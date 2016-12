Hendrik je závislý na Coca Cole. Zbiera všetko, čo s ňou suvisí, denne jej vypije 4 litre a prehrabáva sa v kontajneroch

Človek má dnes šancu zbierať čokoľvek od poštových známok až po mince, lenže bežné zberateľské predmety niektorých ľudí veľmi nezaujímajú. Skvelým príkladom by mohol byť 61-ročný Hendrik Botha z Juhoafrickej republiky, ktorý prakticky zasvätil posledných 20 rokov svojho života Coca Cole. Nevediac o tom, čo z neho Coca Cola spraví, sa ešte v roku 1995 rozhodol nainštalovať priamo vo svojom domove bar a týmto krokom vlastne začal svoje zberateľské dobrodružstvo. Hendrik o sebe rád hovorí, že zbieranie tých najbizarnejších predmetov a suvenírov s motívmi Coca Coly ho už dostalo do mnohých zvláštnych situácií a ľudia ho ochotne nazývajú bláznom.

Náš zberateľ však verí, že v jeho prípade nejde o závislosť, ale skôr o dobre pestovanú vášeň. Hendrik pritom Coca Colu nielenže vidí všade okolo seba, tento kolový nápoj tvorí aj výraznú časť jeho jedálnička. Denne jej vraj vypije približne 4 litre a stalo sa mu už aj to, že sa kvôli svojej zbierke prehrabával v kontajneroch a obťažoval predavačov v obchodoch, keď hromadne otáčal plechovky tak, aby sa na ne mohol pozerať z obľúbenej strany. Najlepšie na Hendrikovej závislosti je však to, že ho jeho rodina celkom podporuje. Organizujú kolové Vianoce a jeho manželka sa raz za čas nechá prehovoriť, aby sa spoločne obliekli do šiat s logom Coca Coly a užili si to, čo jej manžel toľké roky buduje. Nevieme, akú hodnotu má Hendrikova zbierka, ale myslíme si, že sa v nej určite nachádza aj niekoľko vzácnych predmetov, takže Hendrik viac než 20 rokov ani zďaleka nepremrhal. A za svojou vášňou či závislosťou si stojí.