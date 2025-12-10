Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti O2.
dnes 10. decembra 2025 o 10:00
Čas čítania 2:05
Sponzorovaný obsah

5 tipov, ako si vďaka technológiám užiť Vianoce s tými, ktorí sú ďaleko

Vianoce sú čas, keď chceme byť blízko k ľuďom, na ktorých nám záleží.

Aj keď sa nie vždy stretneme za jedným stolom, výnimočné sviatočné chvíle chceme zdieľať s najbližšími a byť im nablízku, aj keď sme ďaleko. Technológie dnes uľahčujú komunikáciu a prinášajú pocit blízkosti, aj keď ľudí delia stovky kilometrov – stačí spoľahlivá sieť, ktorej spojenie nesklame. O2 prináša tipy, ako počas sviatkov ostať nablízku aj napriek diaľke.

O2 Vianoce
Zdroj: O2

1. Počúvajte koledy spoločne, aj keď nie ste na jednom mieste

Stačí si vytvoriť zdieľaný playlist v hudobnej aplikácii a pridať doň obľúbené piesne. Či si doma, v práci, alebo na návšteve, prehrávanie v reálnom čase vytvorí spoločnú atmosféru. Stabilné 5G pripojenie zabezpečí čistý zvuk a plynulé prehrávanie bez výpadkov.

2. Vianočné pečenie z rodinnej kuchárskej knihy

Ak nechceš cez sviatky v kuchyni experimentovať a radšej stavíš na overený rodinný recept, vieš ho pripraviť aj spoločne na diaľku. Sviatočné varenie či pečenie môžeš konzultovať cez videohovor, posielať si krátke video návody alebo zdieľať fotky z príprav či finálneho zdobenia – všetko rýchlo a v dobrej kvalite. Každý tak pečie či varí u seba doma, no stále máte pocit, že na tom pracujete spolu.

O2 Vianoce
Zdroj: O2

3. Vianočná „Telepárty“ každý zo svojho gauča

Spoľahlivé pokrytie siete od O2 umožňuje kvalitné streamovanie filmov a rozprávok už pre 97,47 % obyvateľov Slovenska. Ak ste počas sviatkov každý inde, môžete si pustiť rovnaký film v rovnakom čase a pritom si písať alebo ho komentovať a užívať si vianočný program bez sekania.

4. Sledujte spoločne vianočné podujatia online

Priame prenosy školských koncertov, vystúpení detí či polnočnej omše stále môžeš plnohodnotne zažiť aj vtedy, ak nemôžeš byť osobne prítomný. Vďaka vysokorýchlostnému internetu zostane pri videohovoroch či livestreamoch obraz ostrý a zvuk čistý a sviatočné chvíle môžeš zdieľať s kýmkoľvek chceš.

O2 Vianoce
Zdroj: O2

5. Zdieľaj spomienky v reálnom čase

Spoločné online albumy alebo cloudové úložiská umožňujú rodine priebežne pridávať fotky a videá zo sviatočných príprav a momentov. Všetci tak môžu sledovať, ako prebieha Štedrý deň u ostatných, bez ohľadu na vzdialenosť. Moderná sieť zvládne nahrávať aj veľké súbory okamžite, takže spomienky sa zdieľajú skoro v tom istom v momente, keď vzniknú.

Spoľahlivé pripojenie počas celých sviatkov

Počas Vianoc chceme mať istotu, že spojenie s našimi blízkymi funguje. Či už posielaš vinše rodine a priateľom, zdieľaš recepty s rodičmi, alebo streamuješ obľúbené filmy, stabilná sieť znamená menej stresu a viac pohodlia. Operátor O2 svojou modernou 5G sieťou pokrýva už 97,47 % populácie na Slovensku.

Pred tohtoročnými sviatkami O2 dokončilo rozsiahlu modernizáciu siete, ktorá je teraz pripravená aj pre tých najnáročnejších používateľov. Vďaka modernej rádiovej technológii a zvýšeniu počtu vysielačov o polovicu je sieť výrazne stabilnejšia a rýchlejšia. V praxi to znamená stabilné videohovory, plynulé online hranie aj prehrávanie videí bez prerušenia či zdĺhavého načítavania, a to aj vtedy, keď je online celá rodina naraz.

Technológie dokážu skrátiť vzdialenosť, uľahčiť kontakt a pridať sviatkom nový rozmer. Vďaka kvalitnej sieti sa môžete spojiť s tými, na ktorých vám záleží. Stačí pripojenie, ktoré nesklame.

Darčeky, ktoré vás zblížia

Na plnohodnotné využitie výhod 5G siete potrebuješ mať zariadenie, ktoré ju podporuje. Vianoce sú pritom ideálny čas obdarovať seba alebo niekoho blízkeho novým smartfónom. O2 má aktuálne v ponuke viacero 5G telefónov vo výhodných balíčkoch spolu s ďalšími zariadeniami. Celú ponuku nájdeš na www.o2.sk/vianoce alebo v predajniach O2. 

O2 VIANOCE
Zdroj: O2
O2
