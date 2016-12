Levitujúci kvetináč, žiarovka, reproduktor a ďalšie moderné doplnky do futuristickej domácnosti

Vianoce sú síce za nami, no ak nieste spokojní s darčekmi a máte v úmysle ich vymeniť za niečo vášmu srdcu bližšie, možno vás oslovia bytové doplnky, ktoré sa na prvý pohľad vymykajú fyzikálnym zákonom. Reč je o nedávnom spopularizovaní takzvaných levitujúcich zariadení, ktoré využívajú magnetizmus na zostrojenie pozoruhodného efektu. Stačí, aby odpudivá magnetická sila podkladovej dosky prekonala gravitačnú silu pôsobiacu na objekt a ten sa následne oddelí a vznesie do niekoľkých centimetrov nad povrch. Či už je to iba chvíľkový ošiaľ a už čoskoro budú označované ako gýč, alebo sa uchytia a stanú súčasťou moderného štandardu, uvidíme až neskôr.

Nabíjačka

Približne na konci leta sa u nás objavil článok o skutočne nevšednom bezdrôtovom spôsobe nabíjania. Hoci nebol taký lacný a efektívny ako bežná nabíjačka, dokázal telefón udržať vo vzduchu a rotovať okolo svojej osi. Bez akéhokoľvek pripojeného káblu medzi drevenou krabicou a špeciálnym puzdrom zachytávajúcim energiu doručíte do zariadenia nabíjací prúd 0,5A, respektíve 0,7A, čo síce nekorešponduje s priemernou mobilnou nabíjačkou ponúkajúcou 1A, no pokiaľ sa nikam neponáhľate a radi sa zadívate na dokonale sa otáčajúci smartfón, prečo neskúsiť OvRcharge. Aj napriek veľmi vysokej cene, približne 169€ (bez dopravy), si získal produkt počas svojej crowdfundingovej kampane dostatočný obnos peňazí na rozbehnutie výroby. Do obchodných reťazcov by sa mal dostať už vo februári 2017.

Reproduktor

Rovnako zbytočný a rovnako zaujímavý predmet vás tentokrát očarí nielen vzduchovou medzerou, ale i oslnivým zvukom. Po prvýkrát prináša veľký technologický gigant, akým LG rozhodne je, levitujúci reproduktor. Jeho presné technické špecifikácie budú známe na blížiacej sa konferencii CES 2017 konajúcej sa v Las Vegas. Už teraz však vieme, že sa naň napojíte prostredníctvom Bluetooth-u, pričom súčasne budú mocť byť aktívne až dve zariadenia. Keď sa 10-hodinová zabudovaná batéria začne vybíjať pod kritickú hodnotu, vznášajúci sa predmet klesne o čosi bližšie k stanici a rovnako bezdrôtovo ako v prípade nabíjačky doplní energiu. Otázne je, ako sa bude zvuk šíriť v miestnosti bez toho, aby bol tweeter pevne spojený so zemou.

Ďalší starší zástupca futuristického vzhľadu pripomínajúci Mac Pro zožal úspech už dávnejšie. Perfektný dizajn a marketing spoločnosti Crazybaby, presnejšie ich vychytávky Mars fyzicky oddeľujúcej subwoofer od tweeteru, vás určite presvedčí, ak hľadáte doplnok určený napríklad na kancelársky stôl. Bohužiaľ, iba 14W výkonu vás vyjde prostredníctvom Amazonu na 300€ (bez dopravy) a teda s ozvučením väčších miestností za prijateľnú sumu príliš nepočítajte.

Žiarovka

Spoločnosť Flyte zobrala slovné spojenie "rozsvietila sa mu nad hlavou žiarovka" naozaj vážne, avšak miesto hlavy použili základňu vytvárajúcu magnetické pole a žiarovku rozsvietili priamo nad ňou. Opäť bez použitia jediného prepojovacieho drôtu. Existuje väčšia "hipsterčina", ako vybaviť podnik podobnými gadgetmi? V ponuke nájdete niekoľko drevených prevedení podstavca rovnako ako samotnej žiarovky. Jej životnosť je 50 000 hodín a pokiaľ sa rozhodnete pre objednávku, nezabudnite navštíviť európsky e-shop, ktorý vám ju doručí spolu s európskym adaptérom. Cenovka opäť nesklamala. Žiariace vznášadlo vás v akcii vyjde na 279€.

Kvetináč

Ak ste na vyššie položenú otázku o dekoráciách odpovedali áno, máte pravdu. Ten istý výrobca ponúka totiž i levitujúci kvetináč v o čosi nižšej cenovej kategórií. Perfektný 12-hran bol navrhnutý vo Švédsku a na jeho dne sa už prirodzene nachádza magnet. Kvetináč je ideálny pre vzdušné rastliny, ktoré prijímajú potravu prostredníctvom listov a teda im bude počas dňa zabezpečený slnečný svit z každého možného uhla.

Gramofón

A máme tu podľa nášho názoru výhercu v čiste teoretickej súťaži o najkrajší vzhľad levitujúceho gadgetu do modernej domácnosti. Gramofóny sú podľa všetkého na vzostupe a síce sa ani zďaleka nestávajú najvyhľadávanejšími darčekmi, určite stoja za zmienku. MAG-LEV Audio, ďalší projekt z Kickstarteru, podporilo nejedno médium a my len zdôrazníme, že právom. Vynikajúca imitácia dreva, podsvietenie a fakt, že gramofónová platňa je počas prehrávania niekoľko desiatok milimetrov nad povrchom, robí z MAG-LEVA exkluzívny kúsok. K prvým objednávkam sa zákazníci dostanú až v druhej polovici roku 2017, každopádne, pred-objednávky sú možné už i dnes. Pripravte si približne 1000€.

Podložka

Jeden z mála produktov, ktorý prinesie potešenie nielen pre oko ale aj pre zdravotný stav, aspoň čo sa týka neustále namáhaných zápästí a samozrejme s tým spojeného obávaného karpálneho tunelu. Magnetická podpora umožnila, aby sa z doposiaľ stacionárneho počítačového príslušenstva stala pohyblivá opora, Wristocat, s ktorou dosiahnete vytúženú úľavu pri práci s klávesnicou a myšou či externým touchpadom. Plynulým pohybom po pracovnom stole sa vyhnete neustálemu zdvíhaniu predlaktia a navyše bez väčších problémov dosiahnete aj na vzdialenejšie klávesy, opäť bez zbytočnej námahy. Vývojári ladia posledné detaily a už čoskoro poputuje produkt do predaja. Momentálne si ho môžete predobjednať za 33€.

