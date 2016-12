10 najlepších skladieb fenomenálneho Georgea Michaela

Rok 2016 bol na úmrtia známych hudobníkov skutočne bohatý - David Bowie, Leonard Cohen či naposledy práve George Michael. Svet opustila ďalšia z jeho legiend, ktorá sa do análov populárnej hudby zapísala gigantickými písmenami. Fakt, že britský spevák s cyperskými koreňmi mal len 53 rokov, robí celú udalosť ešte smutnejšou. Našťastie, už navždy tu medzi nami ostanú jeho hity, ktoré bavia poslucháčov aj dlhé roky po tom, ako uzreli svetlo sveta. Podieľal sa na nich či už ako člen skupiny Wham!, alebo ako sólista.

10. Last Christmas

Priznávam, keďže túto skladbu hrávajú všetky rádiá aspoň dvadsaťkrát do dňa už každé Vianoce rovnako ako prinajmenšom tucet ďalších vianočných evergreenov, okamžite prelaďujem zakaždým, keď túto, prípadne ďalšie podobné piesne počujem. Na druhej strane, ťažko by ste hľadali skladbu, podľa ktorej si zosnulého speváka budú pamätať viac ako túto. Charakteristická melódia, typický text a nenapodobiteľný refrén. Fanúšikov po celom svete zrejme bude pri jej tónoch okrem sviatočnej nálady chytať aj špecifická melanchólia. Pretože si budú vedomí, že jej interpret už nie je medzi nami.

9. A Different Corner

Oficiálny debut George Michaela ako sólistu v rámci Spojených štátov, hoci pôvodne išlo o song, ktorý vyšiel pod hlavičkou skupiny Wham!. V pozadí môžete počuť basovú linku zo Stand By Me od Ben E. Kinga a v popredí výrazný Michaelov hlas spievajúci o strachu niekoho, kto sa rozhodol oddať láske. Osobne v tejto skladbe vidím istú paralelu s obdobím, v ktorom sa dvojica Michael - Ridgeley nachádzali. Sme totiž v roku 1985 a už o rok na to sa Wham! majú rozpadnúť. Akoby spevák vysielal do sveta signál, že sa nemáte báť, že on si poradí aj ako sólista.

8. Amazing

Píše sa rok 2004 a vychádza posledný Michaelov sólový počin Patience, z ktorého pochádza aj táto vynikajúca záležitosť Amazing plná poctivého gitarového popu a jedného z najlepších textov, akých sme v jeho prípade boli svedkami. Radosť zo života a ultimátny chill - zosnulú legendu si chcem pamätať iba v tomto duchu. Prostredníctvom singlu vyslal zaujímavý umelecký testament, ktorý snáď nepotrebuje ani preklad: The day you walked in and changed my life / I think it's amazing / The way that love can you set you free.

7. Everything She Wants

Everything She Wants je jednou z tých skladieb, ktoré George Michael na koncertoch hrával pravidelne aj potom, ako sa Wham! rozpadlo. Singel pojednáva o mužovi, ktorý je frustrovaný tým, že jeho partnerka je silne materiálne založená. K fanúšikom sa pieseň dostala na B-čkovej strane platne so singlom Last Christmas, pričom vianočnú skladbu nahradila v hitparádach bezprostredne po skončení vianočných prázdnin. Ako ste sa iste dovtípili, išlo opäť o hit, ktorý sa usadil na vrchole americkej hudobnej hitparády. Žiada sa mi pri tejto skladbe dodať, že prvých 15 rokov jeho kariéry poznačila urputná snaha udržať pravdu o jeho skutočnej sexuálnej orientácii čo najdlhšie pod pokrievkou, a to vzhľadom k tlaku okolia, ktoré v tých časoch homosexuálom veľmi neprialo. Spomínaný song je jedným z ukážkových príkladov tejto snahy.

6. I Want Your Sex

Kým dnes nie je problém počuť obscésne texty a vidieť ešte obscésnejšie videoklipy, ťažko uveriť tomu, že nie tak dávne osemdesiate roky podobným myšlienkam v hudbe veľmi nepriali. V tom čase sa veľmi rýchlo šíril AIDS a počiatočnú skepsu prezentovanú výrokom "Sex is natural, sex is good / Not everybody does, but everybody should" narušil George Michael songom I Want Your Sex, v ktorom podľa mnohých navádzal k promiskuite. Dnes je zrejmé, že sa nestretol s pochopením toho, čo skladbou chcel vyjadriť, a preto dochádzalo k jej mylným interpretáciám. Tým, že v klipe napísal rúžom na telo partnerky "Explore monogamy", teda "objavte monogamiu", spravil z už beztak kontroverznej skladby ešte kontroverznejšiu. V čase jej premiéry ste ju mohli v televízii vidieť až v neskorých večerných hodinách a jeden z moderátorov istej britskej televízie dokonca odmietol jej názov zahlásiť v živom vysielaní.

5. One More Try

Ak by sme mali hovoriť o interpretoch, ktorí dokázali prežívať lásku za mikrofónom, George Michael by patril medzi ľudí na popredných pozíciách. 5 minút žobrania o milosrdnú lásku, aby na konci stratil všetky nervy a rozhodol sa začať úplne odznova - asi nejako takto by sme mohli definovať One More Try. Obsahovo devastujúca skladba s nezabudnuteľným spevákovým vokálom presne vystihuje to, prečo ho jeho fanúšikovia tak milovali. Som presvedčený o tom, že to bude jedna z piesní, ktorá na jeho pamiatku bude v ich domácnostiach hrávať po celom svete. Je potrebné povedať, že úplne zaslúžene.

4. Freedom

Textárska aj hudobná práca Georgea Michaela, ktorá Whamu priniesla v poradí druhý number one hit v britskej hitparáde a celkovo tretiu pozíciu v tej americkej. Nezabudnuteľnou sa stala aj pre pamätný klip obsahujúci zábery z ich pompézneho koncertného turné v Číne. Ak ste nadobudli pocit, že sa s Georgeom Michaelom spája akosi viac piesní s rovnakým názvom, spozorneli ste správne. Okrem tejto skladby z roku 1981 existuje ešte jedna skladba s takmer totožným názvom, ktorú však spevák vydal ako sólista o 9 rokov neskôr na svojom štúdiovom albume Listen Without Prejudice Vol. 1 a do názvu pridal výkričník a číslo 90, aby ju tak odlíšil od predchádzajúcej.

3. Wake Me Up Before You Go-Go

Duo Wham! na začiatku svojej kariéry nemalo problém presadiť sa v domácej britskej hitparáde, kde v priebehu troch rokov od svojho vzniku stihlo doručiť štyri skladby do najlepšej desiatky. Problémom však bola "expanzia" na americký trh, kde tamojší poslucháči akosi nevedeli prísť na chuť ich tvorbe. Skutočný americký úspech sa duu podarilo dosiahnuť v roku 1984 piesňou Wake Me Up Before You Go-Go, ktorou si konečne zaistili vedúcu pozíciu v hitparádach na oboch stranách Atlantiku. Inšpiráciou k jej vzniku bol list Michaelovho hudobného kolegu z Whamu Andrewa Ridgeleyho, ktorý napísal list svojim rodičom, kde vetu, predstavujúcu názov skladby, použil, pričom nechtiac pripísal o jedno "up" navyše, čo sa rozhodol korigovať duplicitne napísaným "go". George Michael sa o piesni vyjadril, že bola inšpirovaná popom päťdesiatych a šesťdesiatych rokov.

2. Careless Whisper

Prvý number one Georgea Michaela ako sólistu. Pôvodne však bol prezentovaný ako dielo Whamu na feate s Georgeom Michaelom. Spoločná autorská práca Michaela a Ridgeleyho v prvom roku ich vzájomnej spolupráce vyniesla speváka na piedestál ako na Britských ostrovoch, tak aj v Spojených štátoch. V jednom z rozhovorov sa Michael vyjadril o skladbe v dvoch rôznych rovinách - na jednej strane si bol vedomý toho, ako táto skladba veľa znamená pre jeho fanúšikov, no na strane druhej sa nevedel ubrániť dojmu, že po lyrickej stránke nie je Careless Whisper úplne podľa jeho gusta. Ja osobne na nej milujem saxofón, ktorý znie od prvých tónov skladby.

1. Faith

Rozhodnúť sa, či zaradím na prvé miesto Careless Whisper alebo Faith, bola veľmi nevďačná úloha. Napokon som sa rozhodol pre Faith a svoje rozhodnutie neľutujem. Nezabudnuteľný gitarový riff, orgánové intro s nádychom gospelu a fenomenálny prejav fenomenálneho speváka. Takto sa, dámy a páni, robí vlajková loď vašej skladby, ktorú nemôže pochovať ani ten najstrašnejší cover, aký si len viete predstaviť. Pokiaľ si chcete pokaziť celkový dojem z tohto článku, na tomto odkaze sa dostanete ku cover verzii od Limp Bizkit. Opakovane upozorňujem, počúvajte iba na vlastnú zodpovednosť. Ešte šťastie, že po vyše dvoch dekádach si na toto "nezabudnuteľné" dielo nikto ani len nespomenie.

