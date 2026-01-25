Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti.
dnes 25. januára 2026 o 14:00
Čas čítania 2:02
Helena Lučivňáková

Kika Víglaská o zásnubách s Trabom, sťahovaní do Bratislavy a manifestácii (MAKE UP & GOSSIP)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
refresher+
 Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
14. 1. 2026 18:00
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
13. 1. 2026 18:00 2
Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
refresher+
 Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
9. 1. 2026 18:00
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
refresher+
 Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
refresher+
 Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
4. 1. 2026 14:00 1
Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
refresher+
 Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
3. 1. 2026 14:00
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
refresher+
 Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
31. 12. 2025 18:00
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
refresher+
 Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
30. 12. 2025 18:00
Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
refresher+
 Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
26. 12. 2025 17:00
Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo
refresher+
 Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo
25. 12. 2025 18:00

Neuhádnete, kto bol jeden z prvých, ktorí vedeli o zásnubách Kiky a Traba.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MEKE UP & GOSSIP
Odporúčame
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
refresher+
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
včera o 17:00
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
refresher+
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
pred 2 dňami
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
refresher+
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
pred 2 dňami
1
Psychológ Peter Sunyík o práci vo väznici: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
refresher+
Psychológ Peter Sunyík o práci vo väznici: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
dnes o 09:30
Storky
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
Lifestyle news
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta
dnes o 10:26
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
včera o 16:37
VIDEO: Harry Styles je späť! Vydáva nový klip k skladbe Aperture, očakávaný album už je za rohom
včera o 12:30
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
včera o 10:50
Madeira sprísňuje pravidlá pre turistov. Obľúbené turistické trasy zdraželi a majú limity
včera o 08:16
Macronove „Top Gun“ okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka
pred 2 dňami
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
pred 2 dňami
Mužské libido po tridsiatke údajne neklesá. Nový výskum hovorí o vrchole okolo štyridsiatky
pred 2 dňami
Dokážeš si seriál pozrieť na jedno posedenie? Nová štúdia naznačuje, že môžeš trpieť osamelosťou
pred 2 dňami
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
pred 2 dňami
2
Spravodajstvo
Slovensko Počasie Ekonomika Zahraničie
Viac
Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov
pred 33 minútami
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
pred hodinou
Na horách hrozí vietor až 160 km/h. SHMÚ varuje aj pred hustou hmlou a výdatným dažďom na viacerých miestach Slovenska
pred hodinou
Viac z Krimi a true crime Všetko
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
24. 11. 2025 16:38
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
18. 1. 2026 20:00
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
22. 12. 2025 7:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
pred 2 dňami
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
15. 1. 2026 12:29

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kika Víglaská o zásnubách s Trabom, sťahovaní do Bratislavy a manifestácii (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Sponzorovaný obsah
Kika Víglaská o zásnubách s Trabom, sťahovaní do Bratislavy a manifestácii (MAKE UP & GOSSIP)
pred 32 minútami
Neuhádnete, kto bol jeden z prvých, ktorí vedeli o zásnubách Kiky a Traba.
Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov
Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov
pred 3 hodinami
Psychológ Peter Sunyík o práci vo väznici: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
refresher+
Psychológ Peter Sunyík o práci vo väznici: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
dnes o 09:30
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
refresher+
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
včera o 17:00
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
včera o 16:37
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
pred 2 dňami
2
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
pred 2 dňami
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
včera o 16:37
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
pred 2 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
21. 1. 2026 10:03
1
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
20. 1. 2026 14:08
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
20. 1. 2026 13:15
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia