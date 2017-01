Slovenský raj sa zmenil na rozprávku. Z rieky Hornád je teraz jedinečné čarovné klzisko dlhé 12 kilometrov

Slovensko konečne sužujú mrazy a poriadna zima, čo sme tu už niekoľko rokov, minimálne na juhu nemali. Je samozrejmé, že nízke teploty smerom na sever, na hory či do dolín a kotlín gradujú a mráz nakoniec vyústil do zamrznutej rieky Hornád, ako zistil fotograf Václav Sedlatý. Jedinečné a pevné klzisko má až neuveriteľných dvanásť kilometrov a vyzerá to tak, že je zamrznutá časť prechodná po celej rieke - ľad je na väčšine miestach hrubý až 30 centimetrov. Hornád svojou šírkou síce veľmi intenzívnemu hokeju neposlúži, no ak si ochotný sa párkrát za svoju jazdu predrať spadnutým stromom a bývaš neďaleko, rozprávková vychádzka na korčuliach je to najlepšie, čo môžeš teraz spraviť. Odporúčame sa však poponáhľať, nie je jasné dokedy ľad vydrží, no pár dní by to ešte byť malo. Zvyšok Slovenska totiž čaká oteplenie na teploty tesne nad nulou, v zahustených oblastiach ako Slovenský raj by však mínusová teplota mala ešte rozhodne vydržať.