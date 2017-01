25 najočakávanejších hier roka 2017, o ktorých hovoria po celom svete. Na ktorú sa tešíte najviac?

Nasledujúce dva roky budú pre hernú scénu kľúčové. Zatiaľ čo Sony doslova drtí konkurenciu azda na všetkých frontoch, Microsoft tak trochu tápe, hlavne čo sa exkluzivít týka. Nintendo so Switch tuzemských hráčov veľmi neohúrilo, nikto si však netrúfa predpovedať, ako sa mu povedie v predajoch a koľko kvalitných hier pristane na pultoch obchodov pri launchi a ďalších mesiacoch. A zatiaľ čo sa konzoly bijú o lepší herný content, vyhráva zákazník, a teda hráč. Majitelia konzoly Sony si v posledných mesiacoch mädlia ruky čím ďalej, tým viac. Sony pre nás totiž chystá nesmierne množstvo veľkolepých exkluzivít, pričom už máme potvrdené, že mnohé z nich ani neboli ohlásené. Nechcú už viac sklamať hráčov s nekonečnými odkladmi. Keď si budú istí, že projekt je pripravený na finalizáciu, respektíve plnohodnotné predstavenie verejnosti, ukážu ho. A hoci stále nevieme, či v roku 2017 vyjde God of War či Days Gone, aj tak má Sony neuveriteľne nabitý lineup, pri ktorom sa ešte ich zisky zvýšia.

Ostáva dúfať, že Microsoft sa konečne prebudí, na E3 zažiari so Scorpio a nabitým programom a taktiež, že už preboha nič nezruší. Možno ste totiž zachytili správy o tom, že Scalebound sa definitívne zrušilo a PlatinumGames sa tak budú musieť obzrieť po niečom inom. Zhrnuté a podčiarknuté, čakajú nás nesmierne nabité mesiace plné kvalitných hier, ktoré budú písať históriu. V dnešnom článku sa zameriame výhradne na rok 2017 a len potvrdené dátumy, respektíve potvrdený release na tento rok. Aj tak toho bude požehnane.

1. Gravity Rush 2 - 18. ledna (PS4)

První díl si nás podmanil svou výtvarnou stránkou a také originálními herními mechanikami, které ve hrách běžně nevídáme, nelze se proto divit, že chystané pokračování jsme zahrnuly i do našeho seznamu. Sličná protagonistka Kat se vrací zpátky na naše obrazovky a spolu s ní i její schopnost manipulovat s gravitací, což jí umožňuje unikátní způsoby pohybu či útoků a může se tak dostat i na místa, kam běžní smrtelník nedokáže. Jedním z cílů autorů bylo, aby naše hrdinka a její okolí působily o poznání živějším dojmem, avšak zároveň ne na úkor charakteristické, líbivé stylistiky hry. Hra bude větší, barevnější a věříme, že posune i celkovou kvalitu předchozího dílu o úroveň výše.



2. Resident Evil 7: Biohazard - 24. ledna (PS4, Xbox One, PC)

Sedmé pokračování kultovní hororové série Resident Evil ustupuje od konceptu několika předešlých, spíše akčněji pojatých dílů, a namísto toho klade důraz na mrazivou, nervy drásající atmosféru. Element strachu a napětí navíc umocňuje také pohled z první osoby, který sice není pro značku jako takovou úplnou novinkou (vzpomeňme například starší Resident Evil Survivor), nicméně v rámci hlavních dílů se bude jednat o premiéru a jednu z nejvýraznějších změn. Ačkoliv budeme mít přístup k různým zbraním od pistole přes brokovnici až po plamenomet, autoři předesílají, že nemáme očekávat žádnou velkou akci, většinu hry tedy zřejmě strávíme plížením, řešením hádanek a tichým průzkumem okolního prostředí. Děj se odehrává na americkém venkově, přičemž hráč se ujme role muže jménem Ethan Winters, kterého pátrání po své zmizelé ženě zavede až k odlehlému plantážnímu sídlu, jehož obyvatelé řekněme nejsou zrovna těmi nejvlídnějšími hostiteli. A tak začíná boj náš o přežití. Nemůžeme opomenout, že verze pro PlayStation 4 umožňuje hru od začátku až do konce projít ve VR za použití headsetu od Sony, což by mělo prověřit odvahu i těch nejotrlejších jedinců.

3. Nioh - 8. února (PS4)

I zarputilí sebemrskači si letos přijdou na své. Japonské studio Team Ninja, které můžeme znát například díky sériím Dead or Alive nebo Ninja Gaiden, svým nejnovějším herním počinem s názvem Nioh totiž cílí zejména na milovníky akčních RPG, která hráči zadarmo zhola nic nedarují. Titul je dějově zasazený do Japonska v době raného 17. století, kdy u břehů země vycházejícího slunce jakožto vůbec první Angličan přistál mořeplavec William Adams, který se později rovněž stal také prvním (a dodnes stále jedním z mála) samurajů ze západu. Právě na této historické osobnosti je založena i plavovlasá postava hlavního protagonisty hry, na kterého zde čekají nejen nepřátelé v podobě lidských bojovníků, ale kromě toho taky nadpřirozená stvoření zvaná yokai. A vězte, že umírat při střetech s nimi budeme opravdu často. Středobodem hry tak bude bezpochyby právě propracovaný soubojový systém, který jsme si dokonce již dříve mohli osahat během otevřených alpha a beta testů. Ty nás navíc naplnily veskrze samými pozitivními dojmy a věříme, že výsledek bude rozhodně stát za to. Pokud se tedy na Nioh těšíte stejně jako my, je načase se pomalu začít obrňovat pořádnou dávkou trpělivosti a uvést se do zenového klidu. Datum vydání exkluzivního titulu pro konzole PlayStation 4 se totiž neochvějně blíží a vše nasvědčuje tomu, že se bude jednat o senzační, ale zároveň zcela nekompromisní herní zážitek.

4. For Honor - 14. února (PS4,Xbox One, PC)

Vikingové, rytíři a samurajové na jednom bojišti? Historicky možná nesmysl, avšak právě tato zajímavá kombinace je jedním z lákadel chystané hry od Ubisoftu, v níž se hráči proti sobě utkají na život a na smrt coby příslušníci právě jedné ze zmíněných skupin bojovníků. Koncept For Honor přináší do světa multiplayerových akcí jistý nádech svěžesti, chybět ovšem nebude ani kampaň pro jednoho hráče. A ať už se chopíte sekery, meče, nebo katany, souboje na blízko budou vyžadovat nemalou dávku taktiky a rychlých reakcí na pohyby oponenta, s bezmyšlenkovitým mácháním kolem sebe tedy proti rozvážnějšímu hráči asi příliš neuspějete.

5. Sniper Elite 4 a Sniper: Ghost Warrion 3

Ktorý diel týchto sérií bude lepší? Nemáme šajnu. Až tak sme tie gameplay videá neskúmali, no o niečo viac sme priklonení k Sniper Elite. Predsa len, strieľať do náckov v Taliansku bude vždy pôžitkom. Na druhej strane tu máme súčasnosť, hi-tech výbavu a vizuál, ktorý nemusí sadnúť každému. Veľa skutočne kvalitných sniper hier nevychádza, a tak sú fanúšikovia tohto mini žánru naozaj radi. Ghost Warrior 3 vyjde 4. apríla, zatiaľ čo Elite 4 14. februára.

6. Horizon: Zero Dawn - 1. marec (PS4)

Prvá veľká exkluzivita (nanešťastie, Gravity Rush 2, Nioh a Nier: Automata nie sú širokej verejnosti až také známe) od Sony dorazí už o niečo vyše mesiaca a pol. Najviac si ju užijete na PS Pro, samozrejme, s trochu lepšou telkou. 4K je stále "výmysel", no HDR a upscale rozlíšenie vedia taktiež vyraziť dych. Budeme veriť, že presne to sa chalanom a babám z Guerilla Games podarí. O príbehu veľa nevieme, respektíve vedieť nechceme. Posledný trailer toho vyspoiloval až-až, aj preto bude dobré, ak si už žiadne ďalšie videá nepozriete a necháte sa tým, čo si pre nás vývojári prichystali, prekvapiť. Gameplay vyzerá zábavne, hlavná hrdinka Aloy je sympatická, vizuál podmanivý... Veríme, že to dobre dopadne.

7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 3. března (Nintendo Switch a Wii U)

Není pochyb, že jednou z nejočekávanějších her na konzole od Nintenda je právě devatenáctý (!) hlavní díl letité série The Legend of Zelda. Hra s podtitulem Breath of the Wild se od svých předchůdců bude lišit hned v několika ohledech, zmínit můžeme například členitý otevřený svět, který může hlavní postava Link prozkoumávat dle libosti (nechybí ani plachtění či sjíždění hor na štítu), kromě toho se navíc nepřátelé nemají jen tak potloukat po okolí, ale dokonce mohou zakládat vlastní kolonie. Celkový výčet je ale samozřejmě ještě mnohem delší a pokud uvažujete o koupi připravované hybridní konzole japonského výrobce, Breath of the Wild byste pravděpodobně neměli minout.

8. Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands - 7. marec (PC, PS4, Xbox One)

Ja vám neviem, mňa už Ubisoft na svoje hry nalákať nedokáže. Assassins Creed už vyšťavili do poslednej kvapky a ich séria Tom Clancy's ma už hodných pár rokov taktiež zaujať nedokáže. Jednak sa z hľadiska mojich preferencií až príliš veľmi spoliehajú na coop a hranie po sieti, jednak ich hry nie sú žiadne terno. Nepomáha im ani pravidelný downgrade. Nakoniec, skúste si porovnať posledný gameplay Wildlands s tým spred roka-dvoch. Celkom iná hra? Spomínal tu niekto The Division? No nič. Aj tak sa ale Wildlands radí k jedným z najočakávanejších titulov. Akčná FPS/TPS, kde sa hráč stane špeciálnym agentom operujúcim v Bolívii a má za úlohu zničiť obrovský drogový kartel.

9. Nier: Automata - 10. března (PS4)



Jméno studia PlatinumGames jsme v posledních dnech mohli slýchat hlavně ve spojitosti se zrušením nadějné hry Scalebound, letošním roce o sobě ještě přeci jen dá vědět. Z jeho dílny se totiž můžeme těšit na akční RPG titul Nier: Automata, a že v tomto žánru se autoři cítí jako ryba ve vodě, již v minulosti několikrát dokázali. Hra se odehrává v postapokalyptické budoucnosti v otevřeném světě, který je sužován četnými souboji mezi posledními členy lidské rasy a roboty, přičemž zážitky z dema nás utvrdily v tom, že japonský titul bude mít mnohé co nabídnout.

10. Mass Effect Andromeda - 21. marec (PC, PS4, Xbox One)

Konečne, že? Sme nesmierne vďační, že BioWare odhalilo nový Mass Effect neskôr, len aby nás potom mohli prekvapiť s dátumom vydania. Asi nikto nečakal, že začneme v novej galaxii Andromeda lietať už v marci, že? Nie že by šlo pre sériu o netypický dátum, ale vlastne sme z hry ešte nič poriadne nevideli. Vieme, o čom približne bude príbeh (aj keď veľmi nepoznáme ani hlavné postavy), no gameplay nám veľmi predstavený nebol. Mnohí dúfame, že to nebude sklamanie. Pravdepodobne nás Andromeda bude nesmierne baviť, len málokto je však prehnane optimistickí. EA a BioWare nás môžu už len prekvapiť.

11. Persona 5 - 4. dubna 2017 (PS4, PS3)

Hry japonské RPG série Persona se vždy vyznačovaly osobitými animacemi a výtvarným stylem, který pochopitelně charakterizuje i připravovaný pátý díl. V našich končinách, potažmo obecně v západních státech, nemá značka tolik silné jméno jako v zemi svého původu, své příznivce si však jistě najde. Dějově je hra zasazená do středoškolského prostředí v Tokiu, odkud postupem času se vydáme až do nadpřirozené říše, tajného skrytého místa, které se nachází v srdci každého člověka, odkud budeme muset krát zlé lidské úmysly. Poslední díl série vyšel asi před devíti lety, snad se tedy autoři fanouškům série za dlouhé, trpělivé čekání adekvátně odvděčí.

12. Outlast 2 - Q1 (PS4, Xbox One, PC)

Před nedávnem jsme vám přinesli článek o netradiční kampani studia Red Barrels, kteří na základě zpráv od fanoušků prvního Outlastu začali vybírat peníze na pleny pro hráče, kdyby je při hraní druhého dílu zastihla náhlá defekace. A pokud jste první díl hráli, jistě víte, že tato obava je docela oprávněná. Outlast 2 bude sledovat příběh Blakea Langermanna, investigativního žirnalisty, a jeho manželky Lynn, kteří vyšetřují záhadnou vraždu mladé dívky Jane Doe. Základní mechanikou tak bude opět průzkum s kamerou v ruce známý z jedničky, a pokud tedy rádi bojíte, jistě si tento počin nenecháte ujít.



13. Prey - Q1/Q2 (PS4, Xbox One, PC)



Tvůrčí tým z Arkane Studios se v posledních letech osvědčil jako záruka kvality, čímž konkrétně narážíme na dvoudílnou sérii Dishonored, která nám doslova učarovala. A právě tomuto typu her by se měl v do určité míry podobat i nejnovější zářez studia, v němž bude jedním z klíčových prvků svoboda a volnost ve výběru herního stylu. V Prey se hrál vžije do kůže hrdiny jménem Morgan Yu (pohlaví bude libovolné), vědce, který se ocitá na palubě vesmírné stanice okupované nepřátelskými mimozemskými netvory. Těšit se můžeme na řešení logických problémů, používání zvláštních schopností či různých druhů pomůcek a zbraní, z nichž jako zatím nejvíce originální se jeví tzv. Glue Cannon, tedy jakýsi víceúčelový vrhač lepivé hmoty, který zabíjí nepřátele, ale také dokáže vytvořit alternativní cesty pro další postup. Titul zatím vypadá skutečně nadějně a doufáme, že nám dostatečně vynahradí zklamání ze zrušeného, koncepčně jinak orientovaného Prey 2 (plánovaného pokračování původního Prey z roku 2006).

14. Guardians of the Galaxy: A Telltale Games Series - apríl (?) (PC, PS4, Xbox One)

Snáď sa čoskoro dostaneme aj k samostatnému článku o Telltale, no už teraz môžeme povedať, že ich hry šli v posledných rokoch dolu kopcom. Game of Thrones bolo, aké bolo, druhá séria The Walking Dead bola tak trochu sklamaním a falošná ilúzia voľby už omrzela množstvo hráčov. O to príjemnejším prekvapením pre mňa bol Batman, ktorý hodnotím dokonca vyššie než Tales from the Borderlands (Wolf Among Us stále neohrozene kraľuje). Škoda tej technickej stránky, ktorá za veľa nestojí, no s príbehom a postavami sa v Telltale znova náramne vyhrali. A zdá sa, že budúcnosť je taktie jagavá. Prvé dve epizódy 3. série The Walking Dead sa chvália všade po internete, no a my už vieme, že cca týždeň pred premiérou Guardians of the Galaxy 2 v kinách vyjde aj prvá epizóda rovnomennej hry založenej na komiksoch a filmoch od Marvelu. Každému je vďaka postavám a atmosfére jasné, že môže ísť o duchovného nástupcu Borderlands, takže sa nesmierne tešíme.

15. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - leto 2017 (PS4)

Tak trochu je pre mňa návrat Crasha najočakávanejšou hernou udalosťou roka. Iste, sú tu tituly, ktoré ma nadchnú, pravdepodobne aj rozplačú a určite uchvátia, no Crash je Crash a po toľkých rokoch a teasovaní, aké nám Sony posledné E3 robilo, si to už všetci zaslúžime. Crash je pritom jednou z mnohých PS1/PS2 klasík, ktoré sa majú v budúcnosti na PlayStation 4/5 objaviť. Dnešné generácie si zaslúžia hrať tie skvosty, na ktoré dnes v mnohých prípadoch spomíname už len matne, ale s láskou. A Crash je na vrchole toho všetkého.

16. Red Dead Redemption 2 - jeseň, pravdepodobne október 2017 (PC, PS4, Xbox One)

To je proste Rockstar, to nevymyslíš. Ohlásili jednu z najočakávanejších hier roka a o tri mesiace neskôr... sme na tom istom. Od oznamovacieho teaseru sme o RDR 2 nepočuli absolútne nič. A Rockstaru je to jedno, pravdepodobne spravia najzábavnejšiu a možno aj najlepšiu casual hru roku, zhrabnú milióny a vytvoria ďalší online svet. Ten v GTA im každodenne zarába niekoľkonásobne viac, než koľko si od toho sľubovali pred vydaním, nie je teda pochýb, že Red Dead Redemption Online/Red Dead Online bude masívne. A keďže o hre nevieme absolútne nič, rovnako ako o príbehu, môžeme sa len znova spoľahnúť na bratov Houserovcov (teraz už bez mastermind Leslieho Benziesa) a celý tím v Rockstar North. Westernový svet Ameriky nám bude na jeseň už veľmi chýbať. Nakoniec, druhá séria Westworldu dorazí asi len v roku 2018, takže to bude treba nejako vyplniť.

17. Crackdown 3 - jeseň 2017 (Xbox One, Xbox Scorpio, PC)

Nemáme potvrdený ani dátum vydania a vlastne ani to, či bude titul hrateľný na Scorpio, no je viac než pravdepodobné, že pôjde o launch titul novej vymakanej konzoly, ktorá by mala strčiť konkurenciu hravo do vrecka. Múdrejší budeme na E3. Tento rok už Microsoft musí zabodovať naplno. Posledné roky totiž Sony na E3 nemá nielenže premožiteľa, ale prakticky ani sparing partnera. Bude sa však naplno predstavovať Scorpio a jesenný/jarný lineup, kam sa zaradí aj očakávané pokračovanie série Crackdown. To bolo oznámené ešte v lete 2014, všetci by sme teda boli radi, keby sme sa tohto potenciálneho mestského skvostu dočkali. Aj tentoraz by malo ísť o šialenú sci-fi strieľačku s atraktívnymi a vtipnými postavami. Tešiť sa môžeme na obrovský sandbox s deštrukciou, akú sme snáď v open worlde ešte nikdy nevideli.

18. Star Wars Battlefront 2 - jeseň 2017 (PC, PS4, Xbox One)

DICE si pauzu nedáva, len nevydá ďalší Battlefield. Bohvie, aké náročné je tvoriť tieto multiplayerové hry. DICE to však stíha na každý rok, pričom tomu nebude inak ani tentoraz. Vyjde pokračovanie úspešného Battlefrontu, avšak, konečne so singleplayerom. Ako sa bude hrať, ako bude vyzerať a či nepôjde len o lacný doplnok na utíšenie sklamania hráčov, to všetko ostáva vo hviezdach. V prvom rade totiž pôjde hlavne o multiplayerovku.

19. Detroit: Become Human - bez dátumu vydania (PS4)

Quantic Dream je nesmierne talentované štúdio na čele so scenáristom Davidom Cageom. Ten nás svojimi majstrovskými dielami dostal už dvakrát. Napísal a zrežíroval ako skvost Heavy Rain (aj keď vám ovládanie skutočne nemusí sadnúť), tak i skvelé Beyond: Two Souls, ktoré je podľa môjho názoru tak trochu nedocenené. Jeho ďalším dielom je Detroit: Become Human. Napísať scenár mu trvalo údajne 2 roky, pričom mal pracovať 6 dní v týždni. V očakávanej exkluzivite pre Sony budeme môcť hrať za viacero postáv, dej a svet okolo nás sa však primárne bude točiť okolo robotov a androidov začlenených do ľudskej spoločnosti. Masívne má byť hlavne vetvenie príbehu, neuveriteľné množstvo záverov a rozhodovanie, ktoré skutočne zmení to, ako hráte, s kým hráte a čo sa v príbehu zomelie.

20. South Park: The Fractured But Whole - bez dátumu vydania (PC, PS4, Xbox One)

Ďalší Ubisoft, tentokrát však o niečo menej známejší. Prvý South Park z roku 2013 sa dosť podaril, a tak nebolo veľkých pochýb, že sa dočkáme pokračovania. Už oznamovací trailer, ktorý si úžasne vystrelil z MCU a DCEU, sľuboval náramnú zábavu s postavami, ktoré tak veľmi milujeme a zdá sa, že sa toho aj skutočne dočkáme. Navyše by nemalo ani vadiť, ak ste nehrali prvý diel. Ak ste zžití so svetom a máte radi podobný humor, skutočne nie je o čom.

21. Destiny 2 - datum dosud neohlášeno (PS4, Xbox One)

Pokračování veleúspěšného titulu Destiny z roku 2014 od studia Bungie, známého především díky sérii Halo, je stále zahaleno rouškou tajemství, a tak můžeme snad jen vyslovit naději, že se autoři poučí z chyb, které jim byly vytýkány po vydání prvního dílu. Mezi ty patřila zejména velmi slabá dějová linie a nepříliš oslnivé množství obsahu, což se tedy později změnilo s příchodem několika rozšíření a datadisků. Příslibem propracovanějšího příběhu nám snad mohou být nedávno zveřejněné inzeráty na webu studia na pozice šéfa narativního vývoje či narativního režiséra. Čeho se však nakonec dočkáme a zda se počítá s verzí pro PC, není zatím známo.

22. Gran Turismo Sport - datum dosud neohlášeno (PS4)

Ochuzeni letos nebudou ani příznivci závodních her. Studio Polyphony Digital ve spolupráci se Sony všem milovníkům rychlých kol přinese nový díl bohaté série Gran Turismo s podtitulem Sport, který se dle všeho pyšní nejen vynikajícím grafickým zpracováním, ale taktéž slibuje precizně zpracovaný jízdní model. Zajezdíme si přitom v detailně vymodelovaných vozech napříč těmi nejznámějšími značkami na celé řadě světových tratí. Kazunóri Jamuči, tvůrce série a producent GT Sport, na konto hry v minulosti uvedl, že se jedná o „začátek nové éry“, a nám nezbývá než doufat, že nezačne zklamáním.



23 Divinity: Original Sin 2 - datum dosud neohlášeno (PS4, Xbox One, PC)



Sequel hry Divinity: Original Sin z roku 2014 vzbuzuje velká očekávání, už jen proto, že kvalita a zábavnost jeho předchůdce byla vskutku v mnoha ohledech nevídaná. Za hrou stojí belgický tým z Larian Studios, který slibuje poutavou příběhovou kampaň a samozřejmě nebude chybět ani komplexní tahový soubojový systém, jehož návykovost můžeme jen potvrdit, a jednou ze zajímavostí je například multyplayerová složka hry, která umožní jak kooperaci, tak i kompetitivní střety s ostatními hráči. Divinity: Original Sin 2 by tak nemělo ujít pozornosti žádného fanouška žánru izometrických RPG titulů.

24. Uncharted: The Lost Legacy - datum dosud neohlášeno (PS4)



Zřejmě není žádného příznivce slavné série studia Naughty Dog, kterého by nepotěšilo oznámení titulu Uncharted: The Lost Legacy. Nová samostatná příběhová kapitola představí v hlavní roli pohlednou Chloe Frazer, kterou fanoušci jistě dobře znají, jíž bude očividně místy sekundovat i Nadine Ross. Sami jsme zvědaví, zda se nový přírůstek do série bude z pohledu hratelností držet zajetých kolejí ze starších dílů, nebo se dočkáme trochu odlišného přístupu. Ostatně už samotné oznamovací video se z velké části neslo v duchu tichého plížení, což by mohlo na jistou změnu poukazovat. Na to si však ještě budeme muset nějakou chvíli chvíli počkat.



25. State of Decay 2 - bez dátumu vydania (Xbox One, PC)

Dvadsaťpäťku najočakávanejších hier našej redakcie ukončíme veľmi sľubnou exkluzivitou od Microsoftu. Ide o zombie titul v otvorenom svete, kde si so zombíkmi robíte, čo chcete. Ak sa vám páčila jednotka, určite si zamilujete aj dvojku. Pôjde o klasické pokračovanie, a teda väčšie, lepšie, vizuálne prepracovanejšie a snáď i nápaditejšie. Klasického pvp multiplayeru sa nedočkáte. Hráči môžu ovplyvňovať okolitý svet a prezrádzať parťákov, nikto vám však základňu nezničí. Veľa toho o State of Decay 2 nevieme, no to sa zmení už v lete na E3:.

Bonus: Kingdom Come: Deliverance - datum dosud neohlášeno (PS4, Xbox One, PC)

Pokud se o hry zajímáte alespoň okrajově, určitě vaší pozornosti neunikla nová hra Dana Vávry (tvůrce kultovní hry Mafia: The City of Lost Heaven) a jeho týmu z Warhorse Studios. Kingdom Come: Deliverance hráče zavede do Českých zemí na začátku 15. století a na rozdíl od drtivé většiny RPG titulů je hra založená na příklonu k realismu a uvěřitelnosti, neočekávejte tedy žádné nadpřirozené schopnosti, magii nebo draky. Jednou z velkých snah studia je také vytvořit živoucí svět, v němž NPC postavy mají vlastní „život“, jinými slovy plní ve světě svoji funkci, řídíce svými denními cykly, mají běžné lidské potřeby jako jíst, spát, pracovat a podobně. Důležitou roli hraje také propracovaný soubojový systém, který je založený na šermování, avšak absentovat nebudou ani různé střelné a speciální zbraně. Více o hře se můžete dozvědět například na tomto odkaze.

Samozrejme, vychádza celá plejáda ďalších potenciálne skvelých titulov, všetky sa však do tohto už tak naprataného článku nezmestili. Aj tak ho budeme po E3 ešte upravovať, respektíve vydávať druhú časť. Taktiež sa ešte budeme venovať indie titulom, a to v samostatnom článku o čosi neskôr. Okrem vyššie spomínaných titulov by sme však mali aspoň spomenúť nasledovné: Shenmue III, Vampyr, Star Citizen, Little Nightmares, Cuphead, Injustice 2, Torment: Tides od Numenera, Halo Wars 2, The Bard's Tale IV a ešte niekoľko Switch titulov, ktoré sme nestihli brať do úvahy. Predobjednávky pre vyššie spomínané tituly si potom môžete vybaviť v obchode Čierny drak.

Na kterou hru se těšíte nejvíce? zobraziť výsledkyskryť výsledky Gravity Rush 2 Kingdom Come. Deliverence State of Decay 2 Divinity: Original Sin 2 Uncharted: The Lost Legacy South Park: The Fractured but Whole Destiny 2 Gran Turismo Sport Detroit: Become Human Star Wars Battlefront 2 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Crackdown 3 Guardians of the Galaxy: A Telltale Games Series Red Dead Redemption 2 Prey Outlast 2 Resident Evil: Biohazard Persona 5 Mass Effect: Andromeda Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Nier: Automata The Legend of Zelda: Breath of the Wild Horizon: Zero Dawn Sniper Elite 4 Sniper: Ghost Warrior 3 For Honor Nioh Gravity Rush 2 Gravity Rush 2 0 hlasov Kingdom Come. Deliverence 4 hlasy State of Decay 2 1 hlas Divinity: Original Sin 2 0 hlasov Uncharted: The Lost Legacy 2 hlasy South Park: The Fractured but Whole 3 hlasy Destiny 2 0 hlasov Gran Turismo Sport 6 hlasov Detroit: Become Human 3 hlasy Star Wars Battlefront 2 5 hlasov Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 24 hlasov Crackdown 3 0 hlasov Guardians of the Galaxy: A Telltale Games Series 1 hlas Red Dead Redemption 2 12 hlasov Prey 0 hlasov Outlast 2 3 hlasy Resident Evil: Biohazard 2 hlasy Persona 5 0 hlasov Mass Effect: Andromeda 12 hlasov Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands 7 hlasov Nier: Automata 0 hlasov The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 hlasy Horizon: Zero Dawn 2 hlasy Sniper Elite 4 1 hlas Sniper: Ghost Warrior 3 0 hlasov For Honor 8 hlasov Nioh 4 hlasy Gravity Rush 2 0 hlasov