Z nosiča batožiny sa stal multimilionár. Ken však väčšinu svojho 100-miliónového majetku rozdáva deťom so smrteľnými chorobami

Osobnosti s najväčšími srdcami vedia, že zarobené milióny si so sebou do hrobu zobrať nedokážu, a tak sa ich rozhodnú ešte počas života postupne porozdávať na správne účely. Na svete existujú tisíce rôznych charít, ktoré posielajú rodinám peniaze do posledného centu a snažia sa, aby aj ľudia v zlých životných situáciách mali šancu dostať sa z nich a vrátiť sa k takému životu, aký viedli predtým. Medzi najznámejšie osobnosti rozdávajúce svoje nahromadené majetky na charitu patria Bill Gates či Mark Zuckerberg s desiatkami miliárd dolárov na kontách, ale veľký rozdiel vie urobiť aj milionár zo Spojeného kráľovstva. Jeho meno znie Ken Townsley a na bankových účtoch by si márne hľadal miliardy, lenže to Kenovi nezabránilo v tomu, aby sa pustil do ctihodnej činnosti vo svojich 71 rokoch.

Ken sa krátko pred svojím odchodom do dôchodku rozhodol vybrať hneď niekoľko charít a postupne im porozdávať väčšinu svojho majetku. Samotný Ken pritom dobre vie, aké je to byť v pozícii človeka, ktorý si musí pomáhať sám a nemôže sa len tak spoľahnúť na nikoho iného. Ešte ako 15-ročný chlapec si musel vo voľnom čase privyrábať na letisku v britskom meste Blackpool, kde ho síce nechceli len tak ľahko prijať najmä kvôli nízkemu veku, ale on kompetentných úradníkov napokon presvedčil a začal si v tínedžerskom veku privyrábať. Pracoval na pozícii nosiča batožín a v tom čase ani len netušil, že sa o niekoľko desiatok rokov bude môcť na toto obdobie obzrieť s veľkým úsmevom na tvári, pretože práve vďaka brigáde na letisku získal príležitosť zarobiť svoje milióny. Ambiciózny Ken sa krátko po svojom nástupe na letisko dostal do povedomia svojich nadriadených a netrvalo mu až tak dlho, kým začali prichádzať prvé povýšenia.

Keď si jeho nadriadení všimli, že nosením batožín si mladý chlapec iba ničí svoj potenciál, posunuli ho vyššie, až sa napokon dostal do pozície šéfa rezervácií v celom letisku Blackpool Airport. Samozrejme, toto letisko nepatrí medzi najväčšie v krajine, ale pre Kena to bola aj tak dôležitá skúsenosť. Šikovný chlapík sa osvedčil aj vo svojej novej pozícii a rozhodol sa prejsť do leteckej spoločnosti British Eagle Airways, kde videl svoju budúcnosť oveľa svetlejšie. Aerolinky mu ponúkli lepšie pracovné podmienky, a tak veľmi nebolo nad čím rozmýšľať. Nanešťastie, tento presun z letiska do leteckej spoločnosti sa v roku 1968 ukázal ako nesprávny, pretože spoločnosti sa vôbec nedarilo a Ken ju napokon musel nedobrovoľne opustiť. V rámci prepustenia však dostal celkom štedré odstupné a to bolo kľúčom k jeho ďalšiemu projektu.

Získané peniaze neuložil na svoj bankový účet, ale založil vďaka nim spoločnosť Gold Medal Travel, čo bola cestovná kancelária. Ken využil svoje skúsenosti získané z práce na letisku a v leteckej spoločnosti a o niekoľko mesiacov po založení už získaval desiatky a desiatky spokojných klientov, ktorý jeho cestovnú kanceláriu ochotne odporučili svojim kamarátom a známym. Svoju prosperujúcu spoločnosť napokon v roku 2009 predal korporácii Thomas Cook za viac než 100 miliónov eur a v pokročilom veku sa utiahol do ústrania, aby si mohol získané peniaze užívať naplno.

Vďaka nahromadenému majetku sa teda Ken pustil do podporovania charít a začal detskými hospicmi vo svojom rodnom Blackpoole. Ken sa o všetky príspevky nestará úplne sám, ale presne vie, kam peniaze prúdia a postaral sa napríklad o zamestnanie nových pracovných sestier či kompletnú rekonštrukciu ďalšieho hospicu. Okrem toho prispel organizáciám Make-A-Wish Foundation a Dreams Come True po 250-tisíc eur, ale to ani zďaleka nie je všetko. Ako sám hovorí, Ken najradšej pomáha deťom so smrteľnými chorobami, lenže jeho príspevky skutočne nemajú takmer žiadne obmedzenia. Jedno z nich spočíva v tom, že charity by mali pochádzať zo Spojeného kráľovstva, pretože Ken chce podporiť najmä krajinu, kde sa narodil a vyrastal, a nakoniec prispieť drvivú väčšinu svojho viac než 100-miliónového majetku, pretože má sám viac peňazí, než by kedy dokázal minúť. A tak by to malo byť.