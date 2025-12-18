Kategórie
dnes 18. decembra 2025 o 13:00
Čas čítania 3:30

Cool darčeky pre mladších súrodencov, ktoré by bavili aj teba. Toto sú tipy pre každý rozpočet

Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
Tieto darčeky potešia malých aj väčších súrodencov.

Hľadáš darček pre mladšieho súrodenca, ktorý nezapadne v detskej izbe prachom, ale skutočne ho poteší? Máme pre teba výber produktov, ktoré by pod vianočným stromčekom vyčarili úsmev aj tebe – od ikonických LEGO® stavebníc a hier, cez kozmetiku, až po štýlové doplnky, ktoré potešia aj tých náročnejších.

Bez ohľadu na vek súrodenca či tvoj rozpočet, tento prehľad ti tento rok uľahčí tvoje rozhodovanie.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

LEGO® Speed Champions 77251 Pretekárske auto McLaren F1® Team MCL38

Fanúšikovia F1 alebo deti určite poteší pod stromčekom model monopostu ich obľúbeného tímu. Na ukážku sme vybrali monopost McLaren MCL38 – vedľa popisu na pravej strane si môžeš vybrať tím, ktorý obdarovaný obľubuje. Model meria viac 4 cm na výšku, 20 cm na dĺžku a 7 cm na šírku. Stavebnica obsahuje 269 dielikov. 

Alza
Zdroj: Alza
LEGO® Technic

Dizajnové puzzle  

Koľko dielikov, toľko zábavy. Toto 1 000-dielikové puzzle je vyrobené z kvalitného papiera a ocenia ho všetci, ktorí milujú relax pri kreatívnej aktivite aj pekný výsledok. Takže ak hľadáš darček, ktorý zabaví a zároveň poteší oko, toto je rozhodne jeden z nich.

Answear
Zdroj: Answear
dizajnové puzzle

LEGO® Botanicals 10280 Kytica

Keďže vieme, že LEGO patrí medzi najobľúbenejšie darčeky nielen pod vianočným stromčekom, do nášho zoznamu sme zaradili aj túto štýlovú kyticu. Obdarovaný sa zabaví pri jej skladaní a hotový výsledok si potom môže dať do dizajnovej vázy, vďaka čomu dostane aj pekný doplnok do detskej izby.

alza
Zdroj: Alza
LEGO® Botanicals 10280 Kytica

Kniha Čarovné bytosti (Katherine Rundell)

Kniha Čarovné bytosti čitateľa zavedie na tajomné Súostrovie, kde mladý Christopher zachráni mláďa mýtickej bytosti – gryfa a nečakane sa ocitne uprostred sveta plného fantastických tvorov.

Spolu s odvážnou Mal sa vydáva na dobrodružnú cestu, aby odhalil, prečo čarovné bytosti miznú a čo ohrozuje ich domov. Príbeh je nabitý napätím, priateľstvom aj podmanivou mágiou, ktorá dokáže osloviť deti aj dospelých fanúšikov fantasy. Niet divu, že ide o jednu z najobľúbenejších kníh roku 2025.

kniha
Zdroj: Martinus
Čarovné bytosti
📚 Skvelé odporúčania na knihy ti prinášame každý mesiac. Ak plánuješ darovať tieto Vianoce niekomu knižku, pripravili sme pre teba 15 tipov pre každého. Najlepšie na tom je, že na vybrané knihy z vianočného výberu získaš Refresher zľavu. Celý vianočný knižný výber aj promo kód na zľavu nájdeš v tomto článku.

Vlastná darčeková sada Lancôme

Ak hľadáš darček pre sestru, ktorá miluje líčenie, môžeš jej vyskladať vlastný vianočný beauty balíček. Výhodou je, že rovnako ako obsah, aj cenovku si môžeš prispôsobiť svojim možnostiam. Nás zaujali produkty vyššie, ktoré by pod stromčekom iste potešili aj teba.

notino
Zdroj: Notino
viac produktov Lancôme

Darčeková sada Baylis & Harding

Táto výhodná darčeková sada je skvelým vianočným darčekom pre väčšieho brata. Obsahuje dva produkty, ktoré sa na jeho poličke s kozmetikou určite nestratia – umývací gél na tvár, umývací gél na telo a vlasy, balzam po holení, tuhé mydlo, soľ do kúpeľa.

notino
Zdroj: Notino
darčeková sada pre mužov

Jízdenky, prosím! Evropa

Jízdenky, prosím! je spoločenská hra plná strategického napätia a dobrodružstva, v ktorej sa každý hráč snaží prepojiť mestá po celej Európe budovaním železničných tratí a plnením svojich cestovných lístkov. Na jednoduchom, ale sofistikovane navrhnutom hernom pláne si zbieraním farebných vagónových kariet tvoríš trasy, staviaš tunely a trajekty a snažíš sa o čo najväčší počet bodov v hre, ktorá zabaví dospelých aj deti.

spoločenská hra
Zdroj: Alza
Jízdenky, prosím! Evropa

Praveké akvárium

Praveké akvárium Albi umožní deťom vychovať si 2 generácie skutočných listonohov. Môžu sledovať, ako sa z vajíčok liahnu prastarí triopsi – 200 miliónov rokov staré živé fosílie. Tvoj súrodenec si môže vytvoriť akvarijné pozorovacie laboratórium s liahňou, kaviarňou, plážou a nočným klubom a sledovať ich vývoj a správanie. Uznaj, toto by bolo cool aj pre teba.

alza
Zdroj: Alza
Praveké akvárium

Neo-Sport Herný stôl Multi 12 v 1

Tento multifunkčný herný stôl premieňa obyčajnú detskú izbu na mini herňu s až 12 rôznymi športmi a hrami – od stolného futbalu, cez ping‑pong, vzdušný hokej až po biliard či šach. Jeho robustná doska a jednoduchá montáž ti umožnia rýchlo sa pustiť do hry, zatiaľ čo výmena herných dosiek je otázkou sekúnd, takže sa zábava nikdy nezastaví.

Alza
Zdroj: Alza
Neo-Sport Herný stôl Multi 12 v 1

Slúchadlá JBL Tune 720BT

Ideálny darček pre každého milovníka hudby či podcastov, ktorý túži po pohodlnom a bezdrôtovom počúvaní bez zbytočných káblov. Tieto štýlové slúchadlá prinášajú charakteristický JBL Pure Bass zvuk, ktorý hudobným zážitkom dodáva výrazné rytmy a energiu – či už ide o obľúbené playlisty, film alebo seriál. 

Vďaka dlhej výdrži batérie až 76 hodín, pohodlnému noseniu a jednoduchému ovládaniu si vychutnáš relax pri zvuku počas celej cesty, tréningu či domáceho chillovania bez starostí. 

Alza
Zdroj: Alza
JBL Tune 720BT

Kúzelné Čítanie – Anglický obrázkový slovník

Ak máš malého súrodenca, ktorý sa ešte len začína učiť, táto interaktívna knižka ho nielen zabaví, ale aj naučí množstvo anglických slovíčok. Kniha je plná farebných obrázkov a jednoduchých viet, ktoré deti ľahko pochopia, pričom im pomôže spoznať viac ako tisíc anglických slovíčok z rôznych oblastí každodenného života – od domácnosti až po zvieratá či školu.

alza
Zdroj: Alza
Kúzelné Čítanie – Anglický Obrázkový Slovník
VIANOCE WISHLIST
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
pred hodinou
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
12. 12. 2025 10:00
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
včera o 07:20
1
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred 2 dňami
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
Sponzorovaný obsah
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
pred 2 dňami
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP)
9. 12. 2025 16:00
Z Bratislavy sa dostaneš na jeden z najikonickejších ostrovov Grécka. Vieme, kedy linka na Mykonos štartuje a koľko stoja letenky
pred hodinou
O2 oznámilo veľkú zmenu: Preberá UPC a rozširuje svoju ponuku
pred 2 hodinami
V Česku sa má natáčať hollywoodsky film s Leonardom DiCapriom a Jennifer Lawrence. Réžie sa ujme legendárny Martin Scorsese
pred 3 hodinami
Lovestream reaguje na kolíziu s festivalom Grape. Organizátori menia dátum
dnes o 09:24
Oscary uvidíme na YouTube. Najprestížnejšie filmové ceny opúšťajú televízne obrazovky
dnes o 08:40
NobodyListen spojil sily s Oktagonom. V O2 aréne odohrá unikátne predstavenie, fanúšikov čaká nezabudnuteľný zážitok
včera o 20:45
Pár jednoduchých návykov môže výrazne ovplyvniť, ako rýchlo starne tvoj mozog. Veda odhaľuje, ako na to
včera o 19:01
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epicu zadarmo
včera o 17:37
Všetko
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
Zahraničné
pred 2 dňami
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 2 dňami
1
Rozprávali sme sa s predajcami vianočných stromčekov. Kus predajú za pár minút, pripravuje sa však aj 15 rokov
Rozprávali sme sa s predajcami vianočných stromčekov. Kus predajú za pár minút, pripravuje sa však aj 15 rokov
pred 2 hodinami
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred 2 dňami
15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom
15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom
včera o 09:00
FOTO: Takto by mohli vyzerať nočné vlaky na Slovensku. ZSSK postupne pripravuje ich obnovu
FOTO: Takto by mohli vyzerať nočné vlaky na Slovensku. ZSSK postupne pripravuje ich obnovu
pred 2 dňami
Rumunsko postaví vlastný „Disneyland“. Tento však bude s upírskou tematikou
Rumunsko postaví vlastný „Disneyland“. Tento však bude s upírskou tematikou
včera o 15:38
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
včera o 17:30
Toto sú TOP tenisky, ktoré vyšli v roku 2025. Pozri si najžiadanejšie kúsky od Nike, Adidas či Converse
pred 3 dňami
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
Youtube a influenceri
pred 58 minútami
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
pred 58 minútami
Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika
pred 2 dňami
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách
pred 2 dňami
1
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
Zahraničie
12. 12. 2025 14:07
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
14. 12. 2025 7:40
„Rutina počas sviatkov nemá byť dokonalá, ale udržateľná.“ Odborník na pohyb a výživu vysvetľuje, ako zvládnuť Vianoce bez stresu
včera o 16:00

