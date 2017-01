Neprebieha tvoj deň tak, ako by si chcel? 26 rád od profesionála ťa naučí, ako si spraviť život i prácu ľahšími

Každý z nás pozná ten pocit, keď si večer povieme, čo všetko na budúci deň spravíme a tešíme sa z toho produktívneho pocitu, ktorý zajtra nastane. Potom však svitne ráno a nám sa akosi nechce pracovať. Dokonca máme chuť robiť všetko iné, len nie to produktívne, napríklad si pozrieť videá mačiatok na YouTube. Večer sme zo seba opäť zhrození, kedže naša produktivita sa rovnala nule, no my sme skrátka nedokázali spraviť nič proti tomu. Našťastie na tomto svete existujú ľudia, ktorí proti tomuto bojujú. Ponúkajú prednášky, workshopy či konzultácie. Jedným z tých uznávanejších je Étienne Garbugli, ktorého kniha Lean B2B patrí medzi najoceňovanejšie v tejto oblasti. Za svoju kariéru zaznamenal niekoľko exkluzívnych postrehov, ktoré a rozhodol publikovať, aby mali aj ostatní ľudia život ľahší.

