autá, pompézne sídla či krásne ženy. Piloti F1 majú kráľovské príjmy, a tak si život užívajú plnými dúškami

Bývalé eso stajní Renault či Ferrari sa po presune do McLarenu snaží držať krok s elitou, nanešťastie sa mu to v posledných sezónach moc nedarilo. Charizmatický Španiel, občas s jazykom ostrým ako britva, sa z víťazstva na Grand Prix tešil naposledy ešte v roku 2013 v Španielsku. Ani tento fakt však jeho príjem neukrátil a Alonsa treba stále radiť medzi troch najlepšie platených pilotov, vrátane sponzorstiev a bonusov si tak príde na 40-miliónov dolárov ročne. Preto netreba dvakrát hovoriť, že ani on neodolal pokušeniu v podobe luxusných automobilov čoby Maserati či Ferrari.

Oproti Hamiltonovi síce nemá navrch v počte titulov, keďže má o jeden primát menej, ale hodnotou prepychových rezidencií už áno. Tento 35-ročný rodák z Ovieda nielenže vlastní dva rekreačné domy vo Švajčiarsku a jeden v Oxforde, ale svoj druhý domov môže takisto nájsť aj v Dubaji. Penthouse navrchu 52-poschodovej budovy Le Reve okrem Alonsa vlastní aj tenisová legenda Roger Federer. A samozrejme, čo by to bolo za pretekára, keby sa neobklopoval krásnymi ženami? Fernando Alonso bol v minulosti ženatý so speváčkou Raquel Del Rosario, pričom ani za svoju súčasnú známosť sa hanbiť rozhodne nemusí. O ruskej kráske menom Viki Odintcova si sa dokonca mohol dočítať už aj na našej stránke.

Fotka zveřejněná uživatelem Viki Odintcova (@viki_odintcova), Říj 17, 2016 v 11:31 PDT

Pôvabná Ruska sa objavila aj na obálke Playboya.

Fotka zveřejněná uživatelem Viki Odintcova (@viki_odintcova), Led 2, 2017 v 10:44 PST

Sebastian Vettel

Podpisom so Scuderiou si Vettel splnil sen, najmä ho však vyniesol na post najlepšie plateného jazdca v kolotoči F1. Vďačiť za to môže trojročnému 50-miliónovému kontraktu, ktorý mu dal taliansky gigant. Zaujímavosťou je, že ak by išlo čisto len o plat, tak Nemcov je takmer rovnaký ako CR7, čo je naozaj slušné. Oproti ostatným vyššie spomínaným pilotom je však omnoho radšej mimo svetiel reflektorov a pred pozornosťou médií sa chodí ukryť do usadlosti v stredovekom štýle, nachádzajúcej sa vo švajčiarskych horách. Tam trávi čas spolu so svojou láskou z detstva Hannou Prater a dvoma dcérami, čiže žiadny životný štýl a lá James Hunt sa nekoná. Avšak ani on sa úplne nevyhol účinkovaniu v reklamách, keď sa objavil v spote Head & Shoulders. Obdobný vozový park ako Alonso či Hamilton nemá, za to radšej preferuje transportér značky Volkswagen.

Jenson Button

Boli časy, keď bol Button kritizovaný za venovanie sa jachtingu, zvodným modelkám a životu na vysokej nohe v Monaku viac ako pretekaniu samotnému. Napriek tomu, že sa počas kariéry stihol usadiť a oženiť s japonskou modelkou Jessicou Michibatou, dlho mu manželstvo nevydržalo a vzťah stroskotal. Britský pilot dlho nezaháľal a onedlho si našiel ďalšiu modelku, tentokrát Američanku Brittny Ward. Potvrdil tak, že kúsok playboya bude mať predsa len v krvi. Známy je aj tým, že voľný čas rád strávi jazdou na horskom bicykli či praktizovaním triatlonu.

V októbri 2015 sa mu podarilo vyhrať triatlon v Kalifornii.