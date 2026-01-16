Hlavné témy
dnes 16. januára 2026 o 17:00
Čas čítania 6:23

Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu

Zdroj: Samuel Čajka
Timotej Gašper
Čo potrebuješ na to, aby si mohol učiť v nepálskej škole?

Hovorí sa, že mladým dnes patrí svet a ak sa pozrieš na životnú cestu Samuela Čajku z Liptova, zistíš, že je to asi fakt pravda.

Samo má 24 rokov. Doteraz stihol navštíviť Afriku, Áziu, vstúpiť do marketingovej firmy, neskôr predať svoj podiel, odísť do Nepálu a učiť deti v tamojšej škole.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa môžeš stať učiteľom anglického jazyka v nepálskej škole.
  • Čo robil Samo počas dňa popri vyučovaní.
  • V akých podmienkach učil a žil.

V rozhovore pre Refresher sme sa rozprávali najmä o nepálskej kapitole, ktorú Samo označil ako jednu z najzaujímavejších skúseností, aké doteraz zažil. Spojili sme sa krátko pred vianočnými sviatkami, keď bol na výlete v Bangkoku.

Nepál
Zdroj: Samuel Čajka

Počas nášho rozhovoru sa dostával z otravy jedlom.

„Som v tomto dosť extrémista, haha. Kam prídem, tam chcem vyskúšať všetky lokálne zaujímavosti a špeciality. Táto moja odvaha ma stála dve otravy jedlom v priebehu týždňa, čiže tak,“ konštatuje v úvode so smiechom Samo.

Teraz si na tripe v Thajsku, čo plánuješ v nasledujúcich týždňoch?

Prišiel som ku kamošom do Bangkoku, tu som nejaký čas, potom idem do Laosu, kde budem spoznávať krajinu na motorke. Silvestrovať plánujem vo Vietname.

Videl som tvoje reelsko z najväčšieho slumu v Bangkoku, nebál si sa tam ísť?

Išiel som tam dokonca s náhodnými ľuďmi, ktorých som spoznal na zdieľanom ubytku. Po tom, čo som zažil cestovanie po Afrike, kde som bol aj na tom najdlhšom vlaku sveta v Mauretánii, už človek stratí nejaký taký faktor strachu alebo obavy.

Nepál Nepál Nepál Nepál
Zobraziť galériu
(31)

Slovensko si opustil na začiatku jesene, keď si odišiel do Nepálu. Ako vyzeral tvoj život doma?

Najprv asi klasicky, skúsil som po strednej ísť na výšku, študoval som dokonca dvakrát, na IT a potom manažment. V informatike som sa nenašiel a manažment mi prišiel ako odbor, ktorý je dnes pomerne zbytočné študovať.

