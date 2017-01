Čína oficiálne zakazuje obchod so slonovinou. Slony africké vďaka tomu môžu predísť vyhynutiu

Populácia slonov sa v posledných desaťročiach zmenšila o približne 100-tisíc zvierat a veľkú časť z tohto počtu majú na svedomí pytliaci. Slonovina totiž dodnes v niektorých častiach sveta slúži ako symbol sociálneho postavenia a ľudia sú za ňu ochotní platiť obrovské čiastky, aj keď je obchod s ňou medzinárodne zakázaný už od roku 1989. Na druhej strane, napríklad v Číne a čiastočne aj v Spojenom kráľovstve stále existujú trhy, kde sa so slonovinou dalo obchodovať. Čína sa však podľa najnovších oficiálnych správ rozhodla do marca tohto roku úplne skoncovať so všetkými možnosťami obchodovania so slonovinou a podľa odborníkov z medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa ochranou zvierat tým výrazne prispeje k zachovaniu populácie slonov afrických.

Keďže väčsina krajín sveta obchodovanie so slonovinou zakázala, viac než polovica z nej prúdila priamo do Číny, kde za ňu ľudia platili približne 1000 eur za jediný kilogram a tešili sa z toho, že všetko prebieha legálne. Našťastie, ďalšie mesiace prinesú želanú zmenu a pašeráci to budú mať zase raz oveľa ťažšie v prípade, že sa im slonovinu podarí do krajiny prepašovať a kupcov budú musieť hľadať na čiernom trhu. Čo sa týka Spojeného kráľovstva, to ešte stále umožňuje obchod s predmetmi zo slonoviny vyrobenými pred rokom 1947, ale zdá sa, že po aktuálnom rozhodnutí Číny sa ľady pohnú aj na ostrovoch.

China will ban ivory trade by end of 2017, a move that could save African elephants from extinction https://t.co/cMH0hHEZKk pic.twitter.com/IGXzhcYih6 — CNN (@CNN) 2. ledna 2017