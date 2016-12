Santa, Ježiško či Dedo Mráz: Každá krajina má vlastnú vianočnú postavu aj napriek tomu, že ide takmer vždy o to isté

Vianočný čas už k nám doľahol a mnohí z nás majú známych aj mimo Slovenska - v cudzine. Kým u nás stelesňuje Vianoce Ježiško (prípadne Dedo Mráz), iné krajiny sú na tom úplne inak. Okrem všetkých tých Santa Clausov existuje napríklad aj variácia podobná filmovému Mráziku či pre nás úplne neznáme postavy. Okolo nich sa však viaže príbeh v mnohom odlišný od nám známym postáv, a tak je najvyšší čas trochu sa vzdelať aj v tomto smere. Netreba však zabúdať, že svet je malý a stelesnenia vianočných darčekonosičov sú si veľmi podobné, no ich príbehy sú aj napriek tomu zaujímavé.

Americký Santa dáva darčeky do pančúch, ktoré sú pripravené na krbe alebo v izbách. Vždy skáče cez komín, potom čo ho na strechu dovezie deväť sobov ťahajúcich sane. Rovnako soby a aj Santove fúzy sú len výmyslom popkultúry - o jeho výzor sa postarali reklamy na Coca-Colu v 30. rokoch, soby zasa priniesla novela Account for a Visit z roku 1823.

Je očakávateľné, že sú si vianočné tradície po celom svete v niektorých častiach veľmi podobné. Francúzi, Taliani i Briti čakajú na Vianoce starého, do červeno-biela oblečeného fúzatého dedka, ktorý im poschováva darčeky, či už do pančúch alebo pod stromček. V niektorých krajinách sa od seba líši oblečenie postavy, no podstata je stále rovnaká. Jedinou výnimkou je holandský Sinterklaas, ktorý je od amerického Santu na nerozoznanie. Santa z neho totiž vychádza a rovnako aj meno Santa Claus je poameričtené pôvodné meno.

Svätý Mikuláš sa na prvý pohľad môže zdať ako dvojčaťom Santu, na rozdiel od neho však znázorňuje reálnu postavu. Tou bol Mikuláš z Myry, ktorý žil na prelome tretieho a štvrtého storočia na území dnešného Turecka. Bol veľmi bohatý a navyše ho po čase vybrali za biskupa. V Ríme však práve končila vláda cisára Dioklesa, známeho pre prenasledovanie kresťanov. Mikuláš ich bol schopný vykupovať za svoje bohatstvo, a tak zachránil mnoho životov. V niektorých krajinách je uctievaný až natoľko, že sa mýli práve so Santom a považuje sa za rovnakú osobu. U nás ho slávime 6. decembra, niekde inde je však jeho deň na Vianoce.

Dedo Mráz pochádza najmä z Ruska a jeho okolia. Ide o starca jazdiaceho na saniach ťahanými bielymi koňmi a prináša zimu, no napriek tomu stelesňuje vianočnú pohodu - oheň v krbe, jedlo či snehová víchrica za oknom. Pôvodne však stelesňoval zlé božstvo. Dedo Mráz sa na Slovensko dostal najmä vďaka komunizmu - mal vytlačiť nášho Ježiška. "Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu," vyhlásil v prejave k deťom v roku 1952 vtedajší predseda vlády Antonín Zápotocký.

Mimochodom, vplyvom komercie sa stáva, že sa na aj na Slovensko dostáva Santa Claus a kedže má na rozdiel od Ježiška aj podobu, ľudia nosia jeho čiapky a kostýmy. Mnohých však už len jeho meno neuveriteľne irituje - aký je na to tvoj názor? Mali by byť Vianoce len Ježiškove alebo otvorené aj ostatným mytologickým postavám?