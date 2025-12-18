Cool darčeky pre mladších súrodencov, ktoré by bavili aj teba. Toto sú tipy pre každý rozpočet

Tieto darčeky potešia malých aj väčších súrodencov.
Hľadáš darček pre mladšieho súrodenca, ktorý nezapadne v detskej izbe prachom, ale skutočne ho poteší? Máme pre teba výber produktov, ktoré by pod vianočným stromčekom vyčarili úsmev aj tebe – od ikonických LEGO® stavebníc a hier, cez kozmetiku, až po štýlové doplnky, ktoré potešia aj tých náročnejších.
Bez ohľadu na vek súrodenca či tvoj rozpočet, tento prehľad ti tento rok uľahčí tvoje rozhodovanie.
LEGO® Speed Champions 77251 Pretekárske auto McLaren F1® Team MCL38
- 19,47 € s kódom ALZADNI15
Fanúšikovia F1 alebo deti určite poteší pod stromčekom model monopostu ich obľúbeného tímu. Na ukážku sme vybrali monopost McLaren MCL38 – vedľa popisu na pravej strane si môžeš vybrať tím, ktorý obdarovaný obľubuje. Model meria viac 4 cm na výšku, 20 cm na dĺžku a 7 cm na šírku. Stavebnica obsahuje 269 dielikov.
Dizajnové puzzle
Koľko dielikov, toľko zábavy. Toto 1 000-dielikové puzzle je vyrobené z kvalitného papiera a ocenia ho všetci, ktorí milujú relax pri kreatívnej aktivite aj pekný výsledok. Takže ak hľadáš darček, ktorý zabaví a zároveň poteší oko, toto je rozhodne jeden z nich.
LEGO® Botanicals 10280 Kytica
- 48,51 € s kódom ALZADNI10
Keďže vieme, že LEGO patrí medzi najobľúbenejšie darčeky nielen pod vianočným stromčekom, do nášho zoznamu sme zaradili aj túto štýlovú kyticu. Obdarovaný sa zabaví pri jej skladaní a hotový výsledok si potom môže dať do dizajnovej vázy, vďaka čomu dostane aj pekný doplnok do detskej izby.
Kniha Čarovné bytosti (Katherine Rundell)
Kniha Čarovné bytosti čitateľa zavedie na tajomné Súostrovie, kde mladý Christopher zachráni mláďa mýtickej bytosti – gryfa a nečakane sa ocitne uprostred sveta plného fantastických tvorov.
Spolu s odvážnou Mal sa vydáva na dobrodružnú cestu, aby odhalil, prečo čarovné bytosti miznú a čo ohrozuje ich domov. Príbeh je nabitý napätím, priateľstvom aj podmanivou mágiou, ktorá dokáže osloviť deti aj dospelých fanúšikov fantasy. Niet divu, že ide o jednu z najobľúbenejších kníh roku 2025.
Vlastná darčeková sada Lancôme
- riasenka Lancôme Lash Idôle (5 ml): 12,48 € s kódom MIX
- hydratačný lesk na pery Lancôme Juicy Tubes: 21 €
- lesk na pery Lancôme Lip Idole Juicytreat: 33,50 €
Ak hľadáš darček pre sestru, ktorá miluje líčenie, môžeš jej vyskladať vlastný vianočný beauty balíček. Výhodou je, že rovnako ako obsah, aj cenovku si môžeš prispôsobiť svojim možnostiam. Nás zaujali produkty vyššie, ktoré by pod stromčekom iste potešili aj teba.
Darčeková sada Baylis & Harding
- 24,39 € s kódom XMAS
Táto výhodná darčeková sada je skvelým vianočným darčekom pre väčšieho brata. Obsahuje dva produkty, ktoré sa na jeho poličke s kozmetikou určite nestratia – umývací gél na tvár, umývací gél na telo a vlasy, balzam po holení, tuhé mydlo, soľ do kúpeľa.
Jízdenky, prosím! Evropa
Jízdenky, prosím! je spoločenská hra plná strategického napätia a dobrodružstva, v ktorej sa každý hráč snaží prepojiť mestá po celej Európe budovaním železničných tratí a plnením svojich cestovných lístkov. Na jednoduchom, ale sofistikovane navrhnutom hernom pláne si zbieraním farebných vagónových kariet tvoríš trasy, staviaš tunely a trajekty a snažíš sa o čo najväčší počet bodov v hre, ktorá zabaví dospelých aj deti.
Praveké akvárium
Praveké akvárium Albi umožní deťom vychovať si 2 generácie skutočných listonohov. Môžu sledovať, ako sa z vajíčok liahnu prastarí triopsi – 200 miliónov rokov staré živé fosílie. Tvoj súrodenec si môže vytvoriť akvarijné pozorovacie laboratórium s liahňou, kaviarňou, plážou a nočným klubom a sledovať ich vývoj a správanie. Uznaj, toto by bolo cool aj pre teba.
Neo-Sport Herný stôl Multi 12 v 1
Tento multifunkčný herný stôl premieňa obyčajnú detskú izbu na mini herňu s až 12 rôznymi športmi a hrami – od stolného futbalu, cez ping‑pong, vzdušný hokej až po biliard či šach. Jeho robustná doska a jednoduchá montáž ti umožnia rýchlo sa pustiť do hry, zatiaľ čo výmena herných dosiek je otázkou sekúnd, takže sa zábava nikdy nezastaví.
Slúchadlá JBL Tune 720BT
Ideálny darček pre každého milovníka hudby či podcastov, ktorý túži po pohodlnom a bezdrôtovom počúvaní bez zbytočných káblov. Tieto štýlové slúchadlá prinášajú charakteristický JBL Pure Bass zvuk, ktorý hudobným zážitkom dodáva výrazné rytmy a energiu – či už ide o obľúbené playlisty, film alebo seriál.
Vďaka dlhej výdrži batérie až 76 hodín, pohodlnému noseniu a jednoduchému ovládaniu si vychutnáš relax pri zvuku počas celej cesty, tréningu či domáceho chillovania bez starostí.
Kúzelné Čítanie – Anglický obrázkový slovník
- 14,90 €
- potrebné príslušenstvo: Elektronická Albi ceruzka
Ak máš malého súrodenca, ktorý sa ešte len začína učiť, táto interaktívna knižka ho nielen zabaví, ale aj naučí množstvo anglických slovíčok. Kniha je plná farebných obrázkov a jednoduchých viet, ktoré deti ľahko pochopia, pričom im pomôže spoznať viac ako tisíc anglických slovíčok z rôznych oblastí každodenného života – od domácnosti až po zvieratá či školu.