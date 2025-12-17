15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom

Niekedy stačí len dobre vybrať.
Je pred Vianocami a máš prievan v peňaženke? Darčeky sa kopia a tebe dochádza budget? Alebo riešiš Secret Santu, kde nechceš míňať veľa? Nech už je tvoj dôvod akýkoľvek, podržíme ťa. Skvelý darček vybavíš v pohode aj s tesným rozpočtom – aj s limitom do 20 eur dokážeš vyčarovať veľkú radosť. V tomto zozname nájdeš darčeky, ktoré potešia každého – sú nápadité, originálne, cenovo dostupné a pripravené urobiť dojem.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream
- 16,80 € s kódom MIX (19,80 €)
Kultový beauty produkt pod stromčekom poteší nejednu ženu. Podľa štatistík z roku 2023 bol Sol de Janeiro Bum Bum Cream druhý najvyhľadávanejší kozmetický výrobok na Googli. Spevňujúci a vyhladzujúci krém na zadok a boky obsahuje cupuaçu maslo, extrakt z guarany, kofeínu a antioxidačné prísady – výsledkom je pokožka, ktorá je príjemná na dotyk. Príjemným bonusom je výrazná vôňa.
Darčeková sada Douglas
Set Douglas má niekoľko výhod – pôsobí drahšie, má pekné balenie a príjemný pomer cena/výkon. Obdarovaná osoba dostane sprchový gél, telový sprej a krém na ruky a dve kúpeľové šumidlá A to za cenu, ktorá nezabolí tvoju peňaženku. Výrobky majú príjemnú vôňu mandľového a santalového dreva.
BrushArt Hair Heatless hair curling set
- 10,20 € s kódom MIX (11,30 €)
Už je to nejaký ten piatok, čo TikTok zaplavili rôzne videá, ako si vytvoriť prirodzené kučery aj bez tepelnej úpravy. Aj keď tieto kreácie na prvý pohľad vyzerajú bizarne, fungujú. Ak ešte nevyskúšala heatless curls metódu, môžeš jej to dopriať. Na tvoj darčekový zoznam sme vybrali sadu s množstvom pozitívnych recenzií.
ICONIQUE Professional STRONG LIKE YOU Repair & Strengthening Set
- 18 € s kódom MIX (20 €)
Posledným beauty darčekom v našom zozname je mini set profesionálnej vlasovej starostlivosti od talianskej značky ICONIQUE Professional. Produkty majú obvykle trocha vyššiu cenovku, keďže ide o profesionálnu starostlivosť – väčšina výrobkov má na Notine mimoriadne dobré recenzie. Na tvoj zoznam sme vybrali cestovnú sadu v peknom balení, s ktorou si obdarovaná môže vyskúšať novú hair care.
Aróma difuzér Siguro
- 9,50 € s kódom ALZADNI10 (19 €)
Pekný dizajnový aróma difuzér sa dá zohnať aj do 20 €. Model Siguro prevonia miestnosť do veľkosti až 20 m², disponuje funkciou automatického vypnutia, má 7-farebné nastaviteľné podsvietenie a dobu prevádzky až 3 hodiny. Bonusom je tichý chod.
LEGO® Botanicals – kvety
Pekné LEGO® môžeš kúpiť dokonca za menej ako 15 eur – konkrétne kvety ako napríklad ruže, slnečnice, lotosové kvety alebo narcisy. Všetky varianty naľavo pod popisom produktu. Po poskladaní ich stačí dať do dizajnovej vázy a vznikne naozaj originálny bytový doplnok. Ak je tvoj rozpočet štedrejší, stavebníc môžeš nakúpiť viac a vytvoriť tak netradičnú kyticu.
LEGO® Harry Potter™
- Aragog v Zakázanom lese – 14,31 € s kódom ALZADNI10 (15,90 €)
Pekné LEGO® do 20 € ponúka aj kolekcia Harry Potter™. Môžeš si vybrať postavy alebo scény z filmu či rôzne zvieracie stvorenia. Možností máš fakt veľa, my sme na ukážku vybrali jeden set. Filmová kolekcia sa dá vytvárať aj bez toho, aby ťa nové LEGO® stálo polovicu výplaty.
Pletená čiapka balaclava
Balaclava je aktuálne veľmi trendy, takže ak máš v pláne obdarovať nejakého módneho nadšenca, toto môže byť tá správna voľba. Vybrali sme pre teba kúsok z Reservedu s dostupnou cenovkou, ktorý je k dispozícii v dvoch farebných prevedeniach.
Ravensburger Challenge Puzzle: Pikachu
Koľko Pikachu je veľa Pikachu? Ako vidíš, motív puzzle zamestná obdarovanú osobu na poriadne dlhú chvíľu. Motív tvorí celkovo 1 000 dielikov, takže bude o zábavu postarané počas celých sviatkov.
Karty Harry Potter
Posledný Harry Potter darček, sľubujeme. No musíš uznať, že tieto hracie karty sú naozaj cool. Môžeš ich vybrať v niekoľkých farebných prevedeniach. Namiesto bežných kartových symbolov zobrazujú ilustrácie jednotlivých postáv z filmu.
Kniha Uložte naše kosti do polnočnej pôdy
Označovaná aj za jednu z najobľúbenejších kníh roku. Rozpráva tri príbehy mladých žien v rôznych časových obdobiach. Príbeh z roku 1532 je o láske. Mladá María vie, že v hrách, ktoré hrajú muži, môže byť iba odmenou pre víťaza alebo pešiakom. Ďalší príbeh z 1827 je o hneve. Charlotte žije idylický život na rodinnom panstve, až do chvíle, keď hnaná vášňou poruší zákaz a za trest ju pošlú do Londýna. Posledný príbeh z roku 2019 je o živote. Alice nechala starý život za sebou a začne si klásť otázky o svojej minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Je odhodlaná nájsť odpovede a pomstu.
Žehlička na vlasy ECG
Toľko pozitívnych recenzií pri žehličke na vlasy, ktorá stojí menej ako 20 €, prekvapilo aj nás. Keramický povrch plávajúcich dosiek zaručuje ľahké kĺzanie po vlasoch. Disponuje LED indikátorom teploty, ktorú je možné nastaviť v rozmedzí 140 až 220 °C. Kábel má dĺžku 1,7 m a otočnú koncovku pre jednoduchšiu manipuláciu. Bezpečnostná poistka vypne žehličku automaticky po 30 minútach.
Strieborné náušnice
Aj šperky (nie bižutériu) zoženieš s malým rozpočtom. Na tvoj zoznam sme vybrali strieborné náušnice, ktoré sú pozlátené ružovým zlatom a majú vsadený zirkón s priemerom 7 mm. Zapínanie je na puzetu. Sú vyrobené zo striebra 925/1000 a sú označené puncovou značkou rýdzosti.
Fľaša ALPHA Stone
S kvalitnou fľašou môžeš potešiť najmä ľudí, ktorí žijú aktívnym životným štýlom. Je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, vďaka čomu je odolná a nezadržiava nepríjemné pachy. Spoľahlivo tesní a disponuje tiež integrovanou slamkou. Objem fľaše je 580 ml.