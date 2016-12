12 najzaujímavejších stavieb, ktoré sme vám bližšie ukázali v priebehu roka 2016

Rok 2016 sa nám pomaly chýli ku svojmu koncu, a tak nastáva ten správny čas na rekapitulovanie toho najzaujímavejšieho z rôznych odvetví a kategórií. Jednou z nich je, samozrejme, nami veľmi obľúbená architektúra. Téma, ktorej sa v rámci nášho webu snažíme venovať pravidelne a veríme, že aj kvalitne.

V priebehu posledných 12 mesiacov sme vám predstavili priblížne 100 rôznych projektov, spomedzi ktorých viac ako 70% bolo prácou tuzemských štúdií a architektov. Daný fakt nás mimoriadne teší, keďže sa nám dokonale potvrdilo, že aj na našom území vzniká dostatočné množstvo kreatívnych nápadov a následne realizácií, ktoré môžeme hrdo prezentovať naprieč celým svetom. A keďže náš dnešný výber bude obsahovať len to najzaujímavejšie, čo sa na našich stránkach za uplynulých 365 dní objavilo, tak si viete predstaviť, aké stavby vás v najbližších riadkoch čakajú. Na svoje si hádam prídete všetci a to či už máte v obľube modernu alebo klasiku.

Teraz už ale poďme na samotných 12 projektov, medzi ktorými nechýba napríklad ani materská škola Guliver z Banskej Štiavnice alebo vyhliadková veža pripomínajúca horskú dráhu z Dolní Moravy.

GG House - Tapalpa (Mexiko)

Elías Rizo Arquitectos

Architektonická moderna priamo prepojená s nespútanou prírodou. Mohla uvedená kombinácia vôbec dopadnúť inak ako výborne? Asi skutočne len veľmi ťažko... Mať na účte tak o pár miliónov naviac a ihneď vieme, akým smerom by smerovali.

White Cubes House - Bratislava (Slovenská republika)

at26 architecture & design

Úžasný projekt z nášho hlavného mesta, ktorý sme vám prvýkrát bližšie ukázali ešte v januári. Na slovenské pomery nadštandardná nehnuteľnosť plná luxusu, ale aj myšlienky. Nechýba ani bazén a dostatočné súkromie pred okolitým svetom. Nádhera.

Věž Dolní Morava - Králiky (Česká republika)

Franek Architects

Kolosálny projekt, ktorý sa dá ľahko opísať slovami ako jedinečný, zaujímavý alebo aj ohromujúci. V prípade, že ste miestnú "atrakciu" ešte stále nestihli navštíviť, tak už aspoň viete, kde môžu smerovať vaše najbližšie kroky. Aj keď už pravdepodobne v roku 2017.

Nový háj - Bratislava (Slovenská republika)

Architekti Šebo Lichý

Nie, bytové domy nemusia byť vôbec nudné a ničim nezaujímavé, o čom vás presvedčí aj uvedené dielo z bratislavskej Petržalky. 1900 metrov štvorcových a 80 krásnych bytov. Ak túžite po modernom bývaní a máte radi zeleň všade navôkol seba, tak Nový háj je pre vás správnou voľbou.

Vila v Čejkovicích - Čejkovice (Česká republika)

Studio Acht

Jednoduchý obdĺžníkový pôdorys s neobvyklou dĺžkou a ultra moderným vzhľadom. Presne také je lukratívne útočisko v obkľúčení prírody u našich západných susedov z Českej republiky. A my ho skrátka milujeme.

Rodinná vila - Rožnov pod Radhostem (Česká republika)

OK PLAN ARCHITECTS

Vyše 80 rokov stará stavba s dokonalým faceliftom, za aký by sa nemuseli hanbiť ani v známych nemeckých automobilkách. Časom overená kombinácia bielej a čiernej hrá aj v danom prípade na výbornu a skvelú atmosféru z projektu ukážkovo dopĺňa priľahlý les. Vyššie menovaní architekti odviedli vskutku skvostnú prácu, na ktorú sa môžeme s údivom pozerať neustále.

Jednopodlažný dom - Tehov (Česká republika)

Hipposdesign

Nehnuteľnosť, ktorá vás svojím vzhľadom vtiahne do Ázie a nebudete ju chcieť už nikdy opustiť. Samozrejme, nie Áziu, ale dom. Ten je krásny a vôbec vám nebude prekážať ani fakt, že má len jedno podlažie. Nám sa to naopak mimoriadne páči a obdobných stavieb by sme privítali kľudne aj viac.

Rodinný dom - Brno (Česká republika)

Ing. arch. Peter Slušný

Surová jednoduchosť a možno až minimalizmus, ktorý panuje naprieč celým exteriérom, síce nemusí byť po chuti každému, ale nás dostal. Čerešničkou na pomyselnej torte je okrem podlhovastého bazéna určite aj zbierka luxusných automobilov v garáži. Majitelia sídla budú veľkí fajnšmekri...

VICE CEO's Home - Santa Monica (Spojené štáty americké)

Slnkom zaliata Kalifornia je ideálnym miestom pre pokojný život, ktorý si z pozície CEO uznávaného média VICE môže vychutnávať Shane Smith spoločne so svojou rodinou. Majestátne bývanie s nádychom histórie má len pre zaujímavosť hodnotu cca 23 miliónov $, a to nie je zrovna suma, za akú si kupujú nehnuteľnosti bežní ľudia. Musíme však dodať, že daná stavba za to naozaj stojí.

Materská škola Guliver - Banská Štiavnica (Slovenská republika)

Ing. arch. Richard Murgaš

Škôlka, z ktorej deti nechcú chodievať domov. Áno, to je realita v samom srdci Slovenska, kde sa nachádza úžasný Guliver. Modernou nabitý projekt v blízkom spojení s prírodou je miestom, v ktorom chcete, aby trávilo čas aj vaše milované dieťa. Kiež by vznikalo na našom území stále viac podobných myšlienok s dosahom na tých najdôležitejších - deti. Dávame 10 bodov z 10 možných.

Parihoa - Muriwai (Nový Zéland)

Pattersons

Jeden z troch zahraničných projektov v našom výbere, ktorý sme jednoducho nemohli vynechať za žiadnych okolností. Tajomnom nabitý čierny zovňajšok pôsobiací ako dokonalý kontrast k okolitej prírode je faktorom, ktorý nás zaujal asi zo všetkého najviac. A keď si k tomu pripočítame nezameniteľný výhľad na hladinu mora a nekončiacu pastvinu, vznikne nám dokonalé bývanie na samote.

Plávajúci dom Oliver - Bratislava (Slovenská republika)

Ing. arch. Mária Klaučová, Ing. arch. Diana Šajdová & Ing. arch. Peter Mandl

Posledným dvanástym projektom, ktorý sa zmestil do nášho výberu, je netypická "nehnuteľnosť" vznášajúca sa na pokojných vodách rieky Dunaj. Drevené obloženie doplnené o nadrozmerné sklá a moderne pôsobiaci skelet nás presvedčil o svojej jedinečnosti. A myslíme, že aj vás ostatných pohľad na dané sídlo minimálne poteší. Nech sa páči...

Pokiaľ viete aj o iných architektonických alebo dizajnérskych štúdiách z našich končín, ktoré taktiež stoja za pozornosť širšieho publika, tak neváhajte a pošlite nám tip na e-mailovú adresu uvedenú v profile nižšie. Ďakujeme!