To najhorúcejšie z aktuálnej hudby.
Posledný týždeň priniesol vo svete hudby pestrú zmes nálad, silných výpovedí aj veľkých mien, ktoré dokazujú, že domáca a zahraničná scéna je neustále v pohybe. Vybrali sme tracky, videoklipy a albumy, ktoré nás zaujali najviac – či už formou, obsahom alebo atmosférou.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime obzory.
P. S. Ak máš chuť na kúsok nostalgie, pozri si zoznam najlepších releasov z roku 2016, ktorý obsahuje hity ako One Dance, Panda alebo Cheap Thrills aj úspešné albumy s rukopisom Franka Ocena či Beyoncé.
1. Ego – ROZPRÁVKY
Ego pokračuje v predstavovaní albumu MIER, ktorý je stále v predpredaji, tento týždeň odhalil track ROZPRÁVKY s produkciou od Infinita.
Novinka má čistý, melancholický beat a predstavuje výpoveď skúseného rapera, ktorý sa obzerá späť za svojou cestou. Ego v texte nevníma rozprávky ako detské príbehy, ale ako metaforu klamov, sľubov a predstáv o živote. Atmosféru tracku ROZPRÁVKY zvýrazňuje videoklip bez zbytočných efektov natočený v obci Čičmany.
Ak hľadáš v súčasnej rapovej tvorbe viac ako peknú formu, po vypočutí nezostaneš sklamaný/-á.
P. S. Pozri sa, ako to vyzeralo na listening party albumu MIER.
Komu chceš vlastne čo dokázať? Nevlastnia ťa ani nás.
2. A$AP Rocky – WHISKEY / BLACK DEMARCO
A$AP Rocky vydal 16. januára očakávaný, mimoriadne kvalitný album Don't Be Dumb, ktorý obsahuje v rozšírenej verzii 19 plnohodnotných trackov vrátane Whiskey a BLACK DEMARCO.
K obom trackom Rocky odhalil tento týždeň videoklip s animovanými prvkami, ktorý režíroval Tim Burton. V typickej estetike rapera z Harlemu sa mieša temná atmosféra, chaotická energia a módna avantgarda, pričom kamera pracuje s detailmi, rozmazanými zábermi a nečakanými strihmi.
The neighbors gon' sleep peacefully or hear it through the vents.
These boys gon' finally give me credit for settin' all these trends (oh, right now).
3. HIT-BOY – I'M STILL ALIVE
Hit-Boy nie je len uznávaný producent, ktorý stojí za hitmi ako SICKO MODE alebo Ni**as in Paris, ale tiež raper so skvelými skills, čo potvrdil v tracku I'M STILL ALIVE.
38-ročný rodák z Los Angeles je v úvode roku 2026 mimoriadne aktívny, keď vydal niekoľko freestyle singlov, a najnovšie predstavuje surovú novinku, ktorá dokazuje, že si zaslúži pozornosť širšieho publika. Hit-Boy v tracku so surovým a temným beatom hovorí o vytrvalosti, tlaku a prežití v neľútostnom prostredí hudobného priemyslu, pričom pôsobí veľmi sebaisto a odhodlane.
Bohužiaľ, I'M STILL ALIVE zatiaľ nie je na streamoch.
Nights were the coldest. Suitcase was broken.
Somehow I'm still alive.
4. Lil Gotit x Lil Keed – Fraternal: Gotit Edition
23. januára o polnoci vyšiel na všetkých streamoch album Fraternal: Gotit Edition od dua Lil Gotit a Lil Keed, ktorý obsahuje 11 trackov a trvá približne 35 minút.
HOT rapová novinka ponúka oboch interpretov vo svojej tradičnej polohe a priamo nadväzuje na spoločný projekt Fraternal: Keed Edition z októbra 2025. LP prináša nové tracky, pri ktorých tvorbe Gotit čerpal z materiálov, ktoré s Lil Keedom vytvorili počas jeho života, a zároveň dáva priestor aj vlastným veršom, pričom udržiava autentickú energiu ich kreatívnej chémie.
Fraternal: Gotit Edition reflektuje bratskú lojalitu, ulice Atlanty a Gotitovu vlastnú cestu rapera v kontexte straty a zároveň osobného rastu. Naše obľúbené tracky po prvom vypočutí sú Give Em Hell, Minaj na feate s Ty Dolla $ignom a Baby Boy.
5. Fred again.. feat. Young Thug – scared
Collab, ktorý nás prekvapil, ale zároveň nesmierne potešil, keďže sme veľkými fanúšikmi tvorby oboch interpretov.
Track s názvom scared od dvojice Fred again.. a Young Thug je postavený na vrstvenej produkcii a raperovom charakteristickom hlase, pričom skvelo vyzdvihuje kontrast medzi elektronickou zvukovou stopou a nepredvídateľnou kadenciou slov v podaní atlantskej ikony. Collab pôsobí prirodzene a je dôkazom, že obaja interpreti patria medzi elitu vo svojom remesle.
Only women working for me and you hate that shit (uh).
Someone bought her the same Rollie, now you hate that b**ch (uh).
6. oskar med k – On The Ground
Medzi najlepšie tohtotýždňové hudobné releasy patrí tiež track s názvom On The Ground s rukopisom nórskeho producenta elektronickej hudby s pseudonymom oskar med k.
Novinka s čistou melódiou dáva priestor emóciám, detailom a nenápadnému napätiu, ktoré interpret postupne buduje. Oskar med k balansuje na hrane nostalgickej nálady a moderného elektronického popu a nás track, ktorý sprevádza jednoduchý text, baví počas celej skladby.
I'm in my head, keep my feet on the ground.
I believe in myself, keep my feet on the ground.
7. James Blake – Death of Love
James Blake je späť, a to s novinkou Death of Love, ktorá vyšla vo štvrtok večer, a ponúka mrazivú emóciu.
Prvá ukážka z nadchádzajúceho albumu Trying Times, ktorý vyjde 13. marca, necháva vyniknúť kompozičné schopnosti britského interpreta – jeho opatrné falzetové tóny sa vlnia nad basami a rozmazanými syntetizátormi, pričom v druhej časti prichádza jemná zmena so silnejším a naliehavejším tempom. Death of Love sprevádza videoklip so živým vystúpením v jednoduchom kancelárskom prostredí.
When everything you have seen is from above (from above).
It's the death of love (death of love).
8. Harry Styles – Aperture
Prvú ukážku z potvrdeného albumu Kiss All The Time. Disco, Occasionally, ktorý uzrie svetlo sveta 6. marca, odhalil Harry Styles.
Track Aperture produkoval Kid Harpoon, ktorý je zároveň výkonným producentom LP, prináša pre Stylesa nový elektronický zvuk a je perfektný. Nejde o prvoplánový hit, ale o náladovú nahrávku, v ktorej bývalý člen One Direction balansuje medzi zraniteľnosťou a sebaistotou, pričom necháva priestor tichu aj detailom.
We belong together.
It finally appears it's only love.