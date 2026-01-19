Film „Marty Supreme“ sa oficiálne zapísal do histórie ako najúspešnejší titul štúdia A24 v severoamerických kinách.
Film „Marty Supreme“ na domácom trhu zarobil približne 73,6 milióna eur, čím prekonal doterajšieho rekordéra „Everything Everywhere All at Once“, ktorý dosiahol tržby okolo 70,8 milióna eur.
Spomínaný oscarový hit si však naďalej drží prvenstvo v celosvetových tržbách A24 s výsledkom približne 130,6 milióna eur. Na druhom mieste globálneho rebríčka štúdia zostáva dystopický thriller „Civil War“ od Alexa Garlanda so ziskom asi 116,8 milióna eur. Uvidíme, kde sa umiestni nový film Timotheeho Chalameta, no zatiaľ to vyzerá na dobrý štart.
„Marty Supreme“ je zatiaľ uvedený len na vybraných zahraničných trhoch, kde inkasoval približne 15,6 milióna eur, čo jeho celosvetové tržby posúva na 89,2 milióna eur. Film vstúpil do amerických kín na Vianoce a počas predĺženého sviatočného víkendu zarobil okolo 24,8 milióna eur. V súčasnosti, počas piateho víkendu v kinách, sa očakáva ďalší príjem na úrovni 6,1 milióna eur, čo by znamenalo nárast domácich tržieb na približne 74,3 milióna eur.
Veľký podiel na úspechu má Timothée Chalamet, ktorý výrazne zaujal už počas intenzívnej propagačnej kampane. Záujem publika však neutícha ani po sviatkoch, keďže film režiséra Josha Safdieho si získal divákov svojou energiou a netradičným spracovaním. Táto športová dráma sleduje fenomén, ktorým je stolný tenista Marty Mauser, ktorý prechádza tvrdými skúškami v snahe dosiahnuť vrchol svojej kariéry.
S rozpočtom približne 64,4 milióna eur ide o najdrahší film v histórii A24, takže dlhodobá výdrž v kinách je pre jeho finančný úspech kľúčová – najmä vzhľadom na to, že kiná si ponechávajú približne polovicu z predaja lístkov. Napriek tomu film pre štúdio prináša hodnotu aj mimo samotných tržieb.
Chalamet získal Zlatý glóbus aj cenu Critics Choice za najlepšieho herca a očakáva sa, že sa objaví aj medzi nomináciami na Oscara, ktoré budú oznámené vo štvrtok. Pre Martyho – aj A24 – je to mimoriadne vydarené obdobie.