Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. decembra 2025 o 9:00
Čas čítania 4:06

15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom

Kristína Czakóová
Kristína Czakóová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Niekedy stačí len dobre vybrať.

Je pred Vianocami a máš prievan v peňaženke? Darčeky sa kopia a tebe dochádza budget? Alebo riešiš Secret Santu, kde nechceš míňať veľa? Nech už je tvoj dôvod akýkoľvek, podržíme ťa. Skvelý darček vybavíš v pohode aj s tesným rozpočtom – aj s limitom do 20 eur dokážeš vyčarovať veľkú radosť. V tomto zozname nájdeš darčeky, ktoré potešia každého – sú nápadité, originálne, cenovo dostupné a pripravené urobiť dojem.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream

Kultový beauty produkt pod stromčekom poteší nejednu ženu. Podľa štatistík z roku 2023 bol Sol de Janeiro Bum Bum Cream druhý najvyhľadávanejší kozmetický výrobok na Googli. Spevňujúci a vyhladzujúci krém na zadok a boky obsahuje cupuaçu maslo, extrakt z guarany, kofeínu a antioxidačné prísady – výsledkom je pokožka, ktorá je príjemná na dotyk. Príjemným bonusom je výrazná vôňa.

Notino
Zdroj: Notino
Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream

Darčeková sada Douglas

Set Douglas má niekoľko výhod – pôsobí drahšie, má pekné balenie a príjemný pomer cena/výkon. Obdarovaná osoba dostane sprchový gél, telový sprej a krém na ruky a dve kúpeľové šumidlá A to za cenu, ktorá nezabolí tvoju peňaženku. Výrobky majú príjemnú vôňu mandľového a santalového dreva.

douglas
Zdroj: Douglas
Darčeková sada Douglas

BrushArt Hair Heatless hair curling set

Už je to nejaký ten piatok, čo TikTok zaplavili rôzne videá, ako si vytvoriť prirodzené kučery aj bez tepelnej úpravy. Aj keď tieto kreácie na prvý pohľad vyzerajú bizarne, fungujú. Ak ešte nevyskúšala heatless curls metódu, môžeš jej to dopriať. Na tvoj darčekový zoznam sme vybrali sadu s množstvom pozitívnych recenzií.

Notino
Zdroj: Notino
BrushArt Hair Heatless hair curling set

ICONIQUE Professional STRONG LIKE YOU Repair & Strengthening Set

Posledným beauty darčekom v našom zozname je mini set profesionálnej vlasovej starostlivosti od talianskej značky ICONIQUE Professional. Produkty majú obvykle trocha vyššiu cenovku, keďže ide o profesionálnu starostlivosť – väčšina výrobkov má na Notine mimoriadne dobré recenzie. Na tvoj zoznam sme vybrali cestovnú sadu v peknom balení, s ktorou si obdarovaná môže vyskúšať novú hair care.

notino
Zdroj: Notino
ICONIQUE Professional STRONG LIKE YOU Repair & Strengthening Set

Aróma difuzér Siguro

Pekný dizajnový aróma difuzér sa dá zohnať aj do 20 €. Model Siguro prevonia miestnosť do veľkosti až 20 m², disponuje funkciou automatického vypnutia, má 7-farebné nastaviteľné podsvietenie a dobu prevádzky až 3 hodiny. Bonusom je tichý chod.

alza
Zdroj: Alza
Aróma difuzér Siguro

LEGO® Botanicals – kvety

Pekné LEGO® môžeš kúpiť dokonca za menej ako 15 eur – konkrétne kvety ako napríklad ruže, slnečnice, lotosové kvety alebo narcisy. Všetky varianty naľavo pod popisom produktu. Po poskladaní ich stačí dať do dizajnovej vázy a vznikne naozaj originálny bytový doplnok. Ak je tvoj rozpočet štedrejší, stavebníc môžeš nakúpiť viac a vytvoriť tak netradičnú kyticu.

alza
Zdroj: Alza
LEGO® Botanicals

LEGO® Harry Potter™

Pekné LEGO® do 20 € ponúka aj kolekcia Harry Potter™. Môžeš si vybrať postavy alebo scény z filmu či rôzne zvieracie stvorenia. Možností máš fakt veľa, my sme na ukážku vybrali jeden set. Filmová kolekcia sa dá vytvárať aj bez toho, aby ťa nové LEGO® stálo polovicu výplaty.

alza
Zdroj: Alza
celá kolekcia LEGO® Harry Potter™

Pletená čiapka balaclava

Balaclava je aktuálne veľmi trendy, takže ak máš v pláne obdarovať nejakého módneho nadšenca, toto môže byť tá správna voľba. Vybrali sme pre teba kúsok z Reservedu s dostupnou cenovkou, ktorý je k dispozícii v dvoch farebných prevedeniach.

reserved
Zdroj: Reserved
Balaclava Reserved

Ravensburger Challenge Puzzle: Pikachu

Koľko Pikachu je veľa Pikachu? Ako vidíš, motív puzzle zamestná obdarovanú osobu na poriadne dlhú chvíľu. Motív tvorí celkovo 1 000 dielikov, takže bude o zábavu postarané počas celých sviatkov.

Alza
Zdroj: Alza
Ravensburger Challenge Puzzle: Pikachu

Karty Harry Potter

Posledný Harry Potter darček, sľubujeme. No musíš uznať, že tieto hracie karty sú naozaj cool. Môžeš ich vybrať v niekoľkých farebných prevedeniach. Namiesto bežných kartových symbolov zobrazujú ilustrácie jednotlivých postáv z filmu.

Footshop
Zdroj: Footshop
HARRY POTTER PLAYING CARDS
Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop.

Kniha Uložte naše kosti do polnočnej pôdy

Označovaná aj za jednu z najobľúbenejších kníh roku. Rozpráva tri príbehy mladých žien v rôznych časových obdobiach. Príbeh z roku 1532 je o láske. Mladá María vie, že v hrách, ktoré hrajú muži, môže byť iba odmenou pre víťaza alebo pešiakom. Ďalší príbeh z 1827 je o hneve. Charlotte žije idylický život na rodinnom panstve, až do chvíle, keď hnaná vášňou poruší zákaz a za trest ju pošlú do Londýna. Posledný príbeh z roku 2019 je o živote. Alice nechala starý život za sebou a začne si klásť otázky o svojej minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Je odhodlaná nájsť odpovede a pomstu.

Martinus
Zdroj: Martinus
Uložte naše kosti do polnočnej pôdy
📚 Skvelé odporúčania na knihy ti prinášame každý mesiac. Ak plánuješ darovať tieto Vianoce niekomu knižku, pripravili sme pre teba 15 tipov pre každého. Najlepšie na tom je, že na vybrané knihy z vianočného výberu získaš Refresher zľavu. Celý vianočný knižný výber aj promo kód na zľavu nájdeš v tomto článku.

Žehlička na vlasy ECG

Toľko pozitívnych recenzií pri žehličke na vlasy, ktorá stojí menej ako 20 €, prekvapilo aj nás. Keramický povrch plávajúcich dosiek zaručuje ľahké kĺzanie po vlasoch. Disponuje LED indikátorom teploty, ktorú je možné nastaviť v rozmedzí 140 až 220 °C. Kábel má dĺžku 1,7 m a otočnú koncovku pre jednoduchšiu manipuláciu. Bezpečnostná poistka vypne žehličku automaticky po 30 minútach.

alza
Zdroj: Alza
Žehlička ECG

Strieborné náušnice

Aj šperky (nie bižutériu) zoženieš s malým rozpočtom. Na tvoj zoznam sme vybrali strieborné náušnice, ktoré sú pozlátené ružovým zlatom a majú vsadený zirkón s priemerom 7 mm. Zapínanie je na puzetu. Sú vyrobené zo striebra 925/1000 a sú označené puncovou značkou rýdzosti.

nausnice
Zdroj: Olivie
Strieborné náušnice 7 mm ZORA ROSE

Fľaša ALPHA Stone

S kvalitnou fľašou môžeš potešiť najmä ľudí, ktorí žijú aktívnym životným štýlom. Je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, vďaka čomu je odolná a nezadržiava nepríjemné pachy. Spoľahlivo tesní a disponuje tiež integrovanou slamkou. Objem fľaše je 580 ml.

Gymbeam
Zdroj: Gymbeam
Fľaša ALPHA Stone
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
WISHLIST
Odporúčame
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 hodinami
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje e
Sponzorovaný obsah
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
včera o 14:00
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex e
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
pred 2 dňami
Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma e
Sponzorovaný obsah
Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma
pred 2 dňami
Storky
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Lifestyle news
V kauze smrti Matthewa Perryho padol ďalší rozsudok. Druhý lekár skončí v domácom väzení pred 52 minútami
VIDEO: Vyšiel trailer k druhej polovici finále Stranger Things. Pokús sa rozšifrovať, čo sa stane včera o 17:06
FOTO: Takto by mohli vyzerať nočné vlaky na Slovensku. ZSSK postupne pripravuje ich obnovu včera o 16:15
Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika včera o 15:06
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy včera o 14:02
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne včera o 12:18
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách včera o 11:22
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter včera o 10:00
Roba Reinera našla po útoku jeho dcéra. Zabil ho syn, ktorý roky bojoval s drogami a skončil bez domova? včera o 08:42
Spravodajstvo
Polícia SR Autá Česko Vlaky
Viac
Pozor na bicykle z Decathlonu: Náhodne pedálujú smerom dozadu, objednajte si aktualizáciu
pred 13 minútami
Muž v Stupave terorizuje svojich susedov. Z balkóna vylieva nádoby s fekáliami
pred hodinou
Polícia obvinila 42-ročného muža z výroby a šírenia detskej pornografie. Zneužívať mal vlastné dieťa
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
Zahraničné
včera o 09:00
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
FOTO: Takto by mohli vyzerať nočné vlaky na Slovensku. ZSSK postupne pripravuje ich obnovu
FOTO: Takto by mohli vyzerať nočné vlaky na Slovensku. ZSSK postupne pripravuje ich obnovu
včera o 16:15
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
pred 2 dňami
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
refresher+
Odporúčané
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
pred 2 dňami
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
refresher+
Odporúčané
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
pred 2 dňami
Viac z Kultúra Všetko
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
pred 3 dňami
OUTFIT CHECK z FNC 10: V čom prišla Karolína fandiť Rasťovi a kto prekvapil sekáčovým outfitom
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najatraktívnejšie destinácie tohto roka. Nájdeš medzi nimi svoju vysnívanú?
pred 3 dňami
Viac z Gastro Všetko
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti
6. 12. 2025 8:23
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
6. 12. 2025 9:30
Kam na punč na trhoch v centre Bratislavy: Vybrali sme najlepšie, najlacnejšie a tie s najpríjemnejšou atmosférou
pred 2 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov
Filmy
pred 2 dňami
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov
pred 2 dňami
VIDEO: Vyšiel trailer k druhej polovici finále Stranger Things. Pokús sa rozšifrovať, čo sa stane
včera o 17:06
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom
Zaujímavosti
pred hodinou
15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom
pred hodinou
Niekedy stačí len dobre vybrať.
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 hodinami
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
včera o 15:00
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
Sponzorovaný obsah
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
včera o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy
včera o 14:02
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách
včera o 11:22
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
pred 3 dňami
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia